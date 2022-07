Finalmente sbloccati nuovi fondi da parte dell’INPS, con i quali verrà finanziato il bonus da 400 euro concesso dall’Istituto. Ecco quali sono i requisiti.

Di questo particolare incentivo ne sentiamo parlare ormai da svariati mesi, ma sono finalmente arrivate delle novità ufficiali in merito.

Chi ha presentato domanda per il bonus da 400 euro, ma non ha potuto ancora fruirne a causa del precedente esaurimento dei fondi, può adesso esultare.

Infatti, l’INPS ha ufficialmente comunicato lo sblocco di nuovi fondi per poter finanziare le domande ancora in sospeso.

Inoltre, chi non ha ancora presentato domanda, può ancora farlo: le richieste per la misura sono ancora attive.

Con i nuovi fondi INPS riceverà il bonus da 400€ al mese chi rispetta questi requisiti

Ovviamente, per poter avere diritto al bonus da 400 euro in questione, è necessario il rispetto di determinati requisiti.

La misura in oggetto, che prende il nome ufficiale di Reddito di Libertà, è prettamente pensata per le donne. È quindi alla popolazione italiana di sesso femminile che si rivolge l’agevolazione.

L’INPS concederà alle donne questa misura per un anno, nel tentativo di donare loro l’indipendenza economica.

Potranno infatti ricevere il bonus tutte le donne che sono state vittime di violenza domestica e che vorrebbero iniziare una nuova vita.

Non viene assolutamente pretesa la presentazione della situazione reddituale della richiedente. Potranno accedere tutte le donne, con o senza minori a carico, senza dover presentare ISEE.

Ma a patto di essere, oltre che vittime di violenza domestica accertata, anche seguite da un centro anti-violenza regolarmente riconosciuto dalla propria Regione.

Il centro in questione dovrà infatti rilasciare apposita documentazione, che la richiedente sarà tenuta a presentare al momento della domanda.

Fatta eccezione per questi due requisiti, non ve ne sono altri da rispettare.

La misura è infatti cumulabile con altri sostegni economici su base locale o statale.

Nel caso di accoglimento della domanda, la richiedente potrà ricevere il sussidio per un anno, e per una somma totale che equivale a 4.800 euro suddivisi in dodici mensilità.

Il bonus da 400 euro al mese non prevede possibilità di rinnovo. La richiedente verrà infatti indirizzata al recupero ed all’autonomia da centro anti-violenza che si occupa di seguirla.

Insomma, a differenza di alcuni aiuti statali, come ad esempio il Reddito di Cittadinanza che può essere rinnovato, questa misura ha un limite temporale.

A cosa serviranno i nuovi fondi appena sbloccati

I fondi che l’INPS ha di recente sbloccato per finanziare il bonus da 400 euro serviranno innanzitutto per elaborare le domande rimaste inevase.

Infatti, purtroppo, la dotazione economica di 3 milioni di euro stanziato dal Governo per istituire il “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” non è stata sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute all’Istituto.

Ad ogni modo, grazie alla nuova dotazione economica attualmente a disposizione, le domande già inoltrate verranno finalmente accolte. Ovviamente, quasi inutile specificarlo, solamente dopo accertamento del rispetto dei requisiti.

La validazione delle domande avverrà seguendo un ordine cronologico. Le erogazioni partiranno quindi dalle domande più vecchie, per poi proseguire con quelle più recenti.

Come si presenta domanda

E chi non ha ancora inviato domanda per ottenere la misura? Nel caso in cui si rispettino i requisiti di cui abbiamo ampiamente discusso, è ancora possibile richiedere il bonus da 400 euro.

A differenza delle varie agevolazioni erogate dall’INPS, la misura in questione va richiesta presso il proprio Comune di residenza.

La donna vittima di violenza potrà infatti recarsi presso gli uffici del proprio Comune, che dovranno assisterla nella compilazione.

Spetta infatti ad un funzionario comunale l’inserimento delle richieste per il Reddito di Libertà, attraverso il sito ufficiale dell’Istituto. Accedendo alla sezione Prestazioni sociali dei Comuni, infatti, si potrà accedere alle richieste per il bonus da 400 euro.

Compito della richiedente, invece, è procurare e far compilare l’apposita documentazione.

Nel modello di domanda vanno infatti compilate diverse attestazioni.

La prima riguarda l’effettiva condizione di bisogno della donna, che va firmata dall’Assistente sociale di competenza. La seconda, invece, è la dichiarazione di frequenza di un percorso personalizzato presso un centro anti-violenza.

Questa seconda parte della domanda deve essere compilata e firmata dal rappresentante ufficiale del centro che si occupa di seguire la donna.

In ultimo, andrà indicato il mezzo di pagamento a scelta tra IBAN, libretto di risparmio, numero di conto corrente o carta elettronica. Mezzo che dovrà essere intestato alla richiedente.

Il modulo per la richiesta può essere scaricato dall’interessata sul sito dell’INPS, in modo da poter provvedere alla sua compilazione preventiva.

