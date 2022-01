In ambito di monete di valore, i 2 euro rari possono essere una vera e propria ancora di salvezza per coloro che ricoprono il ruolo di proprietari. Alcuni di loro, infatti, non sono a conoscenza della merce dal valore inestimabile che hanno a disposizione. Ebbene, probabilmente stanno commettendo un grosso errore.

Molte volte, tale merce si rivela essere inconcludente al netto di una valutazione maggiormente accurata ed effettuata da parte di un esperto in materia. Ma tante altre volte ancora, alcune monete si riscoprono parte di una serie di prodotti dal valore inestimabile, facendo sì che i loro legittimi proprietari siano inconsapevolmente (come spesso accade) in possesso di un piccolo cimelio.

Alcuni di questi oggetti, di fatti, possono arrivare anche ad un valore pari a svariate migliaia di euro. Naturalmente, dipende sempre da tutti i fattori che entrano in gioco. Alcuni di questi, a tal proposito, ci vengono elencati proprio dal sito web ufficiale chiamato Monete Rare. Il sito in questione, che tratta principalmente argomenti inerenti alle tematiche di questa tipologia, riporta fedelmente quanto segue:

Appassionati di numismatica aprite le orecchie: se pensavate di fari affari solo con le vecchie lire e con le monete antiche è ora di ricredersi. Anche il bistrattato Euro, bollato da molti come causa del malcontento italiano, può valere una fortuna. Quanto? Dipende da quale moneta vi capita fra le mani.

La citazione effettuata alla fonte menzionata in precedenza, dunque, suggerisce come anche una valuta recente come l'euro possa avere un valore inequiparabile. I fattori che entrano in gioco al netto di certe valutazioni, per questioni di completezza e specificità dell'argomento, verranno trattate in un paragrafo a parte.

Per il momento, basti pensare come alcune persone abbiano tratto una grande fonte di guadagno da delle monete apparentemente vecchie, ed usurate. Spesso e volentieri, infatti, si ha la tendenza di sottovalutare la merce che si ha a disposizione. Tuttavia, in un mercato così florido e mutevole allo stesso tempo, è bene non sottovalutare nulla.

Per potersi fare un'idea più accurata riguardo il settore delle monete più rare, un video pubblicato sul canale Youtube di Gabrieur risulta essere particolarmente esaustivo anche agli occhi dei novizi.

2 euro rari, quali hanno valore?

Tra le monete di 2 euro rari, possiamo andare a compiere una vera e propria scrematura tra quelle che sono le cifre migliori, e quelle che invece non convincono più di tanto. Quando si parla di investimenti, specialmente nel settore del collezionismo, bisogna tenere conto di tanti fattori.

Infatti, a determinare il prezzo finale di un prodotto di natura storica, ci sono degli elementi che fanno sì che la cifra in questione sia fortemente mutevole. Nello specifico, parliamo di epoca storica o di personaggi ad essa legati. Parlando dell'euro, per esempio, il fatto che sia una moneta ventennale potrebbe essere un punto favorevole.

Tuttavia, essendo una valuta utilizzata in via ordinaria all'interno di numerosi Paesi esteri, di per sé non ha un valore di investimento chissà quanto degno di nota. Nonostante ciò, alcune tipologie di monete rare presentano un valore particolarmente interessante.

Partendo da una fascia di prezzo relativamente contenuta, possiamo citare i 2 euro provenienti dalla Repubblica di San Marino e risalenti all'annata del 2004. Il sito di Lezionieuropa, infatti, fa sì che si abbia una descrizione accurata a riguardo, onde evitare mancanze di qualunque tipologia.

Il loro valore, nel caso in cui fosse in possesso di qualcuno, si aggira intorno ai 200 euro. Ma questo, dipende fortemente dallo stato di conservazione che presentano i prodotti in questione. Più l'usura è evidente e irreparabile, meno si potrà guadagnare dalla sua eventuale cessione.

Ovviamente, vien da sé sapere che le monete di un certo periodo non vanno affatto snaturate dal loro status iniziale, proprio per far sì che non perdano quello che è il loro valore reale.

2 euro rari: qual è il valore delle altre monete?

Oltre ai 2 euro rari di cui si sta parlando nel corso di questo articolo, ci sono anche tante altre monete meritevoli di considerazione. Il sito internet di Tecno Android, a tal proposito, ha stilato una lista di monete dal valore inestimabile presenti in tutto il mondo. Di fatti, il settore del collezionismo è un ambito piuttosto variegato proprio per questo motivo. La sua apparente infinità territoriale, fa sì che le tipologie di monete rare a nostra disposizione compongano un numero tendenzialmente piuttosto alto.

Una delle monete che vengono menzionate con maggiore enfasi, è quella chiamata "Altorilievo con doppia aquila", maestosa opera di Saint-Gaudens e risalente al periodo del 1907. Ad oggi, ha un valore pari a circa 3 milioni di dollari. Cifra che corrisponde al suo prezzo di vendita, e che sembra essere perfettamente compatibile con quello che è il valore reale di questo cimelio.

