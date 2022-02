La guerra tra Russia e Ucraina sta spingendo i prezzi dei generi alimentari (pasta, pane, farina, cereali), della benzina e del diesel, del gas e di altre materie prima alle stelle. La tua famiglia può ottenere dei bonus per risparmiare? Ecco quali sono i prezzi che stanno per aumentare e come si può risparmiare sul carrello della spesa senza rinunciare all'acquisto dei beni di prima necessità.

Pane, pasta, grano, mais, ma anche gas, fertilizzanti, benzina: moltissime materie prime e generi alimentari sono a rischio aumento di prezzo a causa della guerra che si sta svolgendo tra la Russia e l’Ucraina. Il conflitto al quale stiamo assistendo nell’Est Europa, ma che coinvolge direttamente anche tutto il Vecchio Continente, potrebbe avere dei risvolti negativi sulle tasche degli italiani.

È in arrivo una nuova stangata per le famiglie e questa volta non riguarderà solo le bollette o solo i generi alimentari: moltissimi prezzi di beni di prima necessità sono in aumento, in maniera irreversibile.

E così, se nell’ultimo trimestre del 2021 e nei primi mesi del 2022 gli italiani hanno dovuto fare i conti con gli aumenti in bolletta, per buona parte del 2022 ci sarà da convivere anche con il caro-prezzi dei generi alimentari e di altri prodotti che rientrano nel paniere dei beni considerati essenziali per qualsiasi famiglia.

Quali sono i prezzi in aumento a causa del conflitto tra Russia e Ucraina e come si può risparmiare sulla spesa? Ecco tutto quello che c’è da sapere!

Guerra Russia-Ucraina: a rischio le tasche degli italiani

Nelle prime ore del mattino di giovedì 24 febbraio, l’Ucraina si è svegliata sotto l’attacco della Russia: dallo scoppio della guerra, la popolazione ha iniziato a mobilitarsi e spostarsi in auto per riuscire a scappare. Mentre si attendono i risvolti di questa guerra tra Russia e Ucraina, che inizia a spaventare anche tutta l’Europa, si iniziano a vedere le prime conseguenze del conflitto.

In primis tutte le vite umane che potrebbero essere spezzate da questo conflitto: questo è ciò che maggiormente preoccupa l’Europa e i cittadini. Ma le conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina si vedranno anche in Italia, soprattutto a livello di prezzi.

Le tasche degli italiani sono a rischio: le tensioni e in conflitti nell’Est Europa potrebbero avere ricadute gravi e serie anche sull’andamento dell’inflazione, spingendo moltissimi prezzi di generi alimentali (e non solo) al rialzo.

Li abbiamo analizzati, considerando quanto comunicato da Giorgio Santambrogio, amministratore delegato della catena di supermarket VéGée vicepresidente di Federdistribuzione al Corriere della Sera. Quali sono i prezzi in aumento dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina?

Guerra Russia-Ucraina: prezzi in aumento. Cosa potrebbe succedere?

Tra i Paesi che dovranno subire una stangata sui prezzi del carrello della spesa, del gas, dei fertilizzanti e dei carburanti, non rientra soltanto l’Italia, ma anche tutta l’Europa Occidentale.

Di aumenti del prezzo di grano, pasta, farina e mais se ne parla da diversi mesi – ancora dal periodo di lockdown e pandemia di Covid-19 – ma ad oggi la situazione potrebbe precipitare. Infatti, fino a questo momento le più grandi catene di distribuzione erano riuscite a contenere gli aumenti e a ridurre l’impatto sulle tasche delle famiglie.

Dal momento in cui la Russia ha sferrato il suo attacco all’Ucraina, però, le cose potrebbero cambiare. Stiamo parlando di due Paesi leader nelle esportazioni di grano e mais: la Russia si trova al primo posto, mentre l’Ucraina occupa il quarto posto. L’impegno nel conflitto potrebbe modificare gli equilibri del mercato.

Non solo: a ciò si deve aggiungere anche la protesta dei tir in corso proprio in questi giorni. Il blocco dei trasporti su gomma – ben giustificato e assolutamente lecito – potrebbe mettere a dura prova gli scaffali dei supermercati e l’approvvigionamento delle merci.

Guerra: prezzi in aumento per la spesa alimentare

Il primo impatto del conflitto tra Russia e Ucraina lo si vedrà sulla spesa di generi alimentari: il carrello della spesa riempito con i beni di prima necessità per tutti i cittadini italiani e tutta l’Europa Occidentale potrebbe costare sempre di più.

Tra i prezzi in aumento ci sono sicuramente quelli dei cereali come per esempio il grano, la soia e il mais, oppure anche gli oli da cucina. La Russia, infatti, è uno dei primi esportatori di questi prodotti, unitamente all’Ucraina (il cui commercio è pari a circa il 22% del mercato): il conflitto potrebbe bloccare le esportazioni e rendere carenti questi prodotti.

Ricordiamo che l’Italia – lo scorso anno – ha acquistato dall’Ucraina più di un milione di tonnellate di grano tenero: questa mancanza potrebbe andare a incidere al rialzo sui prezzi di pane, pasta, farina, biscotti e cereali. Di conseguenza, con meno merci disponibili, i prezzi aumenteranno.

Come riporta un articolo di Today, il prezzo del grano ha ormai raggiunto la soglia record di 344 euro a tonnellata; mentre il mais ha ormai raggiunto il prezzo di 304 euro a tonnellata.

Non solo: l’Ucraina è anche un produttore leader per l’Italia per quanto riguarda il mais per gli allevamenti nazionali: la carenza di prodotto, quindi, potrebbe andare ad incidere anche sul costo della carne e del latte.

