Affiancare famiglie e imprese per ridurre i costi senza rinunciare alla qualità. A partire dai settori internet ed energia. Con l’obiettivo di segnare una svolta nel confronto online delle tariffe, rivoluzionando il modo stesso di concepire ed effettuare la comparazione. “Comparabile nasce per fare la differenza – spiega l’amministratore delegato Giulio Finocchiaro – L’ambizione che ci ha spinto a scendere in campo, dando vita ad una nuova piattaforma, è quella di cambiare le regole del gioco. I valori di Comparabile sono fiducia, trasparenza ed efficienza: rappresentano l’asse portante del nostro lavoro – chiarisce il Ceo – e desideriamo che diventino un parametro di confronto ineludibile per chi si accosta all’attività di ricerca online delle tariffe. La ricetta? E’ semplice: qualità e innovazione ai massimi livelli”.

Una sfida impegnativa. Soprattutto in un mercato in costante cambiamento e sempre più complesso a causa del numero di attori sempre maggiore, la fine delle tutele nel settore energia e il costo della vita elevato. In concreto, come intendete aiutare le famiglie?

“Strumenti unici in Italia, ascolto delle persone, massima cura del servizio: la formula di Comparabile è un mix ambizioso di qualità e innovazione – sottolinea l’ad Finocchiaro – E’ questo che cercano le persone: un partner di fiducia grazie al quale orientarsi in un mercato difficile, con il quale capire come muoversi nel tentativo di contenere le spese senza dover rinunciare a un servizio utile ed efficiente”.

Quando parla di “strumenti unici”, a cosa si riferisce?

“Un esempio su tutti: il nostro servizio di comparazione istantanea della bolletta. Lo chiamiamo “Comparometro”. Siamo i primi in Italia ad utilizzarlo nel confronto online delle tariffe energetiche”.

Come funziona?

“E’ innovativo, intuitivo ed efficace. L’utente carica sul portale la bolletta luce o gas, lancia la comparazione e, istantaneamente, visualizza la stima del risparmio mensile e annuale tra i propri consumi e le migliori offerte in quel momento sul mercato. Non solo”.

Continui.

“Quando diciamo che trasparenza e fiducia sono i pilastri di Comparabile, non pronunciamo parole vuote. E il “Comparometro” ne è la conferma evidente: se l’offerta dell’utente che ha caricato la bolletta lanciando la comparazione istantanea, è già la migliore, glielo diciamo in modo esplicito, senza invitarlo a cambiare fornitore a ogni costo. Questo intendo, quando sottolineo che mettiamo al centro le persone: le priorità sono correttezza e ascolto delle famiglie”.

Quali gli altri punti di forza?

“Oltre alla completezza delle informazioni, tra gli assi portanti di Comparabile c’è la consulenza: gratuita e di alto livello. L’utente può infatti contare su esperti preparati, pronti a rispondere alle richieste di chiarimento sulle diverse offerte. Ovviamente, la consulenza copre tutti i settori, internet incluso. Per aumentare le opzioni a disposizione, abbiamo inoltre deciso di includere il maggior numero possibile di brand, mostrando di ciascuno soltanto un’offerta per volta, in base ai filtri impostati. In questo modo garantiamo la possibilità di effettuare una comparazione più consapevole rispetto ad altre piattaforme online”.

Come vi muoverete nei prossimi mesi? Prevedete nuovi investimenti?

“Comparabile è un progetto di ampio respiro. Abbiamo un piano di investimenti pluriennale. La comparazione delle offerte internet, luce e gas è solo il primo passo di un percorso già tracciato, che ci porterà a estendere il raggio di azione e a coprire gradualmente diversi settori: la comparazione online delle polizze assicurative è già pronta, attendiamo solo il “go live” nelle prossime settimane. E, come detto, siamo soltanto all’inizio”.