I possessori di certi tesori, hanno sicuramente un alto prezzo tra le mani, benché spesso non ne siano minimamente al corrente. Proprio per questo motivo, si invita alla massima attenzione a riguardo. Così come al massimo interesse, ovviamente. Il prossimo cimelio storico che andremo a citare, è la mezza aquila del 1822.

Questa moneta infatti, è ancora oggi una delle monete più rare presenti attualmente in circolazione. La mezza aquila è stata disegnata dall'artista John Reich. Gli esemplari che sono stati prodotti risalgono a poco meno di 20.000. Tuttavia, sono rinvenuti al grande pubblico solamente tre di queste decine di migliaia di esemplari. Uno di questi è stato venduto all'incirca alla fine degli anni '70 per una cifra che si aggira intorno al milione di dollari.

Nel primo paragrafo, finalmente verremo a conoscenza di tutte le informazioni che riguardano i 2 € più rari che ci sono in circolazione. Naturalmente, trattandosi di informazioni non propriamente aggiornate, il valore della merce elencata è per forza di cose volatile.

Valore dei 2 euro rari: ecco la cifra esatta!

Il valore dei 2 euro rari, come anticipato nel corso del paragrafo appena visto, non ha una vera e propria cifra stabile di riferimento. Questo, in quanto i dati a disposizione dei lettori non sono sempre aggiornati in tutto e per tutto.

Pertanto, risulta essere piuttosto difficile risalire ad una risposta che sia completa ed esaustiva allo stesso tempo. Nonostante questo, si può comunque ottenere un buon risultato anche dalle approssimazioni numeriche. Inoltre, come vedremo in seguito, le cifre di vendita possono aiutarci a fornire delle stime ancora più accurate.

Un articolo pubblicato dal sito di Trend Online, infatti, ha sottolineato come i 2 euro rari più valorosi in circolazione siano quelli della principessa di Monaco. Citando quanto segue, possiamo venire a conoscenza di ciò:

A vostra sorpresa, sono molteplici gli esemplari da 2 euro rari coniati per celebrare una personalità di spicco nel panorama storico europeo o avvenimenti di un certo spessore storico/culturale per le differenti nazioni appartenenti al circuito euro.

Questo, a conferma di quanto sostenuto in precedenza. I personaggi storici, così come le loro epoche di appartenenza, possono avere una grande influenza sul prezzo di una moneta rara. In questo caso, il valore di cui si sta parlando si aggira intorno ai 1500 euro. Sicuramente una cifra piuttosto interessante, dato che è comunque un cimelio particolarmente ricercato.

Nonostante questo, le monete rare che sono state citate non sono comunque le uniche che appartengono all'epoca storica del periodo del Principato di Monaco. Infatti, un altro esemplare che è stato creato proprio agli inizi di tale regime riguarda un valore molto più alto di quello citato tutti.

Tuttavia, è anche vero che l'alta disponibilità di certi prodotti potrebbe far sì che il prezzo si abbassi particolarmente. Quando le monete hanno infatti un alto giro di possessione e di relativa circolazione, il loro valore può addirittura arrivare ad una diminuzione pari alla metà del prezzo.

2 euro rari, qual è il loro prezzo di vendita?

Stabilire un vero e proprio prezzo di vendita fisso per gli esemplari di 2 euro rari, potrebbe rivelarsi una missione piuttosto complicata. Questo, in quanto esistono numerosi fattori che possono entrare in gioco. Uno di questi, per esempio, è proprio il suo valore effettivo.

Infatti, a seconda del valore di riferimento, è normale che il prezzo di vendita finale possa subire delle variazioni. Inoltre, il tutto dipende anche da quelli che sono gli esemplari in circolazione. Più è alto il livello di rarità, maggiore sarà il prezzo che i partecipanti dell'asta di vendita in questione saranno disposti ad elargire all'eventuale possessore.

Talmente ci sono anche tanti altri fattori che possono entrare in gioco. Tuttavia è bene essere a conoscenza del fatto che, esistendo varie tipologie di aste differenti tra loro. È normale anche il fatto che non si possa riuscire a fare delle stime ben precise, come già precisato in precedenza.

Esemplari di 2 euro rari, dove venderli?

I luoghi in cui si possono vendere i propri esemplari di 2 euro rari, sono moltplici. Si passa con una certa facilità dai negozi fisici passando ai più tradizionali banchi dei pegni. Tuttavia, in questo caso, anche il mondo dell'online si può rivelare un nostro ottimo alleato per portare avanti le varie trattative a nostra disposizione.

Per esempio, i vari siti di Subito.it e Ebay, potrebbero essere particolarmente d'aiuto. Questo, in quanto ci permettono di esaminare con attenzione ogni singolo acquirente ed eventualmente sviluppare ed instaurare una fase di compravendita attenta ad ogni minimo dettaglio. Infatti, quando si portano avanti certe trattative, è bene essere particolarmente scrupolosi in quanto l'insidia potrebbe essere dietro l'angolo.

Il mercato del collezionismo, è un mercato nel quale gli esperti spesso e volentieri cercano di prevaricare su coloro che sono fondamentalmente dei novizi, ma con la giusta dose di formazione ci si può tranquillamente districare anche all'interno dei settori più complicati, proprio come quello di cui si è parlato nel corso di questo articolo.