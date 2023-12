Addio al mercato tutelato, ecco 10 consigli utili per risparmiare sulle bollette

Il passaggio dal mercato tutelato a quello libero è sempre più vicino e moltissimi cittadini si chiedono come è possibile risparmiare sulle spese di luce, gas e riscaldamento.

Ci sono diverse soluzioni, a partire dalla scelta della migliore offerte per l'energia, ma anche alcuni consigli e comportamenti quotidiani che possono aiutare a ridurre i consumi e a contenere i rincari.

Ecco quindi 10 consigli utili per risparmiare sulle bollette dopo la fine del mercato tutelato.

Fine del mercato tutelato, ecco come risparmiare

La fine del mercato tutelato è fissata al 10 gennaio per il gas e al 1° aprile per l'elettricità: in attesa del passaggio al mercato libero dell'energia, molte famiglie si chiedono quanto si pagherà in più sulle bollette e come è possibile risparmiare contenendo i rincari.

La prima cosa da fare è scegliere la migliore offerta sul mercato libero dell'energia, comparando e confrontando diverse soluzioni, e optando per quella più conveniente per le proprie tasche.

In secondo luogo, esistono tantissimi consigli utili che possono aiutare a risparmiare energia e gas, permettendo così di ridurre gli aumenti sull'energia previsti con il passaggio al mercato libero.

Dalla temperatura degli ambienti della casa alla manutenzione dei caloriferi, dall’uso dei fornelli a gas alla scelta degli infissi: ecco come evitare il salasso con la fine del mercato tutelato.

10 consigli per risparmiare nel mercato libero

Acea, la multi utility romana, ha fornito ai consumatori alcuni consigli utili per risparmiare sulle bollette dopo il passaggio al mercato libero.

Durante il periodo invernale, una delle voci di spesa più pesanti sulla bolletta è sicuramente quella per il riscaldamento: capire come mantenere la casa calda è fondamentale per risparmiare sulle spese di gas o metano.

Altrettanto importante è la scelta degli infissi, della miglior stufa o dei fornelli più convenienti in termini di risparmio energetico. Ma andiamo con ordine.

1 - Riscaldare solo gli ambienti abitati

La prima regalo fondamentale per risparmiare sulle bollette è quella di riscaldare solo gli ambienti abitati: per esempio, la cucina, il bagno e le camere da letto.

Non è infatti necessario riscaldare quelle stanze che per la maggior parte della giornata non vengono utilizzate: sarebbe un consumo inutile in bolletta.

2 - Fissare una temperatura costante

Non solo: è importante anche fissare una temperatura costante per il riscaldamento, per esempio a 19 gradi, in modo da evitare sbalzi termici con l'esterno.

Impostare una temperatura troppo elevata all'interno della casa è anche più costoso in termini di spesa: si stima, infatti, che per ogni grado in più, il consumo di gas risulti maggiore di circa il 5%.

3 - Contenere le dispersioni di calore

Una volta fissata una temperature all'interno della casa, è importante riuscire a mantenerla evitando le dispersioni di calore.

Per farlo occorre scegliere i giusti infissi, le porte e le finestre migliori per evitare che il calore si disperda: a tal fine, sono utili gli isolanti (come tapparelle e serramenti), oppure gli infissi ad alta conservazione termica.

4 - Aprire porte e finestre nei giusti orari

Per evitare la dispersione del calore è altrettanto importante scegliere i giusti momenti per l'apertura delle finestre per arieggiare gli ambienti.

Anziché aprire le finestre la mattina, quando le temperature sono ancora molto basse, è meglio optare per le ore centrali della giornata quando i pochi raggi di sole riescono a entrare. Bastano una decina di minuti per arieggiare le stanze.

5 - Spegnere la caldaia nelle ore notturne

Un'altra buona abitudine per risparmiare sulle bollette è quella di spegnere la caldaia nelle ore notturne o quando non c'è nessuno in casa.

Riscaldare una casa vuota è un consumo inutile di energia, così come riscaldare gli ambienti di notte, quando possiamo contare su plaid e coperte.

6 - Sfruttare fonti di riscaldamento alternative

Oltre al riscaldamento a gas o metano, è importante conoscere e sfruttare anche altre forme alternative per mantenere calda la propria abitazione.

Soprattutto se si stanno eseguendo lavori di ristrutturazione, può essere utile capire quanto conviene installare un camino, delle pompe di calore o dei sistemi di riscaldamento alimentati da pannelli fotovoltaici e solare termico.

7 - Risparmiare gas in cucina

Un'altra voce importante nella bollette è quella relativa al gas in cucina: come risparmiare?

Esistono alcuni consigli e trucchi che possono far spendere meno sulle bollette: per esempio, utilizzare la giusta padella (come misura) per il fornello ideale, o eventualmente spegnere il fuoco qualche minuto prima e coprire il tutto con un coperchio per ultimare la cottura.

8 - Utilizzare valvole termostatiche

Sostituire le valvole manuali con valvole termostatiche può aiutare a risparmiare energia e a spendere meno.

Le valvole termostatiche, infatti, permettono di limitare e regolare il consumo dell’acqua calda presente nei caloriferi.

9 - Limitare il consumo di acqua

L'acqua fredda che arriva dall'esterno necessita di un largo consumo di energia per essere riscaldata: limitare il consumo eccessivo, quindi, è fondamentale.

A tal fine possono aiutare le installazioni di riduttori di flusso su tutti i rubinetti e sui soffioni delle docce per ridurre il consumo di circa un quarto.

10 - Effettuare la manutenzione e sfruttare gli incentivi

Infine, ultimo ma non per importanza, è fondamentale effettuare una corretta e periodica manutenzione della caldaia.

Se troppo obsoleta o eccessivamente dispendiosa in termini economici, è possibile sfruttare gli incentivi per la sostituzione della caldaia e optare per una soluzione più conveniente.