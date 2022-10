Sta per ripartire l’iniziativa “Ri-scalda la notte” promossa da Ikea. Chi deciderà di donare le proprie coperte inutilizzate avrà diritto a ricevere dei buoni sconto. Ecco come partecipare.

Un’encomiabile iniziativa ad opera di Ikea, ben nota multinazionale svedese specializzata nella vendita dei mobili, sta per partire. Si tratta di “Ri-scalda la notte”, il programma che prevede di aiutare sia coloro che non hanno una casa, sia i clienti del brand.

Per coloro che consegneranno delle coperte presso gli store Ikea, infatti, è prevista la distribuzione di buoni sconto. Dei buoni di cui si potrà fruire per risparmiare all’interno dei negozi appartenenti alla multinazionale svedese.

In questo articolo ci occuperemo di analizzare l’iniziativa, cercando anche di comprendere come si possono ottenere i buoni sconto Ikea.

Ikea regala buoni sconto in cambio di coperte: dal 28 ottobre torna Ri-scalda la notte

L’iniziativa “Ri-scalda la notte” promossa da Ikea, in realtà, non è una nuova introduzione. Il brand svedese ha infatti lanciato la prima raccolta già nel lontano 2011.

Da tale anno ad oggi, Ikea è riuscita a raccogliere migliaia di prodotti, deputati a scaldare le notti di coloro che non possono contare su una dimora stabile.

Il tutto grazie all’aiuto di associazioni locali e territoriali che, ogni giorno, si occupano di sostenere le persone senza una dimora fissa.

Il funzionamento del programma è molto semplice: dal giorno 28 ottobre, presso i negozi fisici Ikea in Italia, si procederà alla raccolta non solo di coperte, ma anche di trapunte, piumoni e simili. I prodotti della raccolta verranno poi donati a chi, purtroppo, non ha una casa.

Ma Ikea non aiuterà solamente i senza fissa dimora. L’iniziativa prevede non solo di scaldare le notti dei senzatetto, ma anche di aiutare la comunità che parteciperà alla raccolta di coperte.

Chi donerà i propri prodotti non utilizzati, infatti, riceverà dei buoni sconto. Buoni che potranno essere utilizzati su spese effettuate presso i negozi Ikea.

Dunque, chi deciderà di partecipare alla nobile iniziativa Ikea potrà trarre un vantaggio, risparmiare sulla spesa Ikea.

Buoni sconto IKEA Ri-scalda la notte: come ottenerli

Per poter ottenere i buoni sconto Ikea, conferiti ai clienti del brand mediante l’iniziativa “Ri-scalda la notte”, basta seguire alcuni semplicissimi passaggi.

Innanzitutto, bisognerà essere soci Ikea Family. Potranno infatti ottenere i buoni sconto Ikea solamente i soci aderenti al programma.

I soci del programma Family, tra l’altro, hanno accesso anche ad altri vantaggi, come sconti e offerte dedicate. Possono inoltre contare su “Casomai”, che protegge gli acquisti in caso di danni durante il trasporto ed il montaggio del mobile.

Per coloro che vogliono partecipare al programma “Ri-scalda la notte” ma non hanno ancora sottoscritto Ikea Family, ricordiamo che tale sottoscrizione è gratuita. Ci si può iscrivere al programma sia presso gli store Ikea, sia registrandosi al sito ufficiale del brand svedese.

Una volta effettuata la sottoscrizione al programma Family, si potrà partecipare a “Ri-scalda la notte”, ottenendo di conseguenza i buoni sconto Ikea.

In secondo luogo, basta recarsi presso i punti vendita Ikea dal 28 ottobre al 1° novembre 2022. Solo in tali date verrà infatti effettuata la raccolta delle coperte.

Le coperte donate devono ovviamente essere pulite ed in buone condizioni. Ogni prodotto consegnato agli operatori preposti darà diritto alla ricezione di un buono sconto Ikea dal valore di 5 euro.

Si potranno ricevere più buoni sconto, per un totale massimo che ammonta a 15 euro.

Le coperte ed i prodotti consegnati, se in buone condizioni, verranno gestite in collaborazione con le associazioni territoriali che si occupano di supportare le persone senza fissa dimora e coloro che versano in particolari difficoltà economiche.

Dunque, dal 28 ottobre e fino al primo novembre, le sedi italiane Ikea ospiteranno i volontari delle varie associazioni, che si occuperanno di raccogliere, selezionare ed in seguito distribuire le coperte a chi più ne ha bisogno.

Segnaliamo ai lettori interessati che, per facilitare le operazioni di raccolta da parte degli operatori delle associazioni, coperte e altri prodotti dovranno essere consegnati, oltre che accuratamente puliti, anche riposti in busta di plastica.

Scadenza e utilizzo dei buoni sconto Ikea Ri-scalda la notte

Per concludere, segnaliamo agli interessati modalità di utilizzo e scadenze dei buoni sconto Ikea erogati mediante l’iniziativa “Ri-scalda la notte”.

I buoni erogati potranno essere spesi in ogni negozio Ikea Italia, senza limiti territoriali ed indipendentemente dalla sede di erogazione (e di consegna delle coperte).

C’è poi un limite temporale nell’utilizzo dei buoni sconto Ikea “Ri-scalda la notte”. Questi potranno essere spesi a partire dal prossimo 15 novembre 2022. Il termine ultimo per l’utilizzo dei buoni, invece, è fissato al 31 gennaio 2023.

