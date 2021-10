Francobolli rari? Quali sono i pezzi più pregiati e cercati dai collezionisti di francobolli? Vediamo di analizzare in questo articolo quali sono i francobolli più ricercati e di conseguenza quelli che hanno valore maggiore.

Vediamo di analizzare i francobolli italiani e non italiani con il supporto del sito specializzato di settore francobollirari.net. Ci sono francobolli anche della storia recente del nostro paese che possono valere anche 30.000 euro. E andando indietro ci sono francobolli, pezzo unici che hanno valore ancora maggiore.

Francobolli rari: ci sono pezzi pregiati che possono raggiungere un grande valore

Come avviene per le monete rare per le quali c'è un interesse molto elevato e molte di queste hanno grande valore anche i francobolli rari possono avere un valore inestimabile.

O meglio stimabilissimo e anche molto redditizio se una persona si trova ad avere un francobollo che è un pezzo pregiato e ricercato dai collezionisti ma che è sono interessata a conservare.

Anche oggi i francobolli possono raggiungere un valore grandissimo e possono fruttare cifre importanti per chi possiede esemplari di francobolli ritenuti rari. In ogni paese del mondo e l'Italia non fa eccezione sono stati realizzati tantissimi francobolli. Ci sono esemplari che possono arrivare ad avere un grandissimo valore.

Francobolli rari: il primo francobollo della storia è stato emesso nel 1840

Filatelia è il nome che si dà al collezionismo di francobolli. Questo nome è stato creato nel 1864.

Il primo francobollo in assoluto della storia è il Penny Black. Un francobollo che è stato emesso il 1 maggio 1840 in Gran Bretagna. Su questo francobollo è ritratta l'immagine della regina Vittoria.

Questo francobollo è stato stampato dal 1840 al 1855, anno nel quale uscì di produzione, il Penny Black. Oggi ha un grande valore. Non è facile possederne una copia ma se ce l'avete avete per le mani un valore che si aggira tra i 350 e i 1000 euro.

Francobolli rari: gli esemplari speciali degli stati preunitari, il Lombardo-Veneto

Detto dell'esperienza inglese per quel che riguarda il nostro paese i primi francobolli sono da fare risalire al 1850. I primi francobolli mai pubblicati nel nostro paese vanno fatti risalire agli stati nel periodo immediatamente precedente all'unità d'Italia.

La prima serie di francobolli venne emessa dal Regno Lombardo Veneto anche nota come serie Aquila Bicipite. Questa serie che è composta da 5 francobolli quindi è molto rara raggiunge valori importantissimi sul mercato dei collezionisti di francobolli.

Se siete infatti in possesso di un francobollo di questo tipo potreste avere per le mani un valore oscillante tra i 21.000 e i 23.000 euro.

Francobolli rari: gli esemplari speciali degli stati preunitari, Regno Sardegna e Granducato di Toscana

Dopo pochissimo tempo dal lombardo-veneto anche altri stati preunitari italiani decisero di emettere le loro primissime serie di Francobolli. Ad arrivare furono il Regno di Sardegna e il Granducato di Toscana.

I francobolli emessi dal Regno di Sardegna con l'immagine di Vittorio Emanuele II nell'emissione del 1854 hanno un valore incredibile. Si tratta di tre francobolli rari che insieme raggiungono un valore incredibile pari a 98.000 euro.

Dal 1851 anche il Granducato di Toscana ha iniziato ad emettere i primi francobolli. In questo caso il grande valore e la cifra più alta la toccano i 7 francobolli stampati nel 1860.

Questi francobolli oggi hanno un valore incredibile e la serie nuova e con tutti i francobolli può essere pagata da un collezionista prima di vendere cifre altissime. Questa collezione da 7 francobolli è quotata circa 170.000 euro.

Francobolli rari: i Francobolli dello Stato Pontificio, del Ducato di Modena e del Regno delle Due Sicilie

Lo Stato Pontificio ha emesso i suoi primissimi francobolli dal 1852. La prima emissione che è stata effettuata è stata di 11 esemplari. Oggi per chi possiede questa serie completa davanti al collezionista interessato può arrivare ad un valore di circa 15.000 euro.

Passiamo ora a parlare del Ducato di Parma. Un francobollo da 80 centesimi del Ducato di Parma oggi ha un valore immenso e può essere quotato oltre i 21.000 euro. Questo è il valore della serie. Un singolo francobollo invece può valere circa 5.000 euro.

Anche il Ducato di Modena ha emesso una serie di francobolli rari durante il Ducato provvisorio. Questa serie di francobolli rari oggi può arrivare ad un valore di 20.000 euro. In questo caso un Francobollo singolo può valere circa 2.100 euro.

Nel Regno delle Due Sicilie nel gennaio 1858 venne emessa una serie di sette francobolli tutti rosa. Tra questi quello più raro che ha maggior valore è il ½ grana rosa, detto Trinacria con lo stemma del Regno delle due Sicilie. Questo francobollo arriva a toccare un valore di 1.400 euro.

Francobolli italiani rari: ecco la storia ricca di esempi di grande valore

Nel corso della storia sono tantissimi i francobolli italiani rari che hanno raggiunto valori elevatissimi. Ce ne sono spesso da ricordare che hanno raggiunto valori mai più ripetuti proprio legati all'unicità del pezzo.