Anche nei mesi precedenti, a causa degli aumenti in bolletta, le imprese avevano subito un duro colpo sulla produzione: molti stabilimenti avevano maggiore profitto dalla sospensione della produzione anziché dal proseguo della stessa. Ad oggi, una nuova minaccia si profila dinanzi ai consumatori: la carenza dei beni di prima necessità.

Guerra: aumento del prezzo del gas

Ma il carrello della spesa non è l’unica conseguenza della guerra tra Russia e Ucraina: a inasprire i conti in tasca agli italiani saranno anche il prezzo del gas e dei fertilizzanti.

Nella mattinata del 24 febbraio 2022, in conseguenza allo scoppio del conflitto, il prezzo del gas è balzato in aria del 30%, dopo essere già salito vertiginosamente nelle settimane e nei mesi precedenti. Gli esperti ritengono che, almeno per tutta la durata del conflitto, il prezzo del gas dovrebbe rimanere alto.

Questo aumento del gas si rivolterebbe anche dal lato dei fertilizzanti prodotti dal gas naturale, dei quali la Russia è oligopolista. E ciò, infine, avrebbe delle ricadute anche sulla produzione del grano tenero. Se la Russia dovesse tagliare anche solo del 10% la fornitura di gas, la mossa comporterebbe per l’Italia un aumento dell’inflazione e una riduzione della crescita economica dello 0,8%.

E poi ci sono anche altre materie prime che rischiano di mancare a causa del conflitto nell’Est Europa: la Russia è leader nel commercio di prodotti quali il titanio, il palladio, l’alluminio e il nickel, mentre l’Ucraina è responsabile di circa l’80% della produzione di materie prime per i semiconduttori.

Questo circolo vizioso potrebbe portare serie conseguenze per l’economia italiana e di tutta l’Europa Occidentale.

Guerra: aumento del prezzo della benzina

E infine arriviamo anche a un altro nodo cruciale: il prezzo della benzina. Ormai in continuo aumento, il prezzo dei carburanti sembra destinato a un ulteriore rialzo dovuto ai conflitti tra la Russia e l’Ucraina.

Infatti, solo nella giornata di scoppio del conflitto – il 24 febbraio 2022 – il prezzo del petrolio è schizzato a 105,04 dollari al barile, un prezzo mai visto dal 2014. Alle ore 10.45 del 25 febbraio 2022, invece, il costo del greggio si attestava sui 100,24 dollari al barile.

L’aumento dei carburanti e le tensioni tra i due Paesi potrebbero portare a ulteriori rialzi del costo della benzina e del diesel, ormai in aumento da diverse settimane.

Secondo quanto riporta il Quotidiano Energia, la benzina ha raggiunto un costo pari a 1,859 euro al litro in modalità self service, mentre il diesel è ormai venduto a 1,733 euro in modalità self.

Qualcuno evoca uno scenario davvero pessimistico sul costo dei carburanti, che potrebbero presto raggiungere e superare i due euro al litro. A meno che non vi siano sviluppi drastici sul conflitto, che potrebbero portare a una vera e propria crisi energetica.

Aumento dei prezzi: come risparmiare sulla spesa alimentare?

In vista di tutti gli aumenti e rincari in arrivo sul carrello della spesa degli italiani, è possibile risparmiare senza rinunciare a beni di prima necessità?

Non tutti sanno che esiste un bonus spesa 2022 che si può richiedere direttamente al proprio comune di residenza e che permette di ottenere un voucher per l’acquisto di beni di prima necessità, anche in farmacia. Gli importi variano da 100 euro a 600-700 euro a famiglia, ma spettano solo a fronte di un reddito basso. Scopri subito quali sono le città in cui si possono ancora richiedere i buoni spesa!

In alternativa, la tua famiglia può richiedere anche la Carta degli Acquisti 2022, per ottenere sconti vantaggiosi nei negozi convenzionati. Quest’ultima spetta ai nuclei con figli minori di 3 anni, oppure ai cittadini con più di 65 anni di età, purché si trovino in difficoltà economica e possiedano un ISEE entro i limiti fissati. Tutte le informazioni nel nostro approfondimento dedicato.

E se non hai diritto a nessuna di queste agevolazioni, ecco alcuni consigli che permettono di tenere d’occhio il portafoglio senza rinunciare alla spesa alimentare e ai propri cibi preferiti.

La prima cosa da fare prima di andare al supermercato a fare la spesa è preparare una lista di tutti i beni e i generi alimentari (e non solo) che occorre acquistare. Per farlo, si possono tenere in considerazione i volantini delle varie catene che offrono offerte spesso interessanti e vantaggiose. Scegliere la grande distribuzione può aiutare a risparmiare sui prezzi senza rinunciare alla qualità dei prodotti.

A questo punto, occorre stimare un budget di spesa che si intende utilizzare calcolandolo in base ai prodotti che si vogliono acquistare. È bene preparare il denaro in contanti, per non sforare la soglia limite: pagare con la carta o il bancomat potrebbe non farci rendere conto della spesa che stiamo sostenendo.

Una volta stilata la lista e preparati i contanti per il pagamento, si può recarsi al supermercato: ricordate di non andare a fare la spesa prima di pranzo, o quando avete fame. Il rischio è quello di acquistare prodotti che non rientrano nella lista.

Se si vuole risparmiare sulla spesa alimentare, è bene prediligere i prodotti di stagione: in questo modo si potranno godere prezzi più bassi per le proprie tasche e gusti più decisi per il proprio palato.