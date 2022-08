Entro il 31 agosto si può richiedere un bonus da 700 euro rispettando solo tre requisiti

C’è un bonus da 700 euro che sta per scadere: si può richiedere entro il 31 agosto, nel rispetto di soli tre requisiti. Scopriamo insieme quali famiglie italiane potranno accedere e come funziona.

Tra le misure attualmente attive e volte a contrastare le condizioni economiche non proprio favorevoli in cui versano la maggior parte delle famiglie italiane, quelle legate a bollette e utenze sono tra le più apprezzate.

Effettivamente, il problema dell’aumento dei prezzi delle utenze sta gravando enormemente sulle tasche degli italiani.

Per fortuna, sia il Governo italiano che enti e Regioni si stanno attivando per promuovere nuove misure di sostegno, destinate soprattutto ai redditi bassi.

Il bonus da 700 euro di cui ci andremo ad occupare si pone proprio in quest’ottica. Non si tratta di una misura statale, ma di un contributo erogato da una società che si occupa di erogare e produrre energia elettrica.

Ma attenzione: il bonus in questione sta per scadere.

Alcune notizie sulla possibile (e ulteriore) proroga

Il bonus da 700 euro in questione è noto anche come bonus IREN, dal nome della società che si occupa di erogarlo sulle proprie utenze.

La società ha concesso questa agevolazione in ragione dell’aumento dei prezzi, per aiutare le famiglie meno abbienti. Ma la società vuole anche incentivare il passaggio a forme alternative di energia, come il teleriscaldamento.

La misura ha avuto abbastanza successo, tanto che ha subito nel tempo varie proroghe. Inizialmente destinato a scadere a maggio, la misura è arrivata alla sua ennesima proroga e, almeno per il momento, dovrebbe essere accessibile fino al corrente mese di agosto.

Tuttavia, iniziando ad arrivare da più fonti novità su una nuova possibile proroga.

Stando alle ultime novità, infatti, il bonus da 700 euro potrebbe essere prorogato fino al prossimo 30 settembre 2022.

In mancanza di comunicati ufficiali, comunque, la scadenza resta per adesso fissata al 31 agosto.

Entro il 31 agosto si può richiedere un bonus da 700 euro rispettando solo tre requisiti

Dato che non abbiamo ancora certezze in merito alla nuova proroga, è conveniente presentare la propria domanda entro fine del corrente mese.

Se il bonus da 700 euro non dovesse essere prorogato, infatti, si rischia di restarne tagliati fuori.

Dunque, sarebbe opportuno richiedere il contributo entro il 31 agosto 2022.

Per potervi accedere, comunque, sono previsti tre requisiti basilari, in mancanza dei quali la misura non sarà accessibile.

Il primo requisito riguarda il già citato teleriscaldamento. Il bonus da 700 euro è infatti riservato a chi ha sottoscritto un contratto IREN di teleriscaldamento. Si tratta di un metodo per ottenere calore (e dunque anche acqua calda sanitaria) trasportandolo dalle centrali di produzione a distanza.

Il secondo requisito è di tipo reddituale. La società IREN vuole infatti agevolare le famiglie meno abbienti, che rispettino determinati requisiti ISEE.

In particolare, per coloro che hanno a carico fino a tre minori, è previsto un ISEE non superiore ai 12mila euro.

Invece, nel caso di famiglie numerose, la soglia ISEE viene innalzata a 20.000 euro massimi.

Terzo e ultimo requisito da rispettare, la residenza in determinati Comuni. Infatti, il bonus da 700 euro non si può richiedere ovunque, ma soltanto presso i Comuni che hanno stipulato un accordo con IREN e che, di conseguenza, aderiscono all’iniziativa.

I Comuni interessati sono Torino, Reggio Emilia, Piacenza, Parma, Genova, Moncalieri, Rivoli, Collegno, Grugliasco, Nichelino e Beinasco.

Come presentare domanda

Prima di occuparci delle modalità di presentazione della domanda, è bene fare una precisazione: il bonus da 700 euro ha importo variabile.

Per essere più precisi, l’importo ricevuto ha un massimo che è pari, per l’esattezza, a 747 euro. Ma tale somma verrà garantita solamente ai nuclei familiari compositi da un numero di componenti superiori a quattro.

Per famiglie con quattro o meno componenti, invece, il bonus scende a 535 euro massimi.

L’importo spettante verrà erogato da IREN direttamente in forma di sconto sulle bollette da pagare. Lo sconto, stando alle informazioni fornite dalla società, verrà erogato entro il mese di settembre.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, è impossibile fare un discorso che valga per tutti i potenziali richiedenti.

La misura viene infatti gestita dal IREN di concerto coi Comuni sopra elencanti, e saranno proprio questi ultimi a occuparsi delle richieste da parte degli interessati.

Detto altrimenti, i potenziali richiedenti interessati al bonus da 700 euro devono inviare la propria domanda attraverso il Comune.

La maggior parte dei Comuni ha messo a disposizione un servizio online per poter inoltrare la domanda comodamente da casa.

Il form di richiesta dovrà essere riempito coi dati del richiedente, allegando poi un documento di riconoscimento, il numero di contratto IREN ed il proprio codice cliente, un documento ISEE che attesti il rispetto dei requisiti richiesti.

