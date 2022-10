Indossare qualcosa di spaventoso senza spendere un sacco di soldi per Halloween 2022 è possibile. Tra un dolcetto e uno scherzetto esistono, infatti, una serie di consigli utili per risparmiare anche per la festa più spaventosa dell’anno

Indossare qualcosa di spaventoso senza spendere un sacco di soldi per Halloween 2022 è possibile. Tra un dolcetto e uno scherzetto esistono, infatti, una serie di consigli utili per risparmiare anche per la festa più spaventosa dell’anno.

Il caro vita si abbatte in maniera diretta anche sulla festa più spaventosa dell’anno. Sappiamo benissimo che i costi delle materie prime sono lievitati in maniera esponenziale in tutti i settori produttivi. Anche il comparto del tessile sente forte l’aumento causato dai costi dell’energia, elettricità e gas in particolare.

Le famiglie italiane sentono sempre di più l’impossibilità di contenere i costi e cercano sempre nuovi artifizi per risparmiare anche alla luce del fatto che le previsioni per i prossimi mesi non sono certo confortanti.

Nonostante la crisi economica e gli effetti post pandemici, le famiglie italiane non vogliono rinunciare al divertimento ma sempre con un occhio al risparmio.

Anche in Italia Halloween sta diventando una tradizione. Oltre a zucche e dolcetti, i costumi e i trucchi di Halloween sono da considerarsi le cose più importanti per la festa più spaventosa dell’anno. Grandi e piccini, per la festa nata in America ma che ormai si festeggia in tutto il mondo, vogliono indossare qualcosa di spaventoso.

La crisi attraversata dal settore tessile non deve, però, farci disperare perché con un po' di creatività i costumi si possono preparare in casa, senza necessariamente spendere un sacco di soldi nei negozi.

Ecco qualche consiglio utile e qualche idea su come riutilizzare materiale di scarto per realizzare i vostri costumi da paura.

Halloween 2022, non solo zucche e dolcetti: meno soldi per il costume con questi consigli

Manca poco ad Halloween 2022 e tra zucche e dolcetti le famiglie italiane buttano un occhio al risparmio. Grazie ad alcuni consigli sarà possibile realizzare costumi e trucchi per un Halloween fai da te senza rinunciare al divertimento.

Anche se non si tratta di una festa tradizionalmente italiana, molti già da ora sono alla spasmodica ricerca del costume perfetto da sfoggiare nei party organizzati per il 31 ottobre.

Grandi e piccoli, in questo periodo di crisi sono alla ricerca di materiale, vestiti e vecchie cianfrusaglie dimenticate nei cassetti ma che potrebbero essere riutilizzati per creare costumi e decorazioni per la festa di fine mese.

I jeans vecchi e strappati, ad esempio, possono essere perfetti per realizzare un costume da zombie. Da curare assolutamente anche il trucco.

Vuoi sembrare una strega? Basta usare e trovare nell’armadio della nonna una vecchia gonna scura ed abbinarci una camicia nera.

Se streghe e zombie non ti bastano e vuoi essere ancora più spaventoso? Usa dei vecchi lenzuoli. Tagliandoli semplicemente, diventano delle bende da mummie o un ottimo costume da fantasma.

Altri consigli per un Halloween 2022 da paura riguardano il riuso di vecchi cerchietti per capelli. Possono trasformarsi in originali parrucche se attentamente modificate, ad esempio, attaccandoci su della lana colorata e vecchi tubicini.

Halloween 2022, spendere meno e risparmiare soldi sui costumi: scheletro, zucche e sposa cadavere

Questi consigli per un Halloween 2022 da paura non ti bastano? Vuoi assumere ancora un aspetto più horror e spendere pochi soldi? Il costume da scheletro potrebbe fare al caso tuo.

Basta avere a portata di mano un paio di guanti, un pantalone e una maglia nera, gessetto e vernice bianca, disegnare sui vestiti con il gessetto lo scheletro, passare la vernice e lasciar seccare per ventiquattro ore.

Per la maschera basta semplicemente prendere una stoffa bianca, disegnare sopra il cranio e ripassare il contorno con un pennello e colore nero.

Vuoi essere un po' più colorato? Allora puoi trasformarti tra un dolcetto e uno scherzetto in una zucca. Basta procurarsi della stoffa arancione, della carta adesiva e dell’elastico e il gioco è fatto.

Ed ecco un altro consiglio per le donne. Molto gettonato è il costume della sposa cadavere. Con un vecchio abito vi trasformerete nella mostruosa sposa della Warner Bros.

Come realizzarlo? Trovate una vecchia gonna bianca a cui aggiungerete del tulle e una maglietta bianca da tagliuzzare e sporcare per dare l’idea di vecchio.

Abbinate un velo bianco o nero e un mazzo di fiori nero. Ecco a voi una “meravigliosa” sposa cadavere!

Halloween 2022, spendere meno e risparmiare soldi usando carta e cartone

Sei un mago nell’uso di carta e fornici? Allora per i costumi di Halloween per il party del 2022 puoi realizzare dei costumi un pò meno spaventosi, ma molto creativi. Puoi travestire i tuoi bambini da lavatrice o mattoncini Lego. Sono sufficienti delle scatole.

Per la lavatrice è necessaria uno scatolo quadrato di dimensioni abbastanza grande da intagliare in corrispondenza delle braccia e della testa. Lo scatolo andrà dipinto di bianco aggiungendo un cerchio fatto di carta di alluminio al centro a ricordare l’oblò. Ed ecco pronta una lavatrice molto economica.

Per i mattoncini Lego, invece, basta attaccare ad uno scatolone rettangolare alcuni bicchierini di carta colorati e dipingere del colore preferito.