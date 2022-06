Per quanto sembri impossibile fare la spesa con 300 euro al mese, tra rincari e inflazione galoppante, in realtà puoi risparmiare ancora di più. Le opportunità non mancano mai: basta aguzzare l'ingegno e cominciare a usare queste app mobile, o a scegliere tra uno di questi discount! O addirittura a puntare ai bonus spesa!

Fare la spesa con 300 euro al mese sembra una follia, specie per chi tutti i giorni fa la spesa e si trova verdura, frutta, pane, pasta e tanti altri generi alimentari con prezzi da capogiro.

In realtà non è tanto il tipo di prodotto che ti permette di risparmiare, ma dove comprare, come già avevamo visto in un precedente articolo. E soprattutto con cosa, ovvero con quali app o servizi online.

Sono tutti piccoli trucchi che possono davvero fare la differenza, e permetterti di fare la spesa con 300 euro al mese. Ma vediamo meglio dove, cosa, come comprare per risparmiare al meglio, e in particolar modo cosa evitare per non ritrovarsi con spese extra inutili.

Fare la spesa con 300 euro al mese con DoveConviene e PromoQui

Se vuoi fare la spesa con 300 euro al mese come budget il massimo del risparmio è anche grazie alle app mobile, come abbiamo già visto nell'articolo sulle 5 migliori app per mangiare bene spendendo poco.

Puoi scegliere tra due app mobile: DoveConviene e PromoQui.

DoveConviene raccoglie e riordina tutte le offerte e i volantini digitali dei mercati, franchising, negozi vari e supermarket disponibili nella tua zona. Basterà attivare il GPS e selezionare tra le varie tipologie di spesa.

Puoi anche vedere le offerte relative all'elettronica e alla cura della casa e del corpo, così non dovrai fare la spesa con 300 euro al mese, ma anche con meno!

Invece di scaricare continuamente tutte le app dei supermercati delle tue zone, con una sola app potrai vedere addirittura il lancio di nuovi prodotti e di nuove promozioni flash. E anche integrare le raccolte punti delle card intestate, così non rischi più di perdere punti fedeltà perché hai lasciato la tua card a casa!

Se vuoi invece un'app che ti permetta di avere una lista della spesa personalizzata, e una maggior varietà di negozi rintracciabili, puoi optare per PromoQui.

Ti permetterà di vedere anche le offerte di negozi outlet, al dettaglio e anche storie di bricolage e giardinaggio!

Così facendo non perderai alcuna occasione su come risparmiare, e potrai davvero fare la spesa con 300 euro al mese.

Fare la spesa con 300 euro al mese con Too Good to Go: ecco come funziona

Altro modo per fare la spesa con 300 euro al mese è con Too Good to Go.

Non si tratta della solita app mobile in cui vengono raccolte offerte o promozioni. Questa applicazione nasce col proposito di "educare" le persone a ridurre lo spreco alimentare, comprando a poco prezzo prodotti altrimenti destinati al cassonetto dell'immondizia.

Si parla di prodotti che non sempre sono prossimi alla scadenza, ma di alimenti che non possono essere tenuti oltre uno specifico limite previsto dalle attuali norme igienico-sanitarie.

Invece di buttarli, negozi e supermercati possono rivenderli addirittura al 25% del prezzo ufficiale, confezionandoli anche in comodi Magic Box.

L'unico problema di questa app è che, per non rischiare di danneggiare le vendite dirette degli esercenti, potrai acquistare queste Magic Box solo previa prenotazione, e solo entro una determinata fascia oraria.

Però alla fine conviene, se pensi che con Too Good to Go puoi tranquillamente portare a casa una spesa ad un quarto del prezzo originario: altro che fare la spesa con 300 euro al mese!

Inoltre, come le app precedenti, potrai utilizzare il tuo sistema GPS per individuare tutti i negozi e i supermercati aderenti all'iniziativa. O al peggio spostarlo in località più vicine, e vedere le offerte disponibili.

Se però, nonostante le offerte, i supermercati tengono comunque dei prezzi troppo alti, forse sarà il caso di cambiare negozio, se vuoi tentare di fare la spesa con 300 euro.

Fare la spesa con 300 euro al mese grazie al discount: ecco dove comprare

Fare la spesa con 300 euro al mese grazie al discount è ormai non una possibilità, ma una certezza.

Come avevamo visto in un precedente articolo sui migliori supermercati dove fare la spesa, si può farla con 300 euro al mese se ti rivolgi al settore dell'hard discount, con marchi quali Eurospin, Lidl e DPiù.

Sono supermercati che offrono alla propria clientela prodotti di buona qualità a basso costo (se non bassissimo), e che ti permettono di ritrovarti a fine mese con molti più soldi rispetto a quelli che avresti risparmiato facendo la spesa presso supermercati "tradizionali", o anche presso catene di distribuzione "cooperative".

Semmai fai attenzione ai marchi disponibili nella tua zona: ci sono catene di discount che sono l'una più conveniente dell'altra, ma che ancora non sono disponibili in tutte le regioni italiane (es. Aldi).

In alternativa, consigliamo anche i supermercati locali. Hanno il vantaggio di offrire prezzi da discount e una qualità addirittura migliore di quella delle marche sopraccennate. Ma hanno lo svantaggio di essere molto "localizzate": alcuni marchi operano solo entro la propria provincia, a volte entro i confini regionali.

Ma se vuoi risparmiare ancora di più del fare la spesa con 300 euro al mese, e puntare ad una spesa settimanale da 20 euro, ci sono dei trucchetti che potrebbero esserti utili.

Fare la spesa con 300 euro al mese, o anche meno: ecco come spendere solo 20 euro a settimana

Se vuoi passare dal fare la spesa con 300 euro al mese a limitarti ad una spesa settimanale da 20 euro, hai solamente tre opzioni:

limitare l'acquisto di prodotti "costosi" (carne, formaggi, dolciumi...),

di prodotti "costosi" (carne, formaggi, dolciumi...), optare per la spesa online,

richiedere dei buoni alimentari.

Se non ne vuoi sapere di privarti dei piaceri della tavola, e hai già provveduto a seguire tutte le offerte e le promozioni disponibili online, non ti rimane che valutare l'accesso ai bonus spesa 2022.

Sono dei buoni alimentari previsti per tutte le famiglie che si trovano in condizioni economiche precarie, e che permettono di ridurre il carico della spesa alimentare anche del 100%. Così non dovrai fare la spesa con 300 euro al mese: l'avrai direttamente gratis!

Ogni anno molti Comuni in Italia riescono ad aprire dei bandi per la distribuzione di questi buoni alimentari, grazie ai fondi governativi.

Ma non tutti possono accedervi. La quasi totalità dei Comuni dispone questi buoni solo per famiglie che hanno una particolare composizione familiare, oltre ad un reddito familiare molto basso.

In genere, più la famiglia è numerosa, e più è basso l'ISEE, maggiori sono le probabilità di avere questi buoni.

Ti consiglio di dare un'occhiata ai bandi del tuo comune di residenza: già molti enti hanno provveduto a chiuderli, e a procedere all'assegnazione dei buoni.

E non sarebbe il massimo perdere un'occasione per passare dal fare la spesa con 300 euro al mese ad averla praticamente gratis.