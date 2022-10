Ferro da stiro addio. Se anche tu odii stirare basta semplicemente applicare queste semplici trucchi per dire quasi definitivamente addio al ferro da stiro avendo abiti perfetti e pronti in poco tempo. Ecco quali sono i trucchi da seguire per non stirare più.

Ferro da stiro addio. Se anche tu odii stirare basta semplicemente applicare queste semplici trucchi per dire quasi definitivamente addio al ferro da stiro avendo abiti perfetti e pronti in poco tempo. Ecco quali sono i trucchi da seguire per non stirare più.

Tra le faccende domestiche più odiate c’è lo stirare. Se a questo associamo il fatto che il ferro da stiro è uno degli elettrodomestici che consuma di più in assoluto, molte famiglie italiane ne farebbero proprio a meno.

Esistono diversi tipi di ferro da stiro, ognuno ha consumi energetici molto diversi. In particolare tre sono i modelli che si trovano in commercio: ferro da stiro compatto, con caldaia e con generatore di vapore.

Il ferro da stiro compatto di medie dimensioni, cioè tra le 2000 -2600 Watt, considerando un costo medio dell’energia elettrica di circa 0,25 €/kWh consumerà in media tra 0,50-0,65 euro l’ora.

Un ferro da stiro con caldaia con potenza tra i 1800-2400 Watt può arrivare a consumare 0,45-0,60 euro l’ora.

Ma questi consumi potrebbero essere abbattuti se in fase di lavaggio e asciugatura venissero applicati e seguiti alcuni trucchi che permettono di evitare quasi del tutto l’utilizzo del ferro da stiro. Ecco nello specifico quali sono quelli che permettono di ottenere abiti perfetti in poco tempo.

Ferro da stiro, svelati i trucchi per non stirare più: abiti perfetti e pronti in poco tempo

Utilizzare di meno il ferro da stiro ha notevoli vantaggi. Prima cosa fra tante un notevole risparmio di tempo e di soldi. Infatti riducendo al minimo l’uso del ferro da stiro, si risparmia sui consumi ma si rispetta anche l’ambiente grazie alla riduzione di acqua distillata e appretti.

Naturalmente il ridotto utilizzo del ferro da stiro fa bene anche alla salute, soprattutto si evitano dolori a schiena e spalle tipici di una lunga sessione di stiraggio.

Applicando quindi alcuni trucchi e regole in fase di lavaggio e asciugatura è possibile andare in giro con abiti perfetti.

I primi consigli riguardano il lavaggio, infatti per utilizzare il meno possibile il ferro da stiro i programmi scelti devono essere brevi e la centrifuga non deve superare i 600/800 giri. La temperatura ottimale invece non deve superare la temperatura ottimale è 30/40° perché l’acqua troppo calda rovina i tessuti e stropiccia le fibre oltre a far consumare tanta energia.

Se utilizzi l’ammorbidente, sostituiscilo con aceto o acido citrico, perché il potere anticalcare distende i tessuti. Utilizza poco detersivo e non riempire troppo la lavatrice. I vestiti con cerniere e bottoni vanno chiusi prima del lavaggio.

Altri trucchi per non utilizzare il ferro da stiro e risparmiare in bolletta

Gli altri trucchi per evitare di utilizzare il ferro da stiro abbattendo i consumi riguardano la fase di asciugatura. Una volta che il ciclo di lavaggio è terminato stendere subito i panni cosi si evita di stropicciarli.

Sbattere i capi 2 -3 volte prima di appenderli è il trucco per eccellenza. Per ridurre al minimo l’uso del ferro da stiro, insieme all’utilizzo degli ometti per camicie e t-shirt.

Se c’è abbastanza spazio nello stendino è considerato un ottimo metodo quello di usare grucce per appendere camicie, maglie, bluse e polo.

E se nel bucato ci sono pantaloni e gonne? Questi abiti vanno appesi con 4 mollette dalla vita, naturalmente sbattendoli molto bene cosi da restare senza pieghe.

Fate inoltre attenzione all’uso delle mollette. Se messe in maniera scorretta lasciano segni antiestetici impossibili da far andare via. Le magliette vanno stese con le mollette posizionate sulle cuciture delle ascelle.

Cosi facendo non rimangono segni di mollette o stendibiancheria.

Se avete in casa un’asciugatrice, utilizzatela! Renderà il bucato morbidissimo e se utilizzata correttamente renderà inutile anche stirare. Una volta asciutti, raccogli e piega subito i vestiti. Non è necessario lascarli troppo sullo stendino o accatastarli per poi piegarli dopo. Si sgualciranno ancora di più!

Se invece le giornate sono belle, è opportuno stendere i panni all’aperto possibilmente all’ombra. Il sole rende il bucato “duro” e difficile da stirare.

Quando si piegano gli abiti è opportuno stenderli bene con le mani su una superficie dura tipo tavolo.

Eliminare il ferro da stiro: occhio ai tessuti e a questo fantastico elettrodomestico

Altri trucchi utili per ridurre a minimo l’uso del ferro da stiro è quello legato all’ acquisto di capi prediligendo particolari tessuti. Parliamo di abiti in jersey, cotone elasticizzato, elastan e cotone 100%. E’ meglio evitare le fibre sintetiche che in fase di lavaggio formano molte pieghe.

Ma se comunque hai necessità di stirare puoi usare una valida alternativa. Si tratta del ferro da stiro verticale. Un elettrodomestico di piccole dimensioni che viene utilizzato da chi non ama stirare.

Per utilizzarlo non serve asse da stiro. E' adatto per tutti i tessuti perché ha un contatto diretto con gli indumenti e soprattutto consente di stirare in modo veloce e senza fatica, ottenendo abiti perfetti.

Oltre alla stiratura permette di rigenerare i capi rinfrescandoli e igienizzandoli sfruttando la potenza del vapore.