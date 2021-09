A causa del Covid-19 numerose aziende hanno dovuto fare i conti con una crisi economica molto più complessa e difficile della precedente. Il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di aiutare le aziende che versano in gravi difficoltà economiche ha istituito un Fondo a sostegno delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria attraverso il Decreto direttoriale del 3 settembre del 2021.

A causa del Covid-19 numerose aziende hanno dovuto fare i conti con una crisi economica molto più complessa e difficile della precedente. Il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di aiutare le aziende che versano in gravi difficoltà economiche ha istituito un Fondo a sostegno delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria attraverso il Decreto direttoriale del 3 settembre del 2021, introdotto dal Decreto Sostegni bis, all’articolo 37.

In particolare, il Decreto direttoriale del 3 settembre 2021 stabilisce i termini e le condizioni di accesso al Fondo per il quale sono stati stanziati circa 400 milioni di euro. Il Fondo ha come obiettivo primario quello di sostenere la continuità delle attività delle grandi imprese che attualmente si trovano in gravi difficoltà economiche e finanziarie a causa della pandemia e della situazione epidemiologica in corso.

Ecco i termini di presentazione delle domande e a chi sarà rivolto.

Fondo imprese in difficoltà, la crisi economica della pandemia

Sappiamo perfettamente in che condizioni si trovano oggi tutte le aziende e tutti i lavoratori d’Italia. Tutti noi stiamo lottando contro un nemico invisibile che non causa dei danni solamente alla salute delle persone, ma anche all’economia.

Il tasso di disoccupazione, che era già grave prima dell’inizio della pandemia, si è aggravato ancora di più con l’arrivo del Covid-19. Le restrizioni che il governo ha dovuto adottare ci hanno portati allo sfinimento e molte aziende hanno dovuto dichiarare banca rotta.

A soffrirne sono state soprattutto le piccole e medie imprese, che non godono di grandi capitali o rendite, e che si sono trovate a dover fare i conti con un nemico così piccolo ed eppure così pericoloso da lasciare le famiglie solamente con un pugno di mosche.

La ricerca socioeconomica sulla crisi pandemica

Da una ricerca effettuata dal direttore scientifico di Ipsos, Enzo Risso, è emerso che la preoccupazione maggiore degli italiani non è la pandemia in corso, bensì i problemi socioeconomici. In particolare, dallo studio è emerso che il 59 per cento degli italiani è molto più preoccupato dell’aumento del tasso di disoccupazione e per la perdita dei posti di lavoro che del Covid-19.

Per quanto riguarda, invece, il restante 32 per cento è preoccupata per la situazione di disuguaglianza sociale che sono costretti a subire a causa della povertà prodotta dalla pandemia. I problemi socioeconomici sono, per molti italiani, più rilevanti della situazione epidemiologica italiana. Un’altra paura di molti italiani è anche quella di dover diminuire i propri risparmi dal 20 al 50 per cento (sono il 57 per cento degli italiani).

Per molti di loro, ridurre i risparmi di una vita significa anche peggiorare il proprio tenore di vita e ciò è ancora più preoccupante quando in una famiglia vi sono dei bambini.

I giovani percepiscono ancora di più questa paura. La situazione occupazionale giovanile, soprattutto delle donne, era già grave prima della pandemia ed adesso è andata ad acuirsi maggiormente: il 60 per cento sente a rischio i propri progetti di vita. Non c’è certezza del futuro.

Il Sindaco di Milano, Beppe Sala, riguardo la questione:

“L'incertezza per la propria situazione economica che la maggior parte delle persone che hanno partecipato allo studio manifesta è uno sprone a introdurre le azioni necessarie per ripartire. Per invertire la rotta e alimentare un clima di fiducia occorre da un lato accelerare la campagna vaccinale e dall'altro rispondere con concretezza alla richiesta più urgente, ovvero quella di lavoro.”







#FISCONEWS - MISE: le domande per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà possono essere presentate dalle ore 12.00 del 20.09.2021 e fino alle ore 11.59 del 2.11.2021 tramite procedura informatica accessibile dal sito di Invitalia. pic.twitter.com/P62jGgnhdx

— info@seac.it (@SeacSpa) September 7, 2021





Fondo imprese in difficoltà, chi potrà presentare domanda?

Il governo fino ad ora ha adottato, seppur con qualche difficoltà logistica, tutte le misure necessarie per far fronte all’emergenza del Covid-19. Il Ministero dello Sviluppo Economico stavolta ha istituito questo Fondo per aiutare le imprese che avversano temporaneamente in una grave crisi economica.

La domanda potrà essere inoltrata a partire da giorno 20 settembre 2021 da tutte le imprese italiane che operano all’interno del territorio nazionale. Ma vediamo in particolare chi potrà inoltrare la domanda per accede al Fondo:

Le imprese che versano in una grave difficoltà economica e finanziaria determinata dalla crisi pandemica;

determinata dalla crisi pandemica; Le imprese che prima della pandemia non si trovavano in crisi fino al 31 dicembre , in relazione al settore d’attività, secondo l’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, l’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, l’articolo 3, punto 5. del regolamento (UE) n. 1388/2014;

, in relazione al settore d’attività, secondo l’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, l’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, l’articolo 3, punto 5. del regolamento (UE) n. 1388/2014; Le aziende che si trovano in gravi difficoltà economiche e presenteranno domanda devono anche presentare un piano concreto di ripresa dell’attività, secondo l’articolo 9 del decreto direttoriale;

e presenteranno domanda devono anche presentare un piano concreto di ripresa dell’attività, secondo l’articolo 9 del decreto direttoriale; Tutte le aziende regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e costituite;

e costituite; Tutte le aziende che hanno sede legale in Italia ;

