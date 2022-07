Se vuoi risparmiare soldi, tieni d’occhio questi prodotti. Ti permettono di fare la spesa gratis perché garantiscono un rimborso del 100%! Individuare le iniziative e i prodotti per i quali sono attualmente attive queste promozioni non è un’impresa facile. Ma, grazie a questa guida, ogni segreto per ottenere prodotti gratuiti quando si fa la spesa verrà svelato.

Se vuoi risparmiare soldi, tieni d’occhio questi prodotti. Ti permettono di fare la spesa gratis perché garantiscono un rimborso del 100%!

Sembra quasi uno scherzo, ma non lo è: sono attive proprio in questo momento moltissime iniziative per fare la spesa gratis.

Ovviamente, si tratta di offerte molto particolari, che riguardano determinati prodotti di specifiche marche. Ma, cercando bene, si potrà avere un rimborso pari al 100% di quanto speso.

Insomma, ci si porterà a casa parte della spesa in maniera totalmente gratuita.

Individuare le iniziative e i prodotti per i quali sono attualmente attive queste promozioni non è un’impresa facile. Ma, grazie a questa guida, ogni segreto per ottenere prodotti gratuiti quando si fa la spesa verrà svelato.

Fare la spesa gratis non è un sogno, con questi prodotti avrai subito un rimborso del 100%

Sono tantissimi i brand che, soprattutto nell’ultimo periodo, offrono l’opportunità di provare i propri prodotti gratuitamente.

Le iniziative denominate Provami gratis, infatti, consentono di ottenere un rimborso totale, o addirittura di ricevere il prodotto a titolo gratuito senza anticipare nulla.

A partire dallo scorso 15 giugno e fino al prossimo 15 agosto 2022, ad esempio, la società Henkel ha organizzato una iniziativa che consente, nel nostro Paese, di ottenere la spesa gratis relativamente ai propri prodotti.

Chi deciderà di acquistare un prodotto delle linee Bio Presto Liquido, Polvere e Power Caps, potrà ricevere un rimborso totale fino ad un massimo di 15 euro.

Richiedere il rimborso è semplicissimo, basta effettuare la procedura online, gestita da DonnaD e inoltrare la prova di acquisto.

Basterà cioè inoltrare il proprio scontrino, entro e non oltre cinque giorni dalla data di acquisto, al sito donnad.it/bioprestotirimborsa.

Il richiedente riceverà il rimborso in forma di buono del valore massimo di 15 euro, da utilizzare per acquistare altri prodotti del brand.

Una iniziativa simile, che scadrà il 31 luglio 2022, è concessa da Equilibra. Acquistando fino a 15 euro di prodotti solari del marchio, per almeno due prodotti, si potrà ricevere indietro il rimborso totale.

Il rimborso va richiesto al sito ufficiale equilibra.it, caricando l’immagine dello scontrino come prova d’acquisto.

In questo caso, si potrà ottenere il rimborso al metodo di pagamento indicato in fase di registrazione.

Sconti folli anche sui prodotti alimentari

Esistono poi anche iniziative che permettono di ottenere parte della spesa gratis dedicate agli alimenti. In questo caso, purtroppo, non è al momento possibile ottenere questo tipo di spesa gratis.

Al momento, infatti, non sono state segnalate prove gratuite di prodotti alimentari. Ma ci sono comunque brand che consentono un rimborso abbastanza sostanzioso.

Un esempio è il marchio Valfrutta, che conferisce dei buoni sconto agli utenti che decidono di registrarsi al sito ufficiale valfrutta.it/buoni-sconto.

Gli utenti avranno a disposizione, ogni mese, un carnet di buoni. Gli sconti cambiano con cadenza mensile e possono essere stampati e poi utilizzati presso il proprio supermercato di fiducia.

Allo stesso modo, anche Loacker propone ai propri utenti di registrarsi al sito ufficiale per ricevere dei buoni dedicati.

L’iniziativa, denominata Loacker Family, consente di scegliere i coupon di proprio gradimento, che consentiranno di risparmiare e ottenere parte della spesa gratis.

Sono infine attualmente attivi vari Cashback Galbani. Acquistando i prodotti del marchio che espongono il logo dell’iniziativa, si potrà avere indietro un rimborso variabile. L’importo cambia a seconda del prodotto scelto: si va da un minimo di 50 centesimi, fino al rimborso totale del prodotto meno caro.

Per poter ricevere il rimborso, basta collegarsi al sito ufficiale e caricare la prova d’acquisto (entro il quinto giorno dall’avvenuta spesa).

Anche i portali regalano coupon spesa gratis

Per coloro che vogliono sfruttare al massimo le varie opportunità e ottenere la propria spesa gratis, anche portali specifici non sono da sottovalutare.

Ci sono infatti delle applicazioni che forniscono coupon e buoni in cambio di informazioni di mercato.

La più famosa è Nielsen: si tratta di un panel che monitora le abitudini dei consumatori.

Per spiegarlo in maniera ancora più semplice, l’applicazione non fa altro che controllare le abitudini d’acquisto di chi la utilizza. I partecipanti, in cambio, ricevono del denaro in forma di coupon, con cui possono effettuare spesa gratis.

Tra i coupon in catalogo, abbiamo anche quelli spendibili presso vari supermercati, come Carrefour.

Ma è possibile convertire i punti Nielsen anche in coupon Amazon, Feltrinelli e tantissimi altri partner del panel.

Di recente, è stata anche introdotta la possibilità di convertire i punti in denaro da canalizzare sul nostro conto PayPal.

L’applicazione è disponibile sia per dispositivi mobili che per pc. Grazie ad essa, si potranno ricevere buoni per circa 30 euro annui per ogni dispositivo.

Utilizzandola sia su pc che su cellulare, dunque, si potranno ottenere ben 60 euro di spesa gratis.

