Continua a leggere l'articolo e scopri tutto ciò che riguarda Google Finance, ossia un particolare strumento che consente ai suoi utenti e li aiuta ad investire al meglio i propri soldi. All'interno di questa breve guida andremo a parlare di: Che cos'è Google Finance? Quali vantaggi ha? Come funziona? Come vedere l'andamento, i volumi ed i grafici delle azioni? Come scaricare i dati? Quali azioni conviene comprare nel 2022? Inoltre, andremo a vedere se Google Finance è utile, attendibile e se conviene usarlo. Parleremo della migliore alternativa e molto altro ancora!

Qua sotto potrete trovare un breve video di "Michele Russo", dove viene spiegato in maniera precisa ed approfondita, tutto ciò che riguarda lo strumento di Google Finance.

Cos'è Google Finance?

Il primo passo che andremo ad effettuare all'interno di questa breve guida, sarà quello di andare a dare, inizialmente, una breve definizione e di andare a parlare di che cos'è, in sostanza, lo strumento di investimento Google Finance.

Nello specifico, si tratta di un sito che funge da portale finanziario e che consente ai suoi utenti di rimanere costantemente aggiornati sulle notizie che riguardano il mondo della finanza e permette di visionare le quotazioni dei vari titoli azionari in tempo reale.

Quali sono i vantaggi di utilizzare Google Finance?

Dopo aver dato una breve definizione e dopo aver parlato di che cos'è, in sostanza, Google Finance, passiamo adesso a vedere quali sono i principali vantaggi di cui si può beneficiare nel momento in cui si decide di andare ad utilizzare questo particolare strumento che consente ai suoi utenti e li aiuta ad investire al meglio i propri soldi.

Nello specifico, ecco i vantaggi dell'utilizzare Google Finance:

Link diretti che rimandano alle principali notizie del mondo finanziario;

Grafici;

Tabelle;

Schemi.

Come funziona Google Finance?

Dopo aver parlato di quali sono i principali vantaggi di cui si può beneficiare nel momento in cui si decide di andare ad utilizzare Google Finance, passiamo adesso a vedere, invece, come funziona questo particolare strumento che consente ai suoi utenti e li aiuta ad investire al meglio i propri soldi.

Nello specifico, bisogna possedere un account Google per poter accedere a tutti i servizi che offre Google Finance, tra cui monitorare costantemente le notizie finanziare, l'andamento delle azioni e creare un portafoglio azionario personalizzato.

Come è composta la homepage di Google Finance?

Dopo aver parlato di come funziona Google Finance, passiamo adesso a vedere, invece, come è composta la homepage di questo particolare strumento che consente ai suoi utenti e li aiuta ad investire al meglio i propri soldi.

Nello specifico, la homepage di Google Finance è divisa in due sezioni:

Notizie finanziarie;

Andamento dei titoli.

Come vedere l'andamento delle azioni?

Dopo aver parlato di come è composta la homepage di Google Finance, passiamo adesso a vedere che cosa bisogna fare per poter andare a monitorare l'andamento delle azioni, attraverso l'utilizzo di questo particolare strumento che consente ai suoi utenti e li aiuta ad investire al meglio i propri soldi.

Nello specifico, puoi vedere l'andamento delle azioni sulla homepage di Google Finance, che risulta un ottimo modo per tenersi aggiornati, insieme a controllarle:

Su altri siti finanziari;

Sui giornali finanziari;

Sui live ticker dei programmi tv.

Dove vedere i volumi delle azioni?

Dopo aver parlato di che cosa bisogna fare per poter andare a monitorare l'andamento delle azioni, passiamo adesso ad approfondire questo specifico argomento, andando a mostrare dove vedere il volume delle stesse.

Nello specifico, su Google Finance hai la possibilità di seguire anche i volumi delle azioni.

Dove trovare i grafici delle azioni?

Dopo aver parlato di dove bisogna andare per poter vedere il volume delle azioni, passiamo adesso a vedere, invece, dove si possono andare a trovare i grafici delle stesse.

Nello specifico, con Google Finance, oltre a vedere le notizie finanziare, l'andamento delle azioni ed il volume di queste, puoi anche vedere dei grafici sul singolo titolo azionario, sul confronto tra più titoli e tra più mercati.