; Tutte le aziende che non hanno ricevuto precedentemente degli aiuti dalla Commissione Europea ;

; Tutte le aziende che hanno già restituito tutte le agevolazioni godute;

godute; Tutte le aziende che non sono state sottoposte al pagamento di sanzioni interdittive , secondo l’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni e modifiche;

, secondo l’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni e modifiche; Tutte le aziende per cui gli amministratori o i rappresentanti legali non sono stati sopposti a condanna con sentenza passata in giudicato , secondo l’articolo 444 del Codice di Procedura Penale;

, secondo l’articolo 444 del Codice di Procedura Penale; Tutte le aziende che non hanno ricevuto condanne penali o amministrative ;

; Le aziende che non hanno dichiarato fallimento ;

; Infine, possono inoltrare domanda le aziende in amministrazione straordinaria.

Se per quest’ultime non è importate il settore economico in cui operano, ai fini della partecipazione, invece non potranno partecipare e non potranno inoltrare domanda tutte le imprese del settore finanziario, del settore bancario o del settore assicurativo. Queste godono già di altre agevolazioni statali.

Ecco un video di Pausa caffè con tutti i dettagli:

Fondo imprese in difficoltà, termini e modalità di presentazione della domanda

Ricapitolando, il Fondo alle imprese in difficoltà è rivolto a tutte quelle imprese che si trovano a subire una grave crisi economica a causa della situazione epidemiologica in corso.

Il Fondo, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto direttivo del 3 settembre 2021, ha validità fino al 2 novembre 2021, che è il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.

La domanda, quindi, potrà essere inoltrata a partire dalle ore 12 del 20 settembre 2021 alle ore 11:59 del 2 novembre 2021. Questa dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica attraverso una procedura messa a disposizione da Invitalia.

Tutti i moduli per la presentazione della domanda sono, dunque, disponibili accedendo al sito Invitalia anche adesso, considerati lo scarso tempo messo a disposizione. Anche adesso, quindi, potrete scaricare tutta la documentazione che vi servirà per inoltrare la vostra partecipazione.

La domanda, prima di essere inoltrata, deve essere firmata con firma digitale del rappresentante legale dell’impresa, altrimenti rischiate di essere esclusi dalla procedura di selezione, secondo il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

Fondo imprese in difficoltà, la procedura di invio della domanda

La procedura di presentazione della domanda è disponibile accedendo al sito www.invitalia.it , compresi tutti i moduli necessari per la presentazione della partecipazione dell’azienda.

Secondo il decreto direttoriale, inoltre, le aziende devono inviare la domanda esclusivamente per via telematica, accedendo al sito Invitalia e seguendo questa procedura:

Accesso e registrazione alla procedura attraverso l’utilizzazione dell’ identità SPID ;

; Dopo essersi registrati, occorrerà inserire tutti i dati necessari e tutte le informazioni richieste per accedere al Fondo;

e tutte le informazioni richieste per accedere al Fondo; Successivamente, bisognerà generare il modulo di domanda , che troverete già precompilata con tutte le informazioni ed i dati già inseriti in fase di registrazione. Ricordate: la domanda deve essere firmata dal vostro rappresentante legale con apposita firma digitale;

, che troverete già precompilata con tutte le informazioni ed i dati già inseriti in fase di registrazione. Ricordate: la domanda deve essere firmata dal vostro rappresentante legale con apposita firma digitale; Bisognerà poi caricare la domanda firmata ;

; Oltre alla domanda, è possibile che dobbiate compilare ed inserire degli allegati ;

; Al momento dell’invio della domanda verrà rilasciato un codice identificativo che dovrete conservare.

Fondo imprese in difficoltà, compilazione del piano di rilancio

Questa è la procedura che dovete seguire per inoltrare correttamente la domanda e che è l’unica conforme a quanto indicato dal decreto direttoriale. Tutte le domande non conformi alla procedura sopra descritta verranno escluse in automatico.

Abbiate, inoltre, cura di redigere correttamente e minuziosamente il piano di ripresa che intendete intraprendere una volta ricevuto il Fondo: sarà questo il punto determinante che potrà farvi accedere al Fondo. Nel piano di rilancio dell’impresa dovranno emergere:

tutte le azioni che l’azienda intende intraprendere per sostenere la ripresa della sua attività;

per sostenere la ripresa della sua attività; le prospettive future che l’azienda intende raggiungere . In questo caso specifico, è necessario aggiungere dei dati ulteriori che giustificano lo stato attuale di difficoltà;

. In questo caso specifico, è necessario aggiungere dei dati ulteriori che giustificano lo stato attuale di difficoltà; le esigenze economiche e di liquidità che l’azienda attualmente ha necessità di avere e tutte le azioni che con quella liquidità l’azienda intraprenderà per risollevare la propria situazione aziendale, inclusa la ristrutturazione aziendale, la cessione o la rilevazione dell’azienda.

Un piano di ripresa redatto in maniera errata, scarsa o superficiale vi potrebbe portare all’esclusione dalla partecipazione.

Il Fondo, una volta concesso, sarà poi rimborsato in 5 anni. Secondo il Mise questo servirà a garantire la continuità dell’attività dell’impresa, se questa ha a carico 250 dipendenti ed ha un fatturato che si aggira attorno ai 50 milioni di euro.

Considerazioni finali: questo Fondo potrebbe essere di grande aiuto alle aziende che attualmente si trovano in gravi difficoltà economiche e che non intendono dichiarare fallimento.