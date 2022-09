Vuoi utilizzare il forno elettrico per le tue pietanze senza temere il caro bollette? Ecco quali funzioni ti faranno risparmiare energia e centinaia di euro.

Tra gli elettrodomestici più utilizzati nelle cucine degli italiani, uno dei posti più alti è sicuramente occupato dal forno. Si tratta di uno strumento indispensabile per le preparazioni e i vari piatti, soprattutto quelli salutari. La cottura in forno, però, potrebbe risultare anche molto “salata”.

Ci riferiamo, ovviamente, all’utilizzo metaforico di questo termine: l’utilizzo quotidiano di questo elettrodomestico è in grado di far lievitare le nostre bollette, incidendo molto pesantemente nelle spese mensili legate alle utenze dell’energia elettrica.

Ad ogni modo, esistono per fortuna moltissimi espedienti per risparmiare energia, pur continuando ad utilizzare il forno come prezioso alleato in cucina.

L’utilizzo consapevole di questo elettrodomestico prevede di sfruttare varie funzionalità normalmente presenti nell’elettrodomestico stesso.

Ecco quali dovrai utilizzare per salvare i tuoi soldi.

Se usi il forno elettrico in cucina con queste funzioni puoi risparmiare energia (e soldi)

In effetti, sebbene molto utilizzato, spesso il forno elettrico viene sfruttato in cucina senza un criterio. Un atteggiamento che, purtroppo, può causare un dispendio di energia eccessivo, cosa che farà aumentare in maniera esagerata le bollette della luce.

Se imparerai ad utilizzare il tuo forno in maniera consapevole e corretta, invece, sarai in grado di risparmiare energia elettrica pur continuando ad usare questo elettrodomestico ogni giorno.

La prima funzione che può garantire un risparmio in termini economici è quella che prevede di utilizzare il timer. Infatti, preparare i piatti utilizzando un cronometro ci permette di utilizzare il forno solamente per il tempo necessario.

C’è di più: sfruttando il calore già prodotto all’interno dell’elettrodomestico, è possibile spegnerlo anche prima della fine della cottura vera e propria.

Dunque, una buona regola per risparmiare energia sarebbe quella di settare il timer qualche minuto prima, così da sfruttare il calore residuo e interrompere il consumo di energia. Un consumo che, tra l’altro, è inutile: il calore interno è di solito più che sufficiente per ultimare la cottura delle nostre preparazioni.

Ma una seconda funzione che ci con sente di risparmiare elettricità quando utilizziamo il forno è ancora più efficace: si tratta della funzionalità che sfrutta il calore di convezione.

Risparmiare energia grazie alla funzione “ventilato”

La maggior parte dei moderni forni elettrici possiede questa funzione, ossia quella che permette di sfruttare la convezione dell’aria calda. L’aria calda viene cioè fatta circolare continuamente, cosa che riduce i tempi necessari per cuocere i piatti.

Viene anche definita come funzione “ventilato” e ci permette di risparmiare energia perché i cibi e le preparazioni vengono scaldate prima.

In questo modo, la cottura necessiterà una quantità di tempo nettamente inferiore. Detto in parole più semplici, grazie a questa funzione spegneremo il forno diversi minuti prima, con un conseguente risparmio di energia.

Nello specifico, il forno ventilato consente un risparmio di circa un terzo dell’energia consumata di norma da una cottura di tipo statico.

Leggi anche: Lavastoviglie, se vuoi risparmiare continuando ad usarla sfrutta subito questo trucco.

Le funzioni e le azioni da evitare per risparmiare quando si usa il forno

Ma, così come esistono delle funzioni che permettono di risparmiare energia elettrica, ce ne sono alcune che andrebbero evitate per non sprecate elettricità.

Così come la funzione di cottura statica prevede un consumo maggiore, c’è una seconda funzione da evitare accuratamente: quella defrost.

Si tratta di quella funzionalità che consente di scongelare i cibi preventivamente. Una funzione sicuramente molto comoda e utile da usare, perché ci permette di scongelare gli alimenti senza intaccare i loro valori nutrizionali in alcun modo.

Eppure, ci fa sprecare energia e denaro: meglio dunque scongelare i cibi senza ricorrere agli elettrodomestici.

Quando utilizzi il forno, inoltre, ove possibile dovresti evitare il preriscaldamento. È vero che molte ricette prevedano di introdurre composti e pietanze a forno già caldo, ma preriscaldare il forno potrebbe aumentare, anche di molto, le nostre bollette.

Quando strettamente necessario e previsto dalla tua ricetta, dovresti limitare questa operazione a qualche minuto.

Un’azione che invece dovresti assolutamente evitare è quella di aprire lo sportello di questo elettrodomestico durante la cottura. Anche l’apertura del forno causa infatti sprechi di energia. Infatti, il calore contenuto all’interno dell’elettrodomestico finisce per disperdersi verso l’esterno.

Di conseguenza, il forno consumerà altra energia per riportare la temperatura interna a quella richiesta e impostata da noi.

Un ultimo accorgimento per risparmiare energia quando utilizzi il forno è sfruttare questo elettrodomestico solo ed unicamente quando è ben pulito.

Utilizzare questo dispositivo solo nel pieno delle sue funzioni è infatti possibile solo se l’elettrodomestico è adeguatamente pulito: solo così funzionerà nella sua piena efficienza.

Leggi anche: Anche se sei vegetariano o vegano puoi risparmiare sulla spesa in questi supermercati.