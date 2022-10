Il sogno segreto di tutti gli italiani, in questo preciso momento storico. Chi non vorrebbe essere totalmente indipendente e staccarsi dalla rete del gas? Ebbene, può stupire sapere che in realtà molte famiglie, non posseggono alcun allaccio al metano o hanno deciso di eliminarlo, per fare spazio a soluzioni alternative, in inverno e in estate. Ecco di cosa si tratta.

Abbiamo passato in rassegna diverse soluzioni alternative a questa risorsa fossile, alcune specifiche per le nuove tipologie di immobili in costruzione, altre invece finanziate dagli stessi comuni, per incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili nelle case non metanizzate.

In questo articolo invece proponiamo una soluzione che in realtà è un “ripescaggio” dal passato, quello che vedeva protagoniste le nostre nonne e bisnonne, alle prese con la necessità di scaldare la casa e cucinare ma senza l’ausilio del gas.

Si tratta di un sistema che tutte le aziende produttrici hanno rivisitato e riproposto sul mercato, non solo innovando il prodotto ma rendendolo anche un vero e proprio oggetto d'arredo e di design.

Ecco di cosa si tratta.

Staccarsi dalla rete del gas: la soluzione per scaldare casa e cucinare con 100€

In media è questo il consumo di una stufa tirolese o stube, di cui oggi trattiamo in questo contenuto. A oggi infatti la legna è il miglior combustibile, da un punto di vista economico, che è possibile utilizzare e, il connubio con una stufa di questo genere, risulta vincente rispetto a tante altre soluzioni.

La stufa tirolese si differenzia da altre tipologie di caminetti, in quanto ha una struttura molto particolare che le permette di ottimizzare la legna da bruciare, di riscaldare per irraggiamento e soprattutto di produrre calore in maniera molto lenta ma costante.

La camera di combustione è realizzata con un materiale refrattario ma è il rivestimento in ceramica il vero punto di forza di questa particolarissima stufa.

In questo senso, la stube si differenzia da tutte le altre stufe a legna nonché da quelle a pellet per la struttura di girofumi che consentono un minimo consumo di legna, che brucia molto lentamente e va ricaricata solo un paio di volte al giorno.

Per quanto riguarda i consumi giornalieri di legna per scaldare una casa di 100mq in una giornata piuttosto fredda, possono bastare 6 kg di legna in una casa MOLTO BEN COIBENTATA.

I costi dunque si abbassano notevolmente, aggirandosi intorno ai 0,75€ al giorno per riscaldare casa e cucinare.

Ecco infatti qual è il funzionamento della stufa tirolese.

Come funziona la stufa tirolese per risparmiare e staccarsi dalla rete del gas

Esistono due tipologie di stufa tirolese, quella tradizionale piena e quella con accumulo.

È proprio quest’ultima che permette di risparmiare il più possibile, grazie all’accumulo di calore che si viene a creare -e dura a lungo- anche quando ormai il fuoco è quasi spento.

Uno dei vantaggi impagabili di questa tipologia di stufa è che si può collegare all’impianto idraulico, riscaldando tutta l’acqua che serve a uso domestico. In sostanza, la stufa accesa non solo riscalda la stanza, bensì fa funzionare i termosifoni in tutta la casa e produce anche acqua calda sanitaria per la doccia.

Siamo nell’ordine delle idee di 400-500 litri di acqua, quindi il comfort è assicurato e il risparmio garantito.

A questo sistema è possibile aggiungere anche dei sistemi di ventilazione meccanica che consentono di recuperare e canalizzare tutto il calore in maniera intelligente, aumentando quindi il calore e ottimizzando la sua dispersione tra le mura domestiche.

Utilizzare al meglio questa stufa in maiolica significa anche sfruttare la capacità che offre di poter cucinare le pietanze come una volta. Infatti, alcuni modelli di stube presentano anche il forno e la piastra, in maniera tale da non dover più utilizzare i fornelli a gas, quando è accesa.

Staccarsi dalla rete per non pagare più le bollette del gas: ecco gli accorgimenti per l’estate

Sembra fantascienza e invece, colpo di scena, sono già diverse le testimonianze di chi ha deciso di rinunciare all’allaccio alla rete del gas, per la propria abitazione.

Nei mesi più freddi, il problema dunque non si pone, dal momento che si riesce ad avere casa calda, piatti pronti e acqua calda a uso sanitario, spendendo una somma minima giornaliera.

E in estate? È possibile fare a meno del gas per cucinare o fare la doccia? Anche in questo caso, la risposta è affermativa e gli esempi di famiglie che si organizzano in questo modo sono sempre più numerosi.

Si può ad esempio utilizzare una piccola cucina a gas, da alimentare con una bombola, ed è possibile anche sistemarla su una veranda o un terrazzo verandato o altrimenti sfruttare l'induzione.

Per la doccia in estate, la soluzione più immediata ed economica è rappresentata da un pannello solare, che produce acqua calda gratuita, sfruttando l’energia solare. In alternativa, si può ricorrere a un moderno scaldabagno.

Se poi si ha anche la possibilità di installare un pannello fotovoltaico, allora si avrà a disposizione anche energia elettrica gratis, da impiegare ad esempio per il forno, la piastra a induzione o una pompa di calore che riscalderà l’ambiente in autunno o in primavera, quando la stube rimarrà spenta.

Ecco altri esempi di casa senza gas e incentivi regionali per potenziare l'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia in casa.