Grano e mais, spesa al supermercato da prezzo record? Pesante aumento per questi prodotti

Grano e mais a rischio. La Russia sospende l’accordo sulle esportazioni dei prodotti agricoli dopo l’attacco al porto di Sebastopoli. La sospensione potrebbe determinare l’aumento di prezzo di alcuni prodotti acquistabili al supermercato. Vediamo di quanto la spesa nel carrello potrebbe aumentare.

La crisi tra Russia e Ucraina è sempre più forte. Dopo l’invasione aggressiva da parte di mosca il 24 febbraio scorso la situazione sembra sempre più grave.

La Russia infatti ha annunciato di voler sospendere fino a tempo indefinito l’accordo del mar nero o “grain deal. La decisione della sospensione è stata causata dall’attacco alla sua flotta nel porto di Sebastopoli.

Mosca, infatti ha accusato Kiev e l’Inghilterra di aver attaccato la nuova ammiraglia russa “Admiral Markov”, che ha preso il posto del cacciatorpediniere “Moskva” affondato ad aprile. Un’accusa che non è stata né confermata nè smentita da parte di Kiev.

Le Nazioni Unite e la Turchia stanno cercando ormai da mesi di mediare per salvaguardare l’accordo. Da agosto, circa 8 milioni di tonnellate di grano ucraino sono salpate per il resto del mondo. Si calcola che il 62% del grano esportato è andato in Europa, il 19,5% in Asia, il 13% in Africa e il 5,3% nei diversi Paesi del Medio Oriente.

Ma nonostante l’annuncio di Mosca, le navi cariche di grano destinati ai Paesi in via di sviluppo, circa 40.000 tonnellate sono salpate ugualmente.

A partire circa 12 navi mentre altre 40 navi sono state ispezionate prima della partenza.

Tuttavia, la situazione risulta molto critica. Gli Stati Uniti accusano la Russia di usare il cibo come arma di ricatto, proprio perché l’ucraina e la Russia sono i principali esportatori di prodotti alimentari come grano e mais.

Ma quali saranno le conseguenze per l’Italia? Ecco come la crisi internazionale si ripercuote sui prezzi di alcuni prodotti alimentari quotidianamente inseriti nel nostro carrello.

Grano e mais, spesa al supermercato da prezzo record? Pesante aumento per questi prodotti

La decisione della Russia di sospendere e rivedere l’accordo del Mar Nero ha determinato un immediato aumento del prezzo del grano.

In un solo giorno il grano tenero è salito del 6,2%, mentre quello del grano duro del 5,2. A salire anche la quotazione del mais del 2,7%, seguono l’olio di soia (+1,6%) e quello di palma (+1,7%).

Un aumento scontato che fa salire il rischio di una crisi alimentare, soprattutto nei paesi meno sviluppati che dipendono dai prodotti ucraini.

In Italia arriva poco meno del 3% delle importazioni del grano su un totale di 122 milioni di kg. Si tratta di grano tenero destinato alla panificazione.

Dall’Ucraina viene importato anche mais destinato per lo più all’alimentazione degli animali, parliamo di circa il 15% su 785 milioni di kg.

A preoccupare sono le speculazioni che non interessano solo i prodotti come l’oro ma anche i prodotti agricoli. Ed i più colpiti sono i paesi meno sviluppati da come sottolinea il Center for Global Development, stimando che circa 40 milioni di persone in tutto il mondo sono a rischio "povertà estrema".

Ma quali prodotti potrebbero subire un pesante aumento del prezzo in Italia e rendere più difficile la spesa al supermercato?

Prezzi di mais e grano in aumento, ecco la situazione in Italia

La situazione è preoccupante anche in Italia, perché il paese risulta deficitario su molti fronti. Si produce solo il 36% del grano tenero rispetto al suo reale fabbisogno e il 56% del grano duro per la pasta, la restante parte viene importata. Ma si tratta per lo più di un problema di speculazione che si ripercuote sulle famiglie italiane come una nuova stangata dovuta all’aumento dei prezzi.

Si tratta di un’influenza indiretta dell’aumento del prezzo del mais e del grano, perché questi rincari si riflettono sul prezzo di particolari prodotti. Quali?

Il rischio di un aumento record potrebbe interessare il latte e i suoi derivati, ma anche la carne, perché il mais importato viene utilizzato soprattutto per l’allevamento.

L’aumento del prezzo del grano tenero, invece si rifletterà sul prezzo di alcuni prodotti del nostro carrello della spesa, come pane e derivati.

Altra impennata di prezzo per l’olio di mais, con conseguenze notevoli sull’industria dolciaria, poiché l’olio di mais e l’olio di palma hanno da tempo sostituito quello di girasole.

Prezzo mais e grano record, a rischio il settore zootecnico

L’aumento del prezzo del grano e del mais, però per molti risulta un problema marginale. Il vero problema sta nella trasformazione dei prodotti poiché il processo di trasformazione risente del caro energia e di conseguenza si riflette sul prezzo dei prodotti finiti.

Soprattutto nel settore agricolo, il caro energia si ripercuote sulle produzioni di plastica, fertilizzanti e manche sui macchinari. In estrema sintesi a risentire del caro energia è tutto il settore della trasformazione.

L’unico rischio effettivo derivante dal blocco della Russia è quello delle forniture di mais per le stalle.

Secondo i dati di Coldiretti, infatti in Italia dall’Ucraina circa 1,2 miliardi di chili di mais, per la maggior parte impiegati nella zootecnica. Non va dimenticato che con questi dati, Kiev è il secondo fornitore del nostro paese.