Ad esempio un francobollo raro emesso dalla Sicilia nel 1859 nel 2011 è stato venduto ad un asta all'incredibile prezzo di 1,8 milioni di euro.

Sembra incredibile ma l'unicità di questo francobollo va ricercata nel fatto che anziché venire stampato nel consueto e normale colore arancione è stato stampato nel colore blu. E da qui l'unicità del pezzo.

Francobolli italiani rari: i "trittici di Balbo del 1933"

Fino a questo momento abbiamo parlato di francobolli che risalgono a periodi molto lontani. E onestamente avere uno di quelli di cui abbiamo parlato fino a questo momento sarebbe un colpo di fortuna notevole ma le probabilità che si possa ritrovare per casa uno dei pezzi di cui abbiamo parlato in precedenza è abbastanza remota.

Avvicinandosi ai giorni nostri anche dal punto di vista temporale ci sono altri esemplari degni di nota e che, forse, è anche leggermente più probabile avere.

Ad esempio nel 1933 l'Italia ha emesso i celeberrimi Trittici di Balbo. Questo avvenne in occasione dell'ultima crociera aerea transatlantica. Si tratta di francobolli composti di tre parti divisibili grazie a perforazioni.

Ebbene i due fogli interi con i 20 trittici riportanti tutti i nomi dei piloti valgono oggi una cifra importantissima, ovvero circa 18.000 euro.

Francobolli Italiani Rari: il viaggio di Giovanni Gronchi nel 1961

Una storia assolutamente incredibile e che merita di essere raccontata è quella dei cosiddetti francobolli Gronchi Rosa del 1961. E sono francobolli che hanno una quotazione oggi incredibile per la storia che ne segue.

Nell'aprile del 1961 il presidente della Repubblica italiana Giovanni Gronchi aveva in programma un viaggio in America Latina.

Nel 1960 venne presa la decisione di emettere una serie di francobolli speciali che potessero celebrare questo viaggio presidenziale.

Gronchi intraprese questo viaggio che prevedeva la visita in tre paesi: Argentina, Uruguay e Perù. In contemporanea, come riferisce il sito francobollirari.net vennero emessi i tre francobolli celebrativi. Il francobollo che ha maggior valore è il Gronchi rosa dedicato al Perù che una storia incredibile dietro che ne porta il valore oggi, a chi ne possiede un esemplare, a 30.000 euro.

Francobolli Italiani rari: i motivi del grande valore del Gronchi Rosa

Perchè il Francobollo Gronchi Rosa per chi lo dovesse possedere oggi vale fino a 30.000 euro? Perchè una quotazione così importate per un francobollo?

La ragione è la seguente: su questo francobollo i confini dello stato del Perù erano stati disegnati in maniera errata. Appena accortisi dell'errore il francobollo è stato ritirato falla circolazione.

Il Ministero ha subito imposto lo stop alla tipografia della stampa e la distruzione di tutto quanto era stampato in quel momento ma moltissime copie comunque rimasero in circolazione.

E' stato l'ambasciatore del Perù in Italia ad accorgersi dell'errore: i confini del Perù erano errati sul francobollo perchè non comprendevano una parte di Amazzonia che era stata conquistata dal Perù anche se al tempo c'era ancora la contestazione da parte dell'Ecuador.

Chi disegnò il francobollo in Italia tracciò i confini sulla base di un atlante precedente a quella guerra tra Ecuador e Perù.

La protesta portò il Governo a imporre alla tipografia lo stop alla stampa. Ma ottantamila copie di quel francobollo erano già state emesse e messe in circolazione. Chi dovesse avere una copia di quel francobollo ha per le mani una fortuna.

E' stato poi stampato un nuovo francobollo versione modificata e con i confini questa volta corretti.

Questo francobollo Gronchi Rosa con errore ha sempre creato grande dibattito tra gli appassionati di filatelia: il francobollo raro, nuovo e non utilizzato in stato di integrità può valere circa 1.000 euro.

Se un francobollo di questi è stato usato e ha viaggiato può arrivare a valori astronomici. Ad esempio uno di questi Gronchi Rosa è stato di recente venduto ad un asta per un valore di circa 30.000 euro.

Il francobollo dedicato al Perù era di colore rosa-lilla, quello dedicato all'Uruguay di colore verde, quello dedicato all'Argentina era di colore azzurro.

Francobolli Rari: come vendere e comprare in sicurezza

Vi trovate in posseso di uno di questi francobolli? Avete un francobollo che non è tra quelli citati ma che avete la curiosità di fare visionare da occhi esperti per sapere se può avere un valore oppure no?

Nessuna paura: il consiglio che arriva in questi casi è quello di trovare un sito internet di fiducia.

La soluzione più pratica, comoda e sicura da seguire è affidarsi a internet visto che sul web si possono trovare acquirenti per i propri francobolli in siti specializzati e si possono incontrare virtualmente tante persone che possono essere interessate all'acquisto del francobollo.

E ancora ci sono siti che consentono di commerciare direttamente i propri francobolli, ci sono realtà web che si occupano di valutazioni e -con ovviamente il consenso della persona interessata - anche di vendita e di acquisto di francobolli.