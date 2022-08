Gioia per queste famiglie, doppio Bonus bebè 2.000€ più 2.000€ di Bonus scuola in regalo

Solo gioia per le famiglie sempre più messe alle strette dalla crisi economica iniziata con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e protratta dalla guerra Russia Ucraina. Spuntano due nuovi contributi per combattere il carovita: un doppio Bonus bebè da 2.000 euro più un Bonus scuola di altri 2.000 euro. Ecco a chi spetta il gradito regalo.

Solo gioia per le famiglie sempre più messe alle strette dalla crisi economica iniziata con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e protratta dalla guerra Russia Ucraina. Spuntano due nuovi contributi per combattere il carovita: un doppio Bonus bebè da 2.000 euro più un Bonus scuola di altri 2.000 euro. Vediamo a chi spetta il gradito regalo.

Ormai non è una novità. Da quando la pandemia da Covid-19 ha messo piede in Italia, le disposizioni limitative agli spostamenti e allo svolgimento delle attività commerciali hanno trascinato le famiglie italiane in una crisi economica senza precedenti.

Il conflitto Russia Ucraina, ancora in atto, ha contribuito poi a rendere le difficoltà delle famiglie italiane sempre più evidenti nonostante gli aiuti e i sostegni messi in campo dal Governo per ammortizzare i disagi.

I beni di consumo diventano sempre più cari e le famiglie, soprattutto quelle con figli a carico, sono costrette a dover tirare la cinghia per poter arrivare a fine mese sane e salve.

Come se non bastasse, il numero di precari cresce progressivamente mentre gli stipendi diventano sempre meno profittevoli. Il tutto, porta le famiglie alla caccia di Bonus e contributi capaci di garantire una boccata di ossigeno in questo clima fatto di forti rincari.

C’è da dire, per, che agevolazioni e Bonus non sono di certo mancati nell’ultimo biennio. Complice la pandemia, Governo e INPS hanno teso la mano non solo alle famiglie ma anche ai lavoratori, alle imprese e ai titolari di Partita IVA.

E la stessa strada continua ad essere battuta anche allo stato attuale a favore delle famiglie sempre più alla ricerca di occasioni di risparmio.

Proprio per la gioia di quelle con figli a carico si contano due nuovi contributi da non farsi assolutamente scappare: il doppio Bonus bebè da 2.000 euro più il Bonus scuola di altri 2.000 euro.

Senza perdere altro tempo vediamo subito in cosa consistono, quali sono i requisiti da soddisfare per beneficiare del ghiotto regalo messo a disposizione delle famiglie italiane composte da figli e come farne domanda.

Ecco le novità e tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Gioia per queste famiglie, doppio Bonus bebè 2.000€ più 2.000€ di Bonus scuola in regalo

Come dicevamo, ogni occasione di risparmio viene accolta con gioia dai nuclei familiari, soprattutto da quelli in forte difficoltà economica.

Per questo motivo, il doppio Bonus bebè da 2.000 euro e il Bonus scuola messo in campo da specifiche regioni italiane rappresentano un regalo importante da non farsi sfuggire.

Considerato l’importante esborso monetario che le famiglie sono chiamate e a sostenere per garantire la crescita dei figli in tenera età e l’istruzione di quelli più grandi, un aiuto economico in questo senso è sempre ben accetto.

Ma procediamo con ordine. Partiamo dal doppio Bonus bebè da 2.000 euro. Stiamo parlando di un particolare contributo garantito non proprio a tutti i nuclei familiari.

A questo punto viene spontaneo chiedersi: chi sono queste famiglie che potranno fare domanda per ottenere il riconoscimento del Bonus bebè doppio da 2.000 euro quali quelle destinatarie del Bonus scuola pensato per i figli iscritti ad un percorso educativo.

Il primo dei due tocca solo una platea ben definita di beneficiari. Trattandosi di un contributo messo a disposizione dall’Ente Previdenziale dei Medici e degli odontoiatri (Enpam), la misura si rivolge esclusivamente alle dottoresse interessate da una nascita o che hanno preso in adozione un bambino nel 2022.

Ma perché si parla di doppio Bonus bebè? La risposta è abbastanza scontata: i 2.000 euro in regalo ad ogni nuova nascita avvenuta nel 2022 diventano 4.000 in un caso particolare: se la mamma, componente della famiglia, svolge la libera professione di dottoressa.

Per quanto concerne il Bonus scuola da 2.000 euro, invece, le famiglie destinatarie del contributo sono quelle residenti in una specifica regione d’Italia: la Lombardia.

La spesa in istruzione è da sempre molto alta, oltre a rappresentare un vero e proprio grattacapo per milioni di famiglie italiane. Per questo motivo, ogni occasione è buona per risparmiare qualche euro nell’acquisto di libri di testo e non solo.

Quali requisiti rispettare per beneficiare del doppio Bonus bebè 2.000 euro e del Bonus scuola 2.000 euro

Fortunatamente, i requisiti da rispettare da parte delle famiglie per accedere al doppio Bonus bebè 2.000 euro e al Bonus 2.000 euro messo in campo dalla Regione Lombardia non sono particolarmente stringenti.

Come anticipato in apertura di articolo, il doppio Bonus bebè introdotto dalla Enpam spetta esclusivamente alle donne, diventate mamme nel 2022, che svolgono la professione di dottoresse. Lo stesso trattamento è riservato alle stesse in caso di adozione di un bambino.

Dunque, per fare domanda del doppio Bonus bebè non serve l’ISEE o rispettare altri vincoli patrimoniali.

Per accedere al Bonus scuola da 2.000 euro pensato dalla Regione Lombardia l’ISEE è di fondamentale importanza. Si tratta infatti del maggior requisito da rispettare per ottenere il riconoscimento dello “sconto” sulle spese scolastiche.

Non a caso, le famiglie destinatarie del contributo sono quelle a ISEE basso.

Come le famiglie possono presentare domanda per il doppio Bonus bebè 2.000 euro e il Bonus scuola 2.000 euro

Le famiglie interessate al doppio Bonus bebè 2.000 euro dovranno presentare domanda dall’area riservata del sito internet ufficiale dell’Enpam. L’accesso alla piattaforma online può essere effettuato fino alle ore 12:00 del 4 ottobre 2022.

Superata tale data non si potrà più richiedere il Bonus bebè fino a 4.000 euro.

Anche per il Bonus scuola della Lombardia va richiesto dal portale ufficiale della Regione osservando la scadenza indicata nel bando.