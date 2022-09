L’incredibile crisi del Gas si fa sentire forte anche Italia. I cittadini si trovano a fare i conti con i rincari in bolletta. Grazie ad un accordo con le compagnie petrolifere da ottobre per queste famiglie ci sarà uno sconto del 50%. Vediamo chi sono i fortunati e tutte le novità a riguardo.

La Bolletta del gas è arrivata ormai a livelli stellari, l’aumento dell’energia pesa sempre più nelle tasche degli italiani. I dati di Assoutenti hanno rivelato, in un recente studio, che ogni famiglia italiana si trova a pagare circa 1.200 euro in più solo per luce e gas (+731 per il gas, +500 euro per la luce), con un aumento complessivo del 92% nel biennio 2021-2022.

Un conto destinato ad aggravarsi ad ottobre, quando ARERA renderà note le tariffe per l'ultimo periodo del 2022. Con l’autunno ormai alle porte occorre intervenire tempestivamente per evitare il colpo di scura che sta per abbattersi sulle famiglie italiane attraverso interventi governativi atti a reperire i fondi necessari per contrastare questi aumenti vertiginosi delle bollette.

In soccorso di alcune famiglie italiane arriva un accordo siglato tra la Regione Basilicata e alcune compagnie petrolifere che porterà ad avere uno sconto sulle bollette del gas di circa il 50%.

Vediamo chi sono i fortunati e tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Gas, incredibile sconto del 50% sulle bollette: gioia per queste famiglie da ottobre 2022

Da ottobre, la bolletta del gas sembra alleggerirsi per alcune famiglie italiane garantendo finalmente un sospiro di sollievo e un pò di gioia. Infatti, grazie ad un accordo di compensazione firmato dalla regione Basilicata ed i produttori Eni, Total e Shell, le bollette del gas delle famiglie lucane subiranno un abbattimento, cioè uno sconto di circa il 50% da ottobre 2022.

Nell’accordo si sancisce, infatti, la messa a disposizione da parte dei produttori di un quantitativo di gas di 160 milioni di metri cubi all’anno fino al 2029, a fronte della concessione del giacimento della Val d’Agri.

L’accordo determinerà l’azzeramento della spesa pagata per la materia prima, ovvero il costo della “molecola gas”, mentre rimarranno inalterate le spese di trasporto e agli oneri di sistema.

L’incredibile sconto vale però solo per le utenze domestiche accatastate come prime case e non per le aziende. Pertanto, le famiglie lucane interessate saranno circa 110.000 famiglie.

Ma vediamo come funziona questo sconto sulle bollette e a chi spetta.

Leggi anche: Caro bollette in arrivo? Solo se segui questi trucchi puoi risparmiare gas come si deve

Incredibile sconto per la bolletta del gas: cosa dice la nuova legge regionale

È la Legge Regionale del 23 agosto 2022 n. 28 sulle misure di compensazione ambientale per la transizione energetica e il ripopolamento del territorio lucano a mettere a dare l’ok all’incredibile sconto del 50% per le famiglie della Basilicata.

L’approvazione è avvenuta il 13 agosto 2022 dal Consiglio della Regione Basilicata, mentre la legge è stata pubblicata sul BUR speciale il 23 agosto 2022. La stessa sancisce che a partire da ottobre 2022 e fino al 2024 l’erogazione di gas naturale sarà gratuita per le utenze domestiche dei residenti nella Regione Basilicata.

Per gli interventi è stata prevista una copertura finanziaria per il 2022 di circa 60 milioni di euro e di 200 milioni per il 2023 e 2024. La spesa sarà coperta con le compensazioni derivanti dalle estrazioni petrolifere.

I residenti continueranno a pagare solo i relativi costi di gestione del contatore, di trasporto e gli oneri di sistema, con uno sconto stimato di circa il 50% del costo totale.

Va sottolineato che l’incentivo sulle bollette previsto dalla Regione Basilicata non esclude i bonus sociali emanati dallo Stato al fine di contenere i costi dell’energia e del gas naturale.

Leggi anche: Per pagare le tue bollette c’è il bonus da 700€, ma puoi richiederlo solo entro il 30/09

Maxi sconto sulle bollette del gas: ecco a chi spetta

L’incredibile sconto del 50% sulle bollette del gas spetterà da ottobre 2022 a determinate categorie di soggetti. È la stessa legge Regionale ad individuare i fruitori del maxi sconto in:

tutti i residenti nella Regione Basilicata , che hanno un Pdr (punto di rilascio) cioè un contatore per consumi familiari riferito ad un’utenza domestica per la prima casa;

, che hanno un Pdr (punto di rilascio) cioè un contatore per consumi familiari riferito ad le amministrazioni regionali e gli enti locali regionali, esclusi gli enti economici e le società partecipate.

Grandi esclusi dal maxi sconto del 50% sulle bollette sono gli utenti business e coloro che utilizzano combustibili diversi dal gas per riscaldare i propri appartamenti (pellet, camini ecc. ecc.).

Per ovviare a ciò la Regione Basilicata sta già lavorando ad un bando esclusivamente riservato alle famiglie escluse che utilizzano altre tipologie di impianti di riscaldamento.

Va ricordato che le stesse hanno la possibilità di accedere ad un rimborso di 5.000 euro per l’istallazione di pannelli solari e impianti fotovoltaici.

L’intera procedura sarà gestita dalla Regione Basilicata utilizzando le informazioni presenti sul sistema informativo AU Spa (acquirente unico) con la collaborazione di ARERA.

Leggi anche:Bonus bollette, svolta in busta paga per questi fortunati: 600€ in regalo per luce e gas