Vuoi risparmiare denaro, ma il costo della vita per te e i tuoi figli è diventato insostenibile? Ecco dei trucchi efficaci per mettere da parte qualche euro.

Purtroppo, con il prezzo della vita che aumenta sempre più, sta diventando sempre più difficile mettere da parte qualche euro e arrivare a fine mese.

Lo sanno benissimo le famiglie, soprattutto quelle con figli piccoli da crescere.

Per fortuna, però, ci sono dei trucchi intelligenti, semplici ma efficaci che i genitori possono attuare quotidianamente per risparmiare su determinate spese familiari.

Delle spese che sono necessarie e, di conseguenza, non possono essere evitate. Possono però essere tagliate in maniera intelligente per salvare parte del budget familiare.

Anche se hai figli piccoli puoi risparmiare denaro con questi trucchi semplici ed efficaci

Una delle uscite mensili più sostanziose per ogni famiglia, sia con figli piccoli che composta da soli adulti, riguarda il cibo. Si tratta, ovviamente, di una cifra che non può essere tagliata, per chiare ragioni. Tuttavia, è possibile ottimizzare tale spesa in vari modi.

Innanzitutto, acquisendo sane routine alimentari: ove possibile, è meglio evitare prodotti preconfezionati, precotti o pronti.

Il trucco migliore per poter evitare tale tipologia di consumo è pianificare attentamente i propri pasti, magari preparandoli con largo anticipo.

Un’attenta pianificazione settimanale permette di ridurre le visite al supermercato, recandosi a fare la spesa un massimo di quattro volte al mese.

E meno visite al supermercato ci permetteranno di evitare tentazioni e acquisti extra, i quali non solo non sono necessari, ma possono portare a sforare il budget.

Altro trucco molto utile ed efficace per poter risparmiare sulle spese legate al cibo riguarda le offerte. Non sempre è facile destreggiarsi tra le cosiddette offerte speciali: paradossalmente, approfittare delle offerte potrebbe comportare spese aggiuntive.

Bisognerebbe acquistare i prodotti in offerta solo se realmente necessari: in questo caso, puoi farne una buona scorta per te e i tuoi figli.

In caso contrario, meglio evitare l’acquisto di un prodotto che non ci serve.

Ottimizzare le spese senza rinunce

Se il cibo è una priorità, lo stesso non possiamo dire di altre spese accessorie, che però devono essere comunque affrontate da una famiglia con figli.

Si tratta delle spese legate alle attività ricreative, le quali possono incidere pesantemente sul budget mensile, impendendo ai genitori con figli piccoli di risparmiare denaro.

Non possiamo infatti negare che intrattenimento, attività ludico-ricreative e vacanze siano una sorta di trappola per il budget familiare.

Tuttavia, basterebbe concentrarsi su attività che creino nei bambini dei ricordi e delle emozioni, senza strafare e spendere migliaia di euro.

Basterebbe smettere di pensare da adulti e abbassare le proprie pretese, trasformando ad esempio una visita al cinema in un giro in bicicletta.

I fine settimana in famiglia, se spesi in attività a pagamento, possono arrivare a costare una fortuna nel lungo termine.

Trasformare un pomeriggio allo zoo o presso un parco a tema in una passeggiata o una gita in spiaggia, invece, consente di risparmiare.

Ovviamente, anche le attività a pagamento devono essere fruite, almeno ogni tanto. Ma meglio pianificarle per un evento speciale, come un compleanno.

Le attività ricreative gratuite che possono essere fruite dai piccini (ma anche dagli adulti) sono in effetti tantissime. Preferire attività gratis consente di risparmiare anche centinaia di euro al mese.

Un discorso analogo può essere fatto per le vacanze. Limitare i viaggi costosi, preferendo un campeggio o una breve gita fuori porta in un luogo vicino casa consentirà al bambino di costruire ugualmente dei piacevoli ricordi e di divertirsi. Allo stesso tempo, i genitori potranno risparmiare denaro.

Se invece non vuoi rinunciare al tuo viaggio in terre lontane, tieni d’occhio musei, mostre e iniziative gratuite locali. Si tratta comunque di opportunità che ti consentiranno di risparmiare.

Non solo risparmio: sfrutta i bonus statali e regionali

Non dimenticare, poi, che esistono tutta una serie di bonus e agevolazioni pensati apposta per le famiglie. Tali misure di sostegno ti consentiranno non solo di risparmiare denaro, ma di ottenere del budget aggiuntivo per sostenere determinate spese.

Giusto per citare alcuni esempi, oltre al ben noto Assegno Unico che lo Stato italiano concede a tutte le famiglie con figli, esistono specifiche agevolazioni valide a livello nazionale per sostenere gli studi dei figli. O ancora, esiste una misura per sostenere le spese legate all’asilo nido, accessibile anche con redditi elevati e senza presentare ISEE.

Infine, le varie Regioni italiane mettono a disposizione svariati contributi per l’istruzione, come i bonus per i testi scolastici, o per sostenere le famiglie con figli piccoli.

A questo proposito, abbiamo dedicato un approfondimento specifico a dei voucher regionali, destinati a genitori con figli molto piccoli. Consigliamo agli interessati la lettura di questo approfondimento al seguente link:

Voucher da 200 euro per i figli da 0 a 6 anni con l'imperdibile bonus prima infanzia.