Le vere ragioni degli aumenti, la situazione non nuova in Italia e in Europa, le richieste alla Russia e un po' di sano realismo

I prezzi dell’elettricità in Europa sono saliti nelle ultime settimane sui massimi di oltre un decennio, oltre 100 euro per MWh in diversi mercati. In Germania e Spagna, per esempio, i prezzi a settembre sono stati circa 3 o 4 volte le medie del 2019 e del 2020

L’ultimo osservatore di rango dell’emergenza energetica globale è Fatih Birol, il competente direttore esecutivo dell’Agenzia Energetica Internazionale (IEA).

Birol è un economista turco che ha lavorato per 6 anni anche per l’Opec prima di dirigere l’organizzazione parigina nata dalla crisi petrolifera del 1974. E’ uno dei pochi che in campo energetico è stato premiato sia dalla Russia che dagli Stati Uniti.

E quando dice che : “I legami tra elettricità e mercati del gas non sono destinati a sparire nel breve termine” e che: “Il gas rimane uno strumento importante per il bilanciamento dei mercati elettrici in molte regioni oggi” non fa il profeta del giorno dopo, ma ribadisce una posizione corretta, ma poco alla moda che aveva già espresso in tempi non sospetti.

Se dunque chiede alla Russia di fare di più sull’export di gas, anche per accreditarsi come fornitore sostenibile del mercato europeo, lancia un segnale autorevole anche perché franco. La Russia sta infatti rispettando i propri contratti al momento. Anche se un gruppo nutrito (secondo il Messaggero sarebbero più di 40) accusa Gazprom di manipolare i prezzi per esercitare pressioni politiche sull’Europa e in particolare per ottenere un’accelerazione sul Nord Stream 2, il raddoppio della condotta del gas tra Russia e Germania che tanto dispiace agli Stati Uniti.

Ieri Alexey Miller, il presidente del consiglio di gestione di Gazprom, ossia del colosso che fornisce da solo più di un terzo del gas che l’Europa consuma (al 34,3% del totale la quota russa nel 2019), ha incontrato il ministro dell’Energia turco Fatih Donmez per discutere proprio delle collaborazioni nel campo del gas e in particolare dei gasdotti Blue Stream e TurkStream. Entrambi partono dalla Russia, ma va segnalato che il Blue Stream è una joint venture paritetica di Gazprom ed Eni e confluisce nel TANAP, il segmento turco del gasdotto che porta il gas di BP nell’Azerbaijan (alternativo a quello russo) fino alle prime condotte europee che poi confluiranno nel famoso TAP, il conteso progetto in approdo in Puglia.

Ovviamente c’è insomma tutta una diplomazia e una finanza del tubo che però dopo anni di investimento entra in crisi in questo anno di rincari straordinari.

Non bastano infatti i contratti firmati già con Mosca, né quel 13,2% del gas UE dalla Norvegia, né quell’8,3% dal Qatar, né quel 7,7% dall’Algeria. Men che mai il nuovo import di gas dagli Stati Uniti.

Gas: morsa geopolitica? Ma i fattori sono tanti

Tutto vero sono almeno 15 anni che la Russia esercita pressioni sull’Europa tramite le sue forniture di gas, ma è un rapporto reciproco e chi vedesse in Mosca il grande affamatore energetico del Vecchio Continente sarebbe approssimativo o in mala fede, perché le cause dei rialzi del gas, del carbone, del petrolio e di altre materie prime energetiche sono numerose e coinvolgono anche Paesi ben lontani dall’Europa o dalla Russia. Li elenca bene Fatih Birol.

Innanzitutto la domanda esplosa nel dopo-Covid, l’energia è per certi versi semplice se c’è molta domanda, il prezzo sale. La ripresa ha imposto un’accelerazione cui le forniture globali non sembrano star dietro. Ci sono però anche fattori inattesi e pesanti.

