Gas alle strette anche in Italia. Il problema dell’approvvigionamento diventa sempre più una realtà, mentre gli italiani sono alle prese anche con i rincari dell’energia elettrica. Esistono però dei semplici trucchi che fanno risparmiare sulla bolletta del gas già da subito. In particolare, 3 potrebbero cambiarci la vita. Vediamo questi accorgimenti da seguire per risparmiare qualche euro in più.

Bolletta del gas alle stelle? Complice la guerra Russia Ucraina i prezzi sono lievitati sensibilmente nel corso degli ultimi mesi. Sfortunatamente non si tratta di un momento passeggero, bensì di una situazione critica che ci accompagnerà almeno fino al prossimo anno.

E con l’autunno ormai alle porte occorre intervenire tempestivamente per evitare la mazzata nelle prossime bollette del gas. Il problema non è affatto da sottovalutare considerato che il gas serve anche per produrre energia elettrica.

E’ importante quindi correre ai ripari il prima possibile seguendo una serie di consigli capaci di far risparmiare sui costi della bolletta del gas, e di conseguenza, su quella elettrica.

3 semplici trucchi possono cambiarci completamente la vita. Vediamo subito quali sono e come metterli in atto.

Gas, vuoi risparmiare sulla bolletta? Questi 3 semplici trucchi ti cambiano la vita

Prima di vedere ogni singolo stratagemma per risparmiare sulla bolletta del gas, facciamo una panoramica generale su questi 3 trucchi che ci permettono di risparmiare qualche euro sul pagamento delle utenze.

Anche se viene difficile pensarlo, si tratta di dritte che cambiano la vita.

Si parte della cucina, o meglio dal gas utilizzato per la cottura dei cibi, fino ad arrivare a toccare il riscaldamento e il consumo di acqua in bagno.

Stiamo parlando di semplici azioni quotidiane troppo spesso ignorate ma che compiute quotidianamente posso far ridurre sensibilmente il consumo del gas e di conseguenza far abbassare le bollette.

Senza perdere altro tempo, vediamo singolarmente ogni trucco per rimediare ad una serie di cattive abitudini che hanno come effetto il maggiore preco della risorsa.

Ecco tutti i dettagli.

Gas, come risparmiare in bolletta partendo dalla cucina

Molto spesso quando si parla di bolletta del gas il pensiero va subito al riscaldamento. In verità, le voci in bolletta ricollegabili al consumo del gas derivano da un insieme di utilizzi fatti della risorsa che vanno oltre il semplice uso dei termosifoni.

Anche il gas impiegato in cucina per la preparazione dei cibi ha la sua parte nel consumo. Ebbene anche per chi utilizza spesso e volentieri i fornelli come fonte di cottura dei propri pasti esistono una serie di trucchi per risparmiare sul gas.

Si parte addirittura dalla pietanza da cuocere. Non tutti ne sono a conoscenza ma la marinatura, ad esempio, riduce sensibilmente i tempi di cottura di tutti i cibi. Alcuni di questi, addirittura, non necessitano poi di essere passati sui fornelli.

Passiamo alla pasta. In questo caso, il trucchetto per risparmiare sulla bolletta del gas è legato alla bollitura: il consiglio è di utilizzare l’acqua calda del rubinetto. Per quanto concerne i legumi, invece, sono da preferire quelli già lessati.

Sprecare meno gas è possibile anche utilizzando una pentola adatta alla cottura. Una volta messa sul fuoco la stessa è consigliato abbondare con la quantità di cibo da cuocere. Surgelare i cibi già cotti per poi riscaldarli gioca anche a favore del risparmio in bolletta.

Gas, risparmiare sul riscaldamento: ecco i semplici trucchi

Il secondo dei 3 semplici trucchi per risparmiare sulla bolletta del gas è legato al riscaldamento. Ormai il web pullula di consigli su come mettere da parte qualche euro in più senza rinunciare a riscaldare la propria casa.

Il primo consiglio che sentiamo di darvi e di ricorrere ad una caldaia a condensazione capace di recuperare il vapore e i gas di scarico, ai fini della produzione di calore che andrà a d alimentare l’impiegato di riscaldamento.

Il secondo consiglio è di migliorare l’impianto termico della propria abitazione.

Gas, come risparmiare sulla bolletta partendo dal bagno

Vi siete per caso dimenticati della produzione di acqua calda ad uso sanitario? Anche nel bagno si consuma gas in eccesso. Basti pensare agli interminabili minuti trascorsi sotto la doccia mentre si è coccolati dall’acqua calda.

Bollette del gas più salate a parte, tale comportamento è da evitare perché impatta negativamente sull’ambiente, poiché porta ad uno spreco d’acqua non indifferente.