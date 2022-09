La bolletta luce e gas potrebbe diventare una tragedia per molte famiglie italiane, quest'inverno. Per fortuna anche enti istituzionali e ministeri hanno cominciato ad interessarsi al problema. Segui questi accorgimenti, e potrai risparmiare fino a 600 euro. Scopri come

La bolletta luce e gas potrebbe diventare una tragedia per molte famiglie italiane, quest'inverno. A meno che non venga stabilito un price gap europeo, e non vengano distribuiti quanti più bonus e aiuti possibili, già da quest'autunno il prezzo della propria bolletta diventerà insostenibile.

L'unica cosa da fare è quella di fare in modo di risparmiare quanti più soldi possibile, altrimenti rischierai di non avere abbastanza soldi per fronteggiare altre spese, come quelle alimentari.

Per fortuna anche associazioni, enti istituzionali e ministeri hanno cominciato ad interessarsi al problema legato al risparmio della bolletta energetica.

Se riesci a seguire tutti questi accorgimenti prima dell'arrivo della nuova ondata di rincari, potrai risparmiare fino a 600 euro sulla bolletta luce e gas.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta, e come mettere da parte tutti questi soldi in poco tempo.

Fino a 600 euro in meno nella bolletta luce e gas, e solo con questi piccoli accorgimenti

Puoi risparmiare fino a 600 euro sulla tua bolletta luce e gas se segui attentamente tutti questi accorgimenti e questi consigli. Parliamo proprio di 600 euro perché è la somma dei soldi che risparmierai se segui:

i consigli di ENEA ,

, il piano del MiTE ,

, una serie di trucchi a cura di Altroconsumo .

Tutti questi accorgimenti, se seguiti attentamente ogni giorno, ti permetteranno di risparmiare fino a 600 euro sulla bolletta luce e gas.

Così da evitare che i nuovi rincari di autunno possano rovinarsi altre spese essenziali, come la spesa alimentare, l'affitto o altro ancora, anche se non mancano i modi per risparmiare soldi con l'attuale caro vita.

I consigli di ENEA per risparmiare fino a 300 euro sulla bolletta luce e gas

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile sta facendo sensibilizzazione su come risparmiare sulla bolletta luce e gas, e di recente è tornata alla ribalta con la questione del riscaldamento, cruciale per il prossimo autunno e inverno.

L'ente ha calcolato un possibile risparmio di 300 euro se si fa attenzione a questi punti:

utilizzare lampadine a risparmio energetico ,

, staccare le prese dagli elettrodomestici con funzione stand-by ,

, fare una doccia più breve di due minuti,

di due minuti, limitarsi a fare la lavatrice ogni due giorni .

Sembra roba di poco conto, in realtà sommati insieme possono portare a risparmiare già 300 euro sulla tua bolletta luce e gas.

Tanto per cominciare, le sole lampadine a LED durano il doppio rispetto alle fluorescenti, per un totale di 15 mile ore. Significano già 30 euro di risparmio.

Aggiungi anche il distacco degli elettrodomestici che hanno la funzione stand-by. Se li colleghi ad una multipresa (o comunemente chiamata "ciabatta"), risparmi quasi 60 euro. O anche di più, se si parla di elettrodomestici vampiri.

Come vedi, solo sul risparmio elettrico hai già 100 euro in tasca. Se aggiungi anche una doccia quotidiana ridotta di due minuti, più una lavatrice ogni due giorni, arrivi a 200 euro.

Sommati a quelli precedenti, ottieni ben 300 euro di risparmio. Per gli altri 300 euro vediamo subito gli altri piccoli accorgimenti da seguire.

Il piano del MiTE per risparmiare altri 200 euro sulla bolletta luce e gas

Oltre ad ENEA, anche il Ministero della Transizione Ecologica ha proposto una serie di consigli per ridurre il consumo energetico domestico.

In realtà sarebbe un vero e proprio piano quello proposto dal Ministro Roberto Cingolani, per ridurre i consumi nelle case, nelle aziende e negli uffici sparsi nella penisola. Ma al momento la maggior parte delle proposte non sono obbligatorie, ma hanno solo valore propositivo, per incentivare a ridurre almeno il consumo di gas.

Anche perché, se segui almeno questi accorgimenti, potrai risparmiare 200 euro nella tua bolletta luce e gas:

accendere il riscaldamento con 15 giorni di ritardo (e spegnerlo con 15 giorni di anticipo);

(e spegnerlo con 15 giorni di anticipo); ridurre la temperatura a 19 gradi ;

; tenere acceso il riscaldamento un'ora di meno rispetto alla media.

Solo così il risparmio sulla bolletta luce e gas è di 200 euro in meno. E se associ anche i consigli del paragrafo precedente, arriviamo a ben 500 euro.

E se segui anche queste ultime arriviamo a 600 euro in meno.

Altri accorgimenti per risparmiare almeno 100 euro sulla bolletta luce e gas

Per raggiungere la cifra tonda di 600 euro puoi seguire anche i consigli di Paolo Cazzaniga, energy expert dell'associazione Altroconsumo.

Basterà in questo caso fare attenzione ad alcuni elettrodomestici, come l'asciugatrice, il frigorifero e la lavastoviglie.

Solo l'asciugatrice, se fatta a pieno carico, e limitandosi a tre utilizzi alla settimana, ti permette di risparmiare anche 13 euro. E se aggiungi un migliore accostamento dei propri alimenti all'interno del proprio frigorifero, il risparmio sale a 30 euro.

E tra elettricità e acqua risparmiata, se limiti la lavastoviglie al solo carico pieno, e a programmi Eco e Smart, puoi risparmiare altri 70 euro.

Fatti due conti, arrivi tranquillamente a 600 euro in meno nella bolletta luce e gas.

Questi accorgimenti sono veloci e facili da eseguire, e se tutti noi li seguissimo durante l'autunno e l'inverno potremmo risparmiare soldi, energia elettrica e anche acqua.

Anche perché come alternativa per tutti ci sarebbe il razionamento della luce, ovvero il consumo controllato e rigido di ogni risorsa e fonte energetica. Proprio per la luce si prevede l'utilizzo di contatori intelligenti che, superata una certa quota di kWh, fanno saltare la corrente.