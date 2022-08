Per risparmiare sui vestiti c'è l'imbarazzo della scelta oggigiorno. Ma solo col guardaroba a capsula puoi avere un risparmio garantito, migliore di tanti negozi vintage e outlet in circolazione! Cos'è e come funziona

Per risparmiare sui vestiti c'è l'imbarazzo della scelta oggigiorno.

A causa della crisi, molte aziende hanno progettato vestiti che potessero incontrare il gusto delle persone, e soprattutto i loro portafogli. Inoltre, grazie a Internet, non mancano i siti online che ti fanno risparmiare sui vestiti.

Oggi invece vorremmo parlare di un tipo di outfit che potrebbe farti risparmiare sui vestiti ancora di più: il guardaroba a capsula.

E' un sistema che, come vedremo, non è recentissimo, ma che anche oggi nel 2022 può farti risparmiare un sacco sui vestiti.

Guardaroba a capsula, la rivoluzione per chi vuole risparmiare sui vestiti ogni giorno: ecco come funziona

Tra i tanti modi per vestirsi bene spendendo poco, il guardaroba a capsula. è forse uno dei più convenienti per risparmiare sui vestiti senza troppi problemi.

Parliamo di un tipo di collezione nata a New York, nel 1970, da Susie Faux, che permette di unire insieme una serie di capi di abbigliamento per formare un intero guardaroba stagionale.

Il guardaroba a capsula è un'alternativa perfetta al fast-fashion, ovvero all'acquisto compulsivo di nuovi abiti a basso costo (e a volte di bassa qualità). All'avvicinarsi di una nuova stagione, invece di spendere soldi, basterà selezionare con cura i vestiti che già possiedi, e in poche mosse avrai un nuovo outfit ogni giorno.

Il suo ritorno è dovuto infatti all'aumento dei costi che stiamo vivendo oggigiorno, tra inflazione e rincari generalizzati. Anche limitandosi a negozi outlet o vintage, o addirittura ai siti per l'abbigliamento low cost, tocca sempre pagare.

Il guardaroba a capsula previene questo genere di spesa, e non ti fa mancare nulla a livello estetico, facendoti risparmiare sui vestiti con pochissime mosse. Anche se questo può dipendere da quanti capi hai attualmente a disposizione.

Quanti capi servono per il tuo guardaroba a capsula se vuoi risparmiare sui vestiti

Perché ti permetta di risparmiare sui vestiti, il guardaroba a capsula dovrà avere come base diversi capi di abbigliamento, che ti permettano di combinare continuamente senza dover mai rischiare di rimanere senza "niente da indossare".

In genere si parla di una collezione che si limita a soli 30, massimo 40 capi di abbigliamento, così da avere centinaia di combinazioni diverse senza dover comprare nuovi vestiti.

Questo dipende per lo più dal proprio stile di vita e di abbigliamento: ci sono casi di guardaroba a capsula che arrivano ad un massimo di 37 capi, così come casi di 10-11 abiti. O addirittura di 50 abiti per il proprio guardaroba.

Alla fine la base d'appoggio per il guardaroba è secondario. L'essenziale è avere un minimo di 10 abiti da cui partire, perché la fase successiva riguarda la selezione degli abiti, che ti permetterà di creare il tuo guardaroba a capsula e di risparmiare sui vestiti.

Guardaroba a capsula: ecco come crearlo

La prima cosa che devi fare per risparmiare sui vestiti col guardaroba a capsula è quello di avviare una selezione di tutti gli abiti che puoi disporre attualmente.

La selezione riguarderà da una parte gli abiti che non puoi indossare per questa stagione, o per i prossimi mesi, e dall'altra parte gli abiti che ora puoi indossare. Così facendo almeno metà del tuo vestiario è pronta.

La fase successiva sarà la definizione delle palette dei colori.

In questo caso bisognerà provvedere ad una selezione di colori che rifletta i propri gusti, o la propria estetica. Se ti piacciono i colori neutri, la creazione del tuo guardaroba sarà davvero immediata.

Se invece vuoi puntare ai colori, dovrai stare attento alle combinazioni cromatiche. Vedremo meglio negli esempi quali colori evitare, e quali utilizzare per un abbinamento davvero glamour.

Consigliamo inoltre di limitarsi ad una combinazione che unisca alcuni capi costosi con abiti economici. Se ci si limitasse solo a capi firmati e costosi, o a capi di abbigliamento indossati anche solo una volta, praticamente non s'è fatto nulla.

Avrebbe comunque il vantaggio di permette piccoli ritocchi nel futuro, e di essere più facile da gestire, ma dovrai valutare nel futuro di arricchirlo comprando nuovi abiti. Il che, per chi vuole risparmiare sui vestiti, non è il massimo.

Ecco alcuni esempi di guardaroba a capsula

Se vuoi risparmiare sui vestiti col guardaroba a capsula, ma non vuoi rischiare su combinazioni e colorimetria, ti possiamo dare qualche suggerimento in merito.

Intanto ti consigliamo di evitare assolutamente tutte le combinazioni che riguardano colori pastello con sobri, o peggio colori variopinti con monotoni. I colori qui presentati non funzionano mai.

Mentre tre toni di base, quattro toni neutri, due toni di "accento" sono la soluzione migliore.

Se vuoi invece seguire un modello abbastanza casual e minimal al tempo stesso puoi optare per il look alla francese: top da marinaio, pantaloni a sigaretta e trench.

Altrimenti puoi optare per un abbigliamento più da "strada", con maglietta e trench. Oppure oprtare per un look minimalista, con pantaloni paper bag, dolcevita, o in alternativa un cardigan con maglietta bianca e sneakers.

Qualsiasi scelta ve sempre bene, l'essenziale è riuscire a risparmiare sui vestiti. Tranne nel caso in cui il sistema non dovesse funzionare.

Cosa fare se il guardaroba a capsula non funziona

Nel malaugurato caso in cui il guardaruba a capsula non funziona, non c'è nulla da temere: forse c'è qualche abito che non ti confà, oppure hai notato che il tessuto di alcuni vestiti non è il massimo per quella combinazione.

In casi come questi consigliamo di selezionare ancora una volta i capi d'abbigliamento in uso: appendi i capi più usati da una parte, e quelli meno da un'altra, così avrai modo di scegliere quelli più convenienti per te.

Se però il guardaroba non ci convince perché ti tocca comunque comprare dei vestiti in più a causa di alcune combinazioni precise, basta solo andare in questi negozi e potrai sempre risparmiare sui vestiti al meglio.