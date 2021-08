[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Hai un’idea geniale e vorresti realizzarla? Prima di avviare il tuo business non puoi non considerare l’aspetto economico. Infatti, creare un’azienda richiede un investimento. Inoltre, quando si avvia una nuova attività i fondi sembrano non essere mai abbastanza. Bisogna considerare anche il fatto che per pubblicizzare una nuova attività serviranno anche investimenti nel campo della comunicazione. Proprio per questo nell’articolo di oggi parleremo dei finanziamenti dedicati alle startup. Per scoprire i Bandi presenti occorre registrarsi al portale Find Up. Per definire il termine startup facciamo riferimento all’Enciclopedia Treccani che la definisce come: La fase iniziale di avvio delle attività di impresa. Il termine deriva dall’inglese e significa “partire, mettersi in moto”. Quindi come ottenere i finanziamenti per le startup? Cerchiamo di capire insieme i finanziamenti disponibili e come potresti usufruirne. Finanziamenti startup: definiamo la startup Prima di capire quali sono i finanziamenti per le startup, partiamo dal principio. Quindi, rispondiamo alla domanda “cosa sono le startup”? Infatti, analizzando le caratteristiche di questa tipologia di impresa, potresti scoprire che la tua azienda non rientra nei parametri. Prima di tutto è bene sottolineare che una startup è un’azienda giovane, scalabile e che presenta delle caratteristiche innovative. Infatti, in molti affermano che una startup nasce con l’obiettivo di risolvere un problema fino a quel momento senza soluzione. Esistono delle caratteristiche per poter affermare che si tratta di una startup: Scalabilità . Ciò significa che la startup ha la capacità di crescere in maniera esponenziale sfruttando poche risorse;

. Ciò significa che la startup ha la capacità di crescere in maniera esponenziale sfruttando poche risorse; Replicabilità . Ossia che lo stesso modello di business può essere applicato a diverse aree geografiche senza dover necessitare di grandi modifiche;

. Ossia che lo stesso modello di business può essere applicato a diverse aree geografiche senza dover necessitare di grandi modifiche; Innovazione . Parola d’ordine delle startup. Ciò implica la progettazione di qualcosa di innovativo che riesca a risolvere un problema esistente;

. Parola d’ordine delle startup. Ciò implica la progettazione di qualcosa di innovativo che riesca a risolvere un problema esistente; Tempo. Il fattore tempo è fondamentale. Infatti, una startup per essere definita tale, deve avere una durata nel tempo. Questo accade perché la startup è solo la fase iniziale del percorso di costituzione aziendale. Finanziamenti startup innovative Si parla sempre più spesso di startup innovative. Ma cos’è una startup innovativa? Seconda la definizione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico: Si tratta di un’impresa giovane, che presenta un alto contenuto tecnologico e grosse probabilità di crescita. In questo caso, parliamo di attività che possono godere di alcuni benefici particolari. Infatti, per i primi 5 anni potranno godere di agevolazioni specifiche. Tuttavia, per definire una startup innovativa sarà necessario sottostare ad alcuni requisiti: L’impresa non deve avere più di cinque anni;

La sede dell’impresa deve essere ubicata in Italia;

Il fatturato dev’essere inferiore ai 5 milioni di euro;

Non dev’essere quotata in mercati regolamentati;

Non vengono distribuiti gli utili;

L’obiettivo principale dell’impresa è quello di creare prodotti e servizi ad alto valore tecnologico. Inoltre, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, l’impresa dovrà sottostare anche ad almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi: Le spese destinate alle attività di Ricerca e Sviluppo devono essere almeno pari al 15% del fatturato;

Il personale dev’essere altamente qualificato;

L’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto o un software registrato. Finanziamenti startup: come iniziare? Iniziamo ad entrare nel vivo di tutto ciò che ruota attorno ai finanziamenti dedicati alle startup. Prima di tutto, capiamo perché sono fondamentali. Infatti, creare un business può essere estremamente creativo e stimolante. Tuttavia non sarà facile. Bisognerà fronteggiare imprevisti, errori, spese e difficoltà non indifferenti, in particolare nei primi mesi. Ecco che arriviamo al perché i finanziamenti startup sono essenziali. Infatti, per partire col piede giusto e farsi conoscere in una fase iniziale è fondamentale riuscire ad ottenere un finanziamento. Vediamo ora insieme in che modo si può ottenere un finanziamento per le startup: Il primo metodo che potrai utilizzare è il crowdfunding. Si tratta di una forma di finanziamento che si basa sulla raccolta di piccole somme di denaro da diverse persone. In questo modo, coloro che saranno interessati alla tua idea imprenditoriale finanzieranno la tua attività. In cambio riceveranno un premio o una quota di partecipazione societaria. I benefici sono notevoli in quanto attraverso questo metodo potrai godere di un’elevata visibilità. Inoltre, i tuoi investitori potranno inviarti dei feedback per capire come potrai migliorare il tuo prodotto o servizio. In questo video, realizzato da Corptape - Le Startup Italiane, vediamo come sviluppare una campagna di crowdfunding: Un secondo metodo per finanziare la tua startup è quello di ricorrere a degli angel investors. Si tratta di privati che decidono di finanziare una startup con l’obiettivo di entrare a far parte della società stessa. Inoltre, queste persone possiedono notevoli esperienze in campo startup. Dunque se la tua impresa dovesse ricevere un finanziamento da un angel investor potrai godere anche della loro esperienza. Ma come fare a trovare gli angel investors? Esistono diverse piattaforme dove potrai candidare la tua startup. Una di queste è il Club degli Investitori. Un metodo poco utilizzato in Italia (e non ancora regolamentato) è quello di sfruttare la blockchain. Infatti, attraverso una raccolta di token si ottiene il finanziamento. Per token intendiamo delle criptovalute. Finanziamenti startup: gli aiuti di Stato ed Europa Oltre alle forme di finanziamento elencate in precedenza, i finanziamenti startup possono essere erogati anche da agenzie statali ed europee. In questo modo il Governo finanzia la creazione di nuove imprese sul territorio nazionale. Le tipologie di finanziamenti startup sono molto numerose. Vediamole insieme per poter scegliere la migliore per la tua impresa. Prima di tutto iniziamo ad elencare i finanziamenti esistenti ad oggi per le startup: Finanziamenti startup a fondo perduto;

