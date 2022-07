Fino a 15mila € per comprare o ristrutturare casa, con questo nuovo incentivo! Per pochi

In arrivo un nuovo incentivo fino a 15mila € che consentirà di comprare o ristrutturare casa ad alcuni particolari cittadini. Si tratta di un sostegno che andrà ad aiutare pochissime persone; andiamo a vedere nel dettaglio a chi è destinato e come può essere utilizzato.

Sono stati stanziati ben 105 milioni di euro per andare a contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni. In particolare, questi fondi serviranno a sostenere le spese per l’acquisto o la ristrutturazione di una casa, oppure l’apertura di una nuova attività commerciale. Ma dove di preciso?

Questa iniziativa, però, è riservata unicamente ai comuni della Regione Sardegna e a chi deciderà di acquistare e ristrutturare la propria abitazione, oppure di avviare qui un’attività commerciale. Nello specifico, l’incentivo per l’acquisto o la ristrutturazione della casa prevede uno stanziamento di 45 milioni di euro che la stessa Regione Sardegna andrà ad erogare per queste due attività.

Le condizioni per poter ricevere fino a 15mila € di incentivo dalla Regione sono due:

l’acquisto o la ristrutturazione deve riguardare la prima casa;

i Comuni in questione dovranno avere una popolazione minore di 3mila abitanti.

Per ottenere l’incentivo fino a 15mila € basterà avere la residenza in uno dei comuni con meno di 3mila abitanti della Regione Sardegna, oppure provvedere al trasferimento in queste aree entro 18 mensilità dall’acquisto dell’abitazione, se deciderete di acquistare una casa, altrimenti entro 18 mensilità dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Questo incentivo fino a 15mila € potrà essere richiesto da chiunque, eccetto dalle persone che provengono da un altro comune poco popoloso della Sardegna. Potranno richiedere il sostegno economico anche le persone che provvedono a trasferire la residenza e che al momento della presentazione della richiesta non risiedono in uno dei piccoli comuni sardi.

Il contributo verrà concesso all’acquirente (o a chi deciderà di ristrutturare la casa) per un massimo del 50% del totale della spesa, ma comunque entro il limite dei 15mila € per persona. Attenzione, però, perché all’interno di un nucleo familiare ci potrà essere solo un beneficiario di questa indennità e non di più. Il sostegno economico potrà essere corrisposto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione, ma sempre entro un massimo di 15mila euro.

Sottolineiamo, infine, che il contributo economico di 15mila € potrà essere concesso altresì ad un nucleo familiare, anche se formato da un solo membro, anche se il sostegno sia già stato percepito per un’abitazione differente (sia per l’acquisto, che per la ristrutturazione o l’avvio di un’attività) dalla famiglia di provenienza.

Fino a 15mila € per comprare o ristrutturare casa in piccoli comuni, come funziona

L’assessore ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna, Aldo Salari, ha spiegato che il maxi-investimento di 45 milioni di € verrà ripartito in tre anni: 2022, 2023 e 2024, per 15 milioni di euro all’anno. Il sostegno verrà erogato dalla Regione tenendo conto di “precisi criteri individuati sulla base dei principi di equità e giustizia”.

Un altro criterio che verrà preso in considerazione sarà la necessità e l’esigenza di ciascun territorio. Secondo Salari, infatti, intervenire sulla prima casa (per l’acquisto o la ristrutturazione) sta a significare aumentare la residenzialità in tutte quelle aree della regione che sono considerate “svantaggiate”. L’obiettivo è favorire una rinascita di queste zone e proiettarle verso il futuro.

Per la nascita di nuove attività commerciali, invece, la Regione Sardegna metterà in campo 60 milioni di €, che verranno distribuiti in tre anni (20 milioni all’anno), per sostenere i comuni con meno di 3 mila abitanti. Ma quindi, come funzionerà per l’apertura delle nuove attività?

Per chiunque deciderà di aprire una nuova attività economica in un piccolo comune della Sardegna, con un massimo di 3 mila abitanti, riceverà un contributo economico a fondo perduto ci 15 mila €. La cifra, però, potrebbe salire e arrivare fino a 20 mila euro di contributo, qualora l’attività dovesse portare un incremento dell’occupazione.

Questa misura introdotta dalla Regione Sardegna dovrà essere sommata a quella di accompagnamento delle imprese, per cui è previsto dal 2023 un nuovo credito di imposta che potrà arrivare a toccare il 40% del totale delle imposte versate. La finalità è quella di sgravare le attività economiche dai costi elevati dell’imposizione fiscale.

Azioni contro lo spopolamento

La Regione Sardegna ha proposto questo nuovo incentivo di 15 mila € per acquistare o ristrutturare una casa, ma anche per avviare un’attività economica (in questo caso si può arrivare anche a 20 mila € di incentivo), per contenere e contrastare il forte fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni della regione.

La Sardegna vuole, da un lato, incentivare i propri residenti a non lasciare il loro territorio e, dall’altro, rilanciare l’economia e incrementare i consumi per riuscire a fornire nuovi servizi, oltre che quelli necessari, per attrarre nuovi residenti.