Il clima innanzitutto. Lo scorso inverno in Europa è stato particolarmente freddo con una necessità superiore alla media di riscaldare (con il gas) le case del Vecchio Continente. Nelle ultime settimane ha anche pesato una sorta di bonaccia, che ha fatto calare in maniera straordinario l’apporto dell’energia eolica al mercato.

Le scorte di gas dell’Europa sono insomma ben sotto la media quinquennale, ma non troppo sotto quella calcolata nel 2017. Questo richiede chiaramente un forte domanda di gas per prepararci all’inverno.

C’è poi un problema più globale, che ha ancora a che fare con il clima: lunghi periodi freddi nell’Asia orientale e nel Nord America si sono registrati nel primo trimestre del 2021. Sono poi venute ondate di caldo in Asia e siccità in varie regioni.

“Ciascuno di questi fattori ha aggiunto qualcosa al trend al rialzo dei prezzi del gas”, spiega Birol.

E' il paradosso della dipendenza dal carbonio (gas soprattutto, ma anche carbone e altro) che non si cancella da un giorno all'altro ed è diverso dalle fonti rinnovabili per molti aspetti.

Caro il gas, cara l’elettricità, cara la benzina

E così, mentre i policy maker europei e italiani si accorgono all’improvviso dell’elefante nella stanza, dopo oltre un anno di rincari, i consumatori si sentono sempre più accerchiati, gli industriali e le aziende sempre più soffocati da una morsa crescente dei costi che rischia di rallentare, se non frenare la ripresa economica.

Codacons, Assoutenti, ADUC, Coldiretti hanno inviato una pioggia di comunicati per lanciare l’allarme benzina.

Carlo Rienzi (Codacons) denuncia un rincaro della benzina 15,1% da inizio anno e del 20,3% sullo stesso periodo di un anno fa. Il gasolio è cresciuto del 14,4% da gennaio e del 19,6% in un anno. A conti fatti 14,1 euro a pieno in più per la verde e 12,5 euro in più per il gasolio, con un rincaro stimato dall’associazione in circa 338 euro l’anno per una famiglia media.

Furio Truzzi (Assoutenti) calcola una stangata carburanti da 8,2 miliardi di euro.

Coldiretti denuncia un vero e proprio effetto valanga anche sul carrello della spesa con due semplici numeri: in Italia l’85% dei traporti commerciali avviene su strada e nel sistema agroalimentare i costi della logistica arrivano a incidere fino al 30-35% del totale per frutta e verdura.

Nel frattempo il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani conferma i lavori del governo a una mitigazione delle bollette elettriche e del gas per alcune categorie, si smarca sulla tassa alle emissioni (gli aumenti: “Per l’80% da incrementi nei prezzi del gas e solo per il 20% da CO2”), osa un “ci stiamo muovendo in anticipo modificando la bolletta e tentando di mitigare gli aumenti per alcune categorie".

Alle 9 di stamane però all’ingrosso la corrente elettrica valeva 228 euro per mille chilowattora e stasera varrà 250 euro. Prezzi che non si vedevano dal 2012. Come riporta Il Sole 24 Ore:

Nella settimana fra lunedì 13 e domenica 19 settembre la borsa elettrica italiana del Gme ha registrato un prezzo medio di acquisto dell’energia pari a 163,01, in aumento del 17,4% rispetto alla settimana precedente. A titolo di confronto, il prezzo medio del 2020 era 38,92 euro per mille chilowattora.

Quindi più che una frana improvvisa è stata un’accelerazione costante, una stretta tenace e persistente.

Lo strappo di questi giorni non è dunque inatteso, né quindi la risposta del governo può essere definita tempestiva.

Piuttosto una pezza, forse ben fatta magari, magari un po’ più strutturale (riforma degli oneri di sistema e così via), ma certo un intervento su un problema ben conosciuto e prevedibile.

E se questi rincari fanno male tutta l’Europa, non è certo un sollievo.

(Giovanni Digiacomo)