Cosa sta accedendo all’economia italiana a causa della guerra nel territorio ucraino? A poche ore dai primi attacchi russi nelle città di Kiev, Kramatorsk e Kharkiv, i produttori di pasta hanno contattato telefonicamente il CEO della catena di supermercati VéGé Giorgio Santambrogio, vicepresidente di Federdistribuzione, per dargli un importante annuncio. Le catene della grande distribuzione, infatti, dovranno prepararsi per una nuova ondata di aumenti dei prezzi di farina, pane, pasta e dei prodotti di pasticceria. Ma non solo. Putin aveva calcolato tutto!

Così, la guerra sta già facendo sentire il suo peso direttamente sul paniere della spesa delle famiglie italiane, in particolare colpendo prima di tutto gli alimenti essenziali per le famiglie, che non mancano mai sulle tavole degli italiani.

In particolare, questo drastico aumento di prezzi in arrivo danneggerà soprattutto il ceto basso della popolazione, poiché gli alimenti “di base” rappresentano la quota % più alta della spesa mensile delle famiglie meno abbienti.

Le sanzioni che la NATO dovrebbe imporre alla Russia per lo scoppio della Guerra nel cuore dell’Europa potrebbero avere, infatti, un effetto boomerang devastante non solo per l’Italia, ma anche per il resto d’Europa.

Solo lo Stivale vende a Mosca prodotti per un totale di circa 8 miliardi di euro e ne acquista per la bellezza di 9 miliardi.

Guerra, la Russia invade l’Ucraina e arriva una nuova ondata di inflazione

Quando una guerra ha inizio il popolo assiste ad alcune mosse preventive. Fino ad oggi, infatti, gli aumenti sulla pasta secca dal produttore al distributore nel nostro Paese avevano oscillato solamente tra il 19 per cento e il 50 per cento.

C’è anche da dire che le catene dei grandi supermercati, in questo ultimo anno, sono riuscite ad attenuare buona parte – o quasi la totalità, in alcuni casi – dei rincari più significativi.

Questa sorta di equilibrio che si è creato rischia, infatti, di saltare proprio grazie all’azione compiuta dalla Russia di Vladimir Putin questa mattina. Il pericolo è dietro l’angolo. Ci aspettiamo, infatti, una nuova ondata di inflazione che colpirà maggiormente i ceti più bassi, non solo dello Stivale, ma di tutto l’Europa ovest.

In questo modo, qualsiasi decisione venga presa nei prossimi giorni dagli alleati della NATO, sulle sanzioni per la Russia, potrebbe creare dei malumori.

Le prime conseguenze della Guerra in Ucraina: gli aumenti del gas e dei generi alimentari

Appena la Russia ha sferrato il suo primo attacco in Ucraina la conseguenza è stata inevitabile: il prezzo del gas è salito del trenta per cento in tutta Europa. Ormai, finché non cesserà la guerra e si placheranno le tensioni internazionali, il prezzo rimarrà stabile. Alle stelle.

Ma non terminano qui le brutte notizie, poiché l’inizio della guerra ha già avuto conseguenze anche sul prezzo dei generi alimentari. L’Italia, infatti, solo lo scorso anno ha comprato dall’Ucraina oltre un milione di tonnellate di grano tenero, corrispondente al venti per cento delle importazioni.

Pare, dunque, scontato che il prezzo della farina, del pane, oltre che dei prodotti di pasticceria, subirà un vertiginoso aumento già dai prossimi giorni. Si pensi che già questa mattina alla borsa delle derrate agricole di Parigi – Marché à Terme International de France – solo il grano tenero ha segnato un incremento del 16 per cento.

Ma è anche importante sottolineare che l’Ucraina è il Paese da cui l’Italia si rifornisce per l’acquisto di mais destinato agli allevamenti. Questo prodotto alimentare già prima che la guerra avesse inizio aveva subito un rincaro del cinquanta per cento.

Al Marché à Terme International de France di Parigi di questa mattina, subito dopo i primi bombardamenti russi su Kiev e le città vicine, il prezzo del mais è salito di un ulteriore dodici per cento.

E proprio la guerra sarà la causa di un aumento smisurato dei prezzi di prodotti alimentari come la carne o il latte nel nostro Paese.

Guerra Russia – Ucraina, aumentano anche i costi dei fertilizzanti

Ma oltre il gas e i generi alimentari come, mais, latte, carne e pane, nei prossimi giorni aumenteranno a dismisura i prezzi dei fertilizzanti, che derivano proprio dal gas naturale, gas di cui proprio la Russia di Putin è oligopolista.

Nell’anno corrente, infatti, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati dei 160 per cento e, insieme a loro, anche il costo del nitrato d’ammonio.

Anche queste circostanze andranno ad influire sulle derrate alimentari di base, cominciando proprio dal grano duro, prodotto attraverso cui si fa la pasta.

Ma Putin non è di certo uno sprovveduto e, come si evince dalle sue dichiarazioni, ha calcolato tutto a tavolino. Le sanzioni della NATO nei confronti della Russia, infatti, potranno essere viste dai cittadini dell’Unione Europea come la principale causa dell’inflazione e sollevare malumori.

Ecco, infatti le dichiarazioni rilasciate da Presidente russo Putin:

“La Russia è parte dell’economia mondiale e noi non abbiamo certamente intenzione di danneggiare quel sistema. Non credo che ai nostri partner convenga spingerci fuori da questo sistema. Siamo stati costretti a prendere queste misure, non avevamo altra scelta.”

La Guerra e il rincaro dei prezzi; le stime della Banca Centrale Europea

L’inflazione corre il rischio di essere alimentata da ulteriori fattori. Secondo le stime della Banca Centrale Europea, infatti, anche nell’ipotetico scenario di un taglio del 100% delle forniture del gas, sarebbe necessario anche solo un razionamento pari al 10 per cento dalla Russia per far aumentare i prezzi e per ridurre dello 0,8% la crescita in Italia quest’anno.

La Russia di Putin, inoltre, è un importante fornitore di materie prime per l’industria più avanzata, come il titanio, il nickel, il palladio e l’alluminio. Ma non basta, poiché l’Ucraina, sotto attacco, produce l’80% delle forniture mondiali di un materiale di base usato nella tecnologia al laser che serve per produrre i semiconduttori più avanzati.

Fermare le forniture potrebbe avere il sopracitato effetto boomerang sulle più importanti aziende produttrici di microchip e delle macchine che se ne servono (ormai tutte).

Guerra tra Russia e Ucraina, gli ultimi aggiornamenti

È di un’ora fa la notizia della presa della centrale nucleare dimessa di Chernobyl, luogo del più tragico disastro nucleare della storia, del 1986.

Per Anton Yuriiovych Herashchenko, funzionario del ministero dell’Interno dell’Ucraina basterebbe un solo colpo di artiglieria per danneggiare il deposito e, di conseguenza, la polvere radioattiva coprirebbe Ucraina, Bielorussia e l’Unione Europea tutta.

Ecco il tweet del presidente ucraino, poche ore prima della presa della centrale nucleare da parte dei russi:

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022





Nel frattempo, in tutto il mondo i cittadini sono scesi nelle piazze, da Parigi a Tokyo, da Milano a New York, per urlare una sola parola: PACE!

Ecco le parole del presidente degli Stati Uniti d'America dopo l'incontro con gli alleati del G7: