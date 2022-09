Bollette di gas e luce addio. La stangata è più vicina che mai: tra settembre e ottobre 2022 sono previsti i maggiori rincari e le famiglie italiane sono sempre più alla ricerca di occasioni di risparmio. Grazie al Reddito Energetico da 8.500 euro si può definitivamente dire addio al caro bollette: per averlo basta un solo requisito.

Si profilano tempi duri per gli italiani. Dopo la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, la guerra Russia Ucraina inizia a produrre gli effetti previsti.

L’impennata dei prezzi del carburante (benzina, diesel e Gpl), l’aumento vertiginoso dei prezzi delle materie prime e dei beni di consumo, oltre al caro bollette gas e luce, iniziano seriamente a preoccupare gli italiani già alle prese con i problemi economici ancora più accentuati dalla pandemia.

Per questo motivo l’ex Governo Draghi ha pensato bene di mettere in campo una serie di misure capaci di aiutare le famiglie in preda agli aumenti delle bollette di gas e luce. Basti pensare ai Bonus sociali sulle bollette di luce e gas Rivolti a tutte le famiglie con reddito ISEE non superiore a 12.000 euro, fruibili come sconto direttamente in bolletta.

Tuttavia, si tratta di interventi già considerati insufficienti a coprire l’ondata dei rincari che da qui ad ottobre travolgerà gli italiani. A questo punto viene spontaneo chiedersi: cosa si potrà fare per fronteggiare l’aumento progressivo dei costi sulle utenze di gas e luce, oltre ad usufruire dei Bonus bollette messi a disposizione dal Governo?

In piena campagna elettorale, una proposta allettante proviene dal Movimento 5 Stelle: per dire completamente addio alle bollette di gas e luce basta estendere il Reddito di Energetico da 8.500 euro, già sperimentato in Puglia, a tutte le regioni d’Italia.

Senza perdere altro tempo vediamo subito in cosa consiste il Reddito Energetico, come potrebbe abbattere le bollette di luce e gas e quale requisito potrebbe vincolare il suo riconoscimento.

Ecco le novità e tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Gas, mai più bollette: in cosa consiste il Reddito Energetico da 8.500 euro

Prima di vedere quali condizioni dovrebbero rispettare i cittadini per accedere al Reddito Energetico per abbattere i costi di luce e gas in bolletta, occorre capire in cosa consiste l’agevolazione fino a 8.500 euro.

Il Reddito energetico si sostanzia in un contributo destinato a chi vuole sfruttare fonti di energie rinnovabili allo scopo di risparmiare sulle bollette di gas, luce e acqua. Trattandosi si un contributo pensato per aiutare le famiglie in difficoltà, spetta esclusivamente a quanti hanno un ISEE basso.

In verità, il Reddito Energetico mira all’assolvimento di un duplice scopo: da una parte, garantire alle famiglie un importante risparmio sulle bollette di gas e luce. Dall’altra, mette al riparo l’ambiente da eventuali emissioni dannose per l’ecosistema.

Come anticipato in apertura di articolo, al momento l’accesso al Reddito Energetico da 8.500 euro è riservato esclusivamente ai cittadini residenti in Puglia. Qui la Regione è stata abbastanza lungimirante nello stanziare fino a 6,8 milioni di euro a copertura dell’intera misura.

Ma il Reddito Energetico proposto dalla Regione Puglia come si è rivelato di fondamentale importanza nell’aiutare i residenti a combattere i rincari delle bollette di gas e luce?

La misura offre un sostegno economico fino a 8.500 euro alle famiglie che sentono l’esigenza di acquistare o installare sistemi mini eolici, pannelli solari e sistemi di accumulo.

Tutto questo se si rispetta un solo requisito: di quale si tratta?

Gas, mai più bollette con il Reddito Energetico da 8.500€: per averlo basta questo requisito

La Regione Puglia è l’esempio lampante di come il Reddito Energetico possa rivelarsi veramente utile nel concretizzare la possibilità di non dover mai più pagare le bollette di gas e luce, o quanto meno di risparmiare sulle stesse un bel gruzzoletto di euro.

Nello specifico, il contributo a fondo perduto ammonta ad un tetto massimo di 6.000 euro (IVA inclusa). L’unico requisito riguarda l’ISEE del richiedente: l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non deve, infatti, superare i 20.000 euro.

Discorso a parte per i condomini per i quali la soglia massima ottenibile di Reddito Energetico è di 8.500 euro (IVA inclusa).

Attenzione, però, a non fare confusione: stiamo sempre parlando del Reddito Energetico messo in campo solo dalla Regione Puglia, il cui esempio si spera possa essere seguito da tutte le Regioni d’Italia.

Caro bollette gas e luce, in Calabria il capogruppo M5S chiede l’istituzione del Reddito Energetico di 8.500 euro

Sono molti a sperare che il Reddito Energetico di 8.500 euro istituito nella Regione Puglia non rimanga un caso isolato.

In vista delle prossime elezioni del 25 settembre 2022, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in seno al Consiglio della Regione Calabria, Davide Tavernise, ha presentato in data 30 agosto una proposta di Legge per garantire l’accesso alle energie rinnovabile ai cittadini con ISEE basso.

A causa del caro bollette gas e luce – ha dichiarato lo stesso Tavernise – le famiglie calabresi a breve dovranno fare i conti con una stangata di importanti proporzioni.

L’auspicio è che la proposta di istituzione del Reddito Energetico venga presa sul serio, dopo i numerosi rinvii e i no avuti dal premier Draghi.