Come scaricare i dati da Google Finance?

Dopo aver parlato di dove si possono andare a trovare i grafici delle azioni, passiamo adesso a vedere, invece, che cosa bisogna fare per riuscire a scaricare i dati da Google Finance.

Nello specifico, ecco i passaggi che bisogna fare:

Effettuare l'autenticazione a Google;

Scarica i dati, andando a cercare il codice associato all'azione.

Come cercare un titolo azionario?

Dopo aver parlato di che cosa bisogna fare per riuscire a scaricare i dati da Google Finance, passiamo adesso a vedere, invece, che cosa bisogna fare per poter cercare un titolo azionario.

Nello specifico, ecco i passaggi che bisogna seguire per poter cercare un titolo azionario all'interno di Google Finance (in questo link potrete trovare una guida su come effettuare questa operazione):

Effettua l'autenticazione a Google Finance, con le tue credenziali;

Cerca un titolo attraverso l'apposita barra di ricerca, situata in alto;

Seleziona il titolo che intendi monitorare.

Dove vedere se una società è quotata?

Dopo aver parlato di che cosa bisogna fare per poter cercare un titolo azionario, passiamo adesso a vedere, invece, dove bisogna andare a cercare per controllare se una società è quotata oppure no.

Nello specifico, per poter verificare se una determinata società sia quotata in Borsa, occorre fare una visura camerale.

E' possibile creare un portafoglio azionario su Google Finance?

Dopo aver parlato di dove bisogna andare a cercare per controllare se una società è quotata oppure no, passiamo adesso a vedere, invece, se è possibile andare a creare, oppure no, un portafoglio azionario all'interno di Google Finance.

Nello specifico, consulta questa guida per sapere come creare un portafoglio personalizzato.

Google Finance dispone di un'app?

Dopo aver parlato della questione legata alla possibilità di andare a creare, oppure no, un portafoglio azionario all'interno di Google Finance, passiamo adesso a vedere, invece, se questo particolare strumento che consente ai suoi utenti e li aiuta ad investire al meglio i propri soldi dispone o meno di un'applicazione mobile.

Nello specifico, per il momento Google Finance non mette a disposizione alcuna app per i suoi utenti.

Google Finance è utile?

Dopo aver parlato della questione legata alla possibilità di usufruire, oppure no, di un'applicazione mobile, passiamo adesso a vedere, invece, se Google Finance è utile o meno.

Nello specifico, ci sono diverse scuole di pensiero in merito a questo argomento:

Alcuni lo ritengono indispensabile e lo utilizzano come unica fonte per gestire le proprie operazioni;

Altri ritengono che sia utile solo a scopo informativo.

Google Finance è attendibile?

Dopo aver parlato della questione legata all'utilità di Google Finance, passiamo adesso a vedere, invece, tutto quello che riguarda la sua attendibilità.

Nello specifico, Google Finance ha come punto di forza l'essere attendibile, anche se ha commesso degli errori precedentemente.

Conviene usare Google Finance?

Prima di andare a terminare questo breve articolo e dopo aver parlato della questione legata all'attendibilità di Google Finance, passiamo adesso a vedere se conviene andare ad utilizzare questo particolare strumento che consente ai suoi utenti e li aiuta ad investire al meglio i propri soldi.

Nello specifico, si può scegliere di utilizzare Google Finance se non si hanno delle esigenze particolarmente pretenziose, in merito alla mole di investimenti che vengono fatti, ma risulta comunque un ottimo strumento finanziario.

Qual è la migliore alternativa a Google Finance?

Ed infine, per andare a concludere questa breve guida, dopo aver parlato, in maniera estremamente approfondita, della questione legata all'utilità, all'attendibilità e alla convenienza dell'utilizzare Google Finance, passiamo adesso a vedere:

quale sia la migliore alternativa a questo particolare strumento che consente ai suoi utenti e li aiuta ad investire al meglio i propri soldi.

Nello specifico, esistono molte alternative a Google Finance per effettuare investimenti online e per tenersi aggiornati sul mondo della finanza, alcuni molto buoni, altri meno.

Il mio consiglio è quello di scegliere con accuratezza, in base alla proprie esigenze personali.