Finanziamenti startup femminili;

Finanziamenti startup costituite da giovani;

Altri finanziamenti startup europei. Partiamo dalla prima tipologia di finanziamenti: i finanziamenti per startup a fondo perduto. In questo caso parliamo di agevolazioni ed incentivi messi a disposizione dalle imprese. Attenzione: dato che si tratta di provvedimenti a fondo perduto, il finanziamento ottenuto non prevede nessuna restituzione del denaro. Anche in questo caso esistono dei requisiti che l’impresa deve rispettare per poter accedere ad i finanziamenti startup a fondo perduto. I requisiti si dividono in soggettivi ed oggettivi. Nel primo caso si fa riferimento a delle particolari caratteristiche relative al beneficiario del finanziamento. Dunque facciamo riferimento a: Caratteristiche del soggetto al momento della presentazione della domanda;

Caratteristiche del soggetto quando si otterrà il contributo. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi si fa riferimento al codice ATECO dell’attività. Proprio per questo i requisiti in questione saranno diversi a seconda del bando. La seconda tipologia di finanziamenti per le startup sono quelli erogati nei confronti delle attività create da donne. Infatti, secondo il rapporto di Unioncamere, le imprese gestite da soggetti di sesso femminile necessitano un maggior supporto economico. Con questa tipologia di finanziamento si potranno dare maggiori opportunità a tutte quelle donne che vogliono intraprendere la carriera imprenditoriale. Terza tipologia di finanziamenti per le startup sono quelli dedicati alle imprese costituite da giovani. Infatti, questa tipologia di finanziamenti sono stati creati per coloro che non possiedono grandi garanzie. In questo modo, se la startup non dovesse riuscire a coprire la somma di denaro ricevuta, sarà il fondo a coprirla al suo posto. Attenzione: per l’erogazione di questo fondo, è necessaria l’approvazione del progetto. Dunque la presentazione della propria idea di business sarà fondamentale. Infine, un’ultima tipologia di finanziamenti startup sono i finanziamenti erogati dall’Europa. In questo modo, l’Unione Europea mira a favorire la nascita di attività economiche all’interno dei Paesi Membri. I migliori finanziamenti startup del 2021 (erogati in Italia) Nonostante la frenata ricevuta a causa del Covid-19, l’attività imprenditoriale italiana non si ferma. Proprio per questo sono stati emanati diversi finanziamenti per le startup italiane. Il primo di essi si chiama Disegni+4 del MISE. Attraverso questa tipologia di finanziamento si mira a sostenere le piccole e medie imprese. Ma a chi si rivolge il Disegni+4 del MISE? Alle imprese per la valorizzazione di disegni e modelli. In questo modo, si valorizza la loro attività in mercati nazionali ed internazionali. Una seconda forma di finanziamento è rappresentata dal Prestito Startup di Unicredit. Si tratta di un finanziamento erogato da Unicredit che può arrivare ad un massimo di 100mila euro. Esso si rivolge a tutti coloro che sono intenzionati a mettersi in proprio. Dunque, Unicredit si occupa di sostenere gli investimenti degli aspiranti imprenditori. Terzo finanziamento è rappresentati dal Prestito Intesa Sanpaolo. Si tratta di un finanziamento che aiuta gli imprenditori a sostenere spese materiali ed immateriali per l’avvio di un’attività. Vi è poi Cultura Crea erogato da Invitalia. In questo caso facciamo riferimento ad una tipologia di finanziamento a sostegno della cultura e del patrimonio economico e sociale italiano. Esso mira a sostenere la crescita nelle seguenti regioni italiane: Basilicata;

Puglia;

Calabria;

Campania;

Sicilia. Un altro finanziamento erogato nel sud Italia è quello denominato Resto al Sud. In questo modo si sostiene la creazione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali nel sud Italia. In particolare il provvedimento si rivolge alle regioni: Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Molise;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia. Inoltre sono incluse tutte le aree del centro Italia che presentano un rischio sismico, come Lazio, Marche e Umbria. Vi è poi il finanziamento Voucher 3i di Invitalia. Esso è dedicato alle startup innovative. L’obiettivo è quello di finanziare l’acquisto di servizi di consulenza per l’ottenimento di un brevetto. Infine, l’ultimo finanziamento da citare è rappresentato da Start the Valley Up. Si tratta di un finanziamento regionale erogato dalla Valle d’Aosta.

