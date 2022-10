Un caos vero e proprio nelle domande, nuove modalità per richiedere il bonus gas per l’inverno e quindi scadenza prevista per il 15 ottobre, che ora viene prorogata di qualche giorno, per permettere a tutti i richiedenti di allinearsi. Ma cosa è successo, per mandare le domande in tilt? E cosa fare ora? Ecco come avere il nuovo bonus gas per l'inverno, contro il caro energia.

Tempistiche brevi che hanno mandato in tilt i cittadini della regione Basilicata, alle prese con un nuovo bonus contro il caro bollette, che di certo non è passato inosservato e fa gola a tutti.

Abbiamo già presentato il bonus gas gratuito messo a disposizione dalla regione Basilicata, in questo contenuto che presenta la nuova legge regionale in questione.

In sostanza, la regione prevede il rimborso delle spese relative alla sola componente energia, mentre rimangono a carico degli utenti i costi relativi agli oneri di sistema, alla gestione del contatore e al trasporto.

A ogni modo, un contributo del 50%, di certo prezioso, di questi tempi.

Ma cosa è successo, per mandare le domande in tilt? E cosa fare ora?

Gas gratis nella regione Basilicata: proroga della scadenza 15/10, domande nel caos

Questa agevolazione è stata ribattezzata subito bonus gas ma in realtà fa parte di una legge regionale (23 agosto 2022 n. 28) di più ampio respiro, finalizzata alla compensazione ambientale per la transizione energetica e al ripopolamento della Basilicata.

Il rimborso previsto, per le spese sostenute per la fornitura del gas, è di circa il 50% e comprende il periodo che va da ottobre 2022 al 2024.

Il bonus spetta solo a chi è residente ed ha un impianto per il consumo familiare in quella che è la sua prima casa ed è compatibile con i bonus sociali, a livello nazionale.

La scadenza prevista era fissata al 15 ottobre ma alcuni intoppi hanno rallentato la corsa alle domande.

In pratica, Il modello di autocertificazione fatto circolare dagli stessi uffici regionali, e che ha in poco tempo invaso i social e le chat su whatsapp, è da ritenere nullo.

È questa la comunicazione allarmante che viene da Apibas.it e che risale al 10 ottobre ovvero poche ora fa.

Considerando la scadenza alle porte del 15 ottobre, manca veramente pochissimo per inviare la propria richiesta e ottenere il bonus.

Ecco allora che Apibas.it ha pubblicato sul proprio sito il modello corretto da presentare presso il proprio comune o direttamente all’azienda impegnata nello sviluppo sostenibile del territorio.

Come si legge in homepage sul sito ufficiale si resta in attesa sia della documentazione da compilare per poter ottenere il bonus gas, sia di tutte le nuove informazioni necessarie per procedere entro le tempistiche indicate, dal momento che certamente la scadenza fissata al 15 ottobre ora slitterà a data da destinarsi.

Si consiglia di monitorare il sito Apibas, aree produttive industriali della Basilicata, per restare aggiornati.

Gas gratis ai residenti ma è un pasticcio: le responsabilità tra Comuni e Regioni

Ovviamente, insieme a ritardi e complicazioni burocratiche non sono tardate ad arrivare neppure le polemiche.

Come riporta lagazzettadelmezzogiorno.it, la giunta Bardi è stata tacciata ora di approssimazione, dal momento che, al lancio dell’iniziativa, si dichiarava in maniera esplicita che il bonus gas sarebbe arrivato in automatico e senza burocrazia macchinosa.

Ora invece tutti i sindaci della Basilicata hanno ricevuto una comunicazione che li esorta a fare raccolta di migliaia di domande che perverranno in pochissimi giorni, un vero e proprio caos per cittadini e amministrazioni comunali.

Le responsabilità rimbalzano dai comuni per tornare alla regione, accusata non solo di aver mandato in tilt il sistema ma anche di poter causare un danno ancora più grosso.

Infatti, così procedendo, la norma dovrà essere modificata per poter dispiegare i propri effetti, pena l'impugnazione da parte del Governo centrale.

Un pasticcio burocratico, senza se e senza ma.

E i cittadini in attesa del bonus gas? Come possono procedere ora?

Bonus gas Basilicata scadenza: come presentare domanda

Il bonus gas è dunque riservato solo ai cittadini lucani, con residenza in regione. Restano escluse le imprese.

Per ricevere il Contributo mensile gas Regione Basilicata l'autocertificazione dovrà essere presentata dal giorno 10 ottobre 2022 al 15 ottobre 2022 presso il Comune di residenza.

Questa la data fissata per la scadenza del nuovo bonus dell’inverno contro il caro energia ma, alla luce delle informazioni fino a qui riportate, sappiamo già che verrà concessa una proroga di qualche giorno, per far fronte alla mole di richieste che intaseranno il sistema.

Per accedere alla misura è necessario comunicare una serie di informazioni, oltre alle proprie generalità anagrafiche, come ad esempio la dichiarazione di residenza e la copia del contratto del gas a uso domestico (non è concesso quello aziendale).

Si accede al sistema telematico tramite Spid oppure si può presentare la domanda in forma cartacea, direttamente presso lo sportello del comune abilitato.

Ecco le alternative al gas, che permettono di risparmiare sulla bolletta, come ad esempio questo sistema per riscaldare casa e produrre acqua calda a uso sanitario.