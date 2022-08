In Italia oltre oltre il 39% della popolazione possiede uno o più animali. E in molti a causa degli ultimi rincari hanno sempre più difficoltà. Per fortuna oggi è più facile risparmiare sulle spese per gli animali domestici grazie a questi sconti e offerte, disponibili online e anche in alcuni specifici negozi per cani e gatti. Ecco quali sono

In Italia oltre il 39% della popolazione possiede uno o più animali. E in molti a causa degli ultimi rincari hanno sempre più difficoltà a provvedere alle spese per i propri animali domestici.

Si parla di una spesa mensile che è passata da 50 a 150 euro, a seconda della stazza. Una cifra che, accompagnata a bollette, spesa alimentare e tanto altro, può diventare un grosso problema per chi vuole risparmiare soldi ogni giorno.

Per fortuna oggi è più facile risparmiare sulle spese per gli animali domestici grazie a questi sconti e offerte, disponibili online e anche in alcuni specifici negozi per cani e gatti.

Sono tutte offerte che ti permetteranno di risparmiare un sacco di soldi. E se vuoi ottimizzare al meglio questo risparmio, puoi seguire in contemporanea anche questi consigli su come risparmiare sulle spese per gli animali domestici.

In arrivo nuovi sconti e offerte per risparmiare sulle spese per gli animali domestici

Oltre ai vari trucchi e consigli, in molti si affidano ai negozi online o ad alcuni specifici franchising per poter risparmiare sulle spese per gli animali domestici.

Con Internet il risparmio è sempre assicurato, anche per quanto riguardano le offerte Trenitalia per il tuo cane. Nel nostro caso, per acquistare tutti i prodotti specifici per cani e gatti, e risparmiare sulle spese, consigliamo di dare un'occhiata a questi siti online:

zooexpert.it,

zooplus.it,

bauzaar.it,

isoladeitesori.it.

La particolarità di questi negozi è che, oltre ad un prezzo più contenuto per i prodotti per cani e gatti, potrai ricevere in cambio un cashback, ovvero un rimborso su tutte le spese che farai su quel sito.

Per tutti i siti elencati, il cashback va da un minimo di 3,5% ad un massimo del 5%. Più tutti i vari sconti e offerte disponibili sui loro siti, sottoforma di coupon digitali.

Però troppi coupon potrebbero disorientarti, e potresti rischiare di perderne alcuni molto convenienti. Per questo puoi sempre affidarti a Codicesconto.com.

E' una piattaforma web dove vengono raccolti tutti i coupon disponibili presso quel negozio online, oppure tutte le offerte e gli sconti disponibili, senza alcuna distinzione tra un negozio e l'altro.

Si parla di sconti e offerte che ti permettono di risparmiare sulle spese per gli animali domestici, e che vanno da 5-10 euro, oppure dal 5% al 10% in caso di spese alte.

Altrimenti puoi sempre affidarti ad Amazon.

Offerte e sconti Amazon per risparmiare sulle spese per gli animali domestici

Anche Amazon viene in soccorso a tutti coloro che vogliono risparmiare sulle spese per gli animali domestici. Con Amazon Prime Day tutti gli iscritti potranno accedere a diversi super sconti e offerte per una serie di prodotti per cani e gatti.

Se sei abbonato ad Amazon Prime Day, potrai accedere a sconti e offerte su tutti i prodotti, anche quelli per cani e gatti. Alcuni esempi sono:

localizzatori GPS per il chip ,

, divani ,

, brandine,

borse da viaggio,

gabbie,

trasportini e tanto altro.

Gli sconti sono notevoli. Si va da un risparmio del 20% per le borse da viaggio, fino ad un super sconto del 50% nel caso di localizzatori GPS e gabbie.

Ma sono sconti e offerte disponibili solo per chi è abbonato al servizio Amazon Prime.

Dovrai sottoscrivere un abbonamento mensile di 4,99 euro (o 49,99 euro se annuale) per poter usufruire di tutti questi sconti. All'inizio come costo potrebbe sembrarti alto, ma nel lungo periodo, a forza di risparmiare sulle spese per gli animali domestici, ne varrà la pena.

Se però non ti convince il web e tutti questi coupon digitali, puoi sempre acquistare presso questi negozi in franchising. Ogni giorno sono disponibili un sacco di nuovi sconti e offerte per le spese dei tuoi cani e gatti.

Puoi risparmiare sulle spese per gli animali domestici fino al 90% se acquisti in questi negozi

Ci sono un sacco di negozi in Italia che ti permettono di risparmiare sulle spese per gli animali domestici. Tra i migliori si segnalano:

Petingros,

ArcaPlanet,

Acquazoomania.

Disponibili anche online, sono negozi che garantiscono ogni giorno nuovi sconti e offerte non solo su oggetti o utensili vari, ma anche sul cibo e sui prodotti da parafarmacia, cioè quelli che non richiedono la prescrizione del veterinario.

Addirittura con Petingros puoi risparmiare sulle spese per gli animali fino al 90%. Petingros è il principale negozio outlet per prodotti fineserie o usciti di produzione: proprio per questi ultimi lo sconto è allucinante! E tutti con garanzia e diritto di recesso sempre disponibili.

Nel caso di ArcaPlanet, non solo puoi accedere alle offerte al 40% su tutti i prodotti già segnalati sul loro sito online, ma puoi anche acquistare prodotti Multipack, che ti permettono di risparmiare sulle spese per gli animali domestici senza rinunciare alla qualità.

I prodotti Multipack riguardano confezioni "famiglia" su cibo in scatola o in busta. Addirittura hai diritto ad uno sconto fisso del 20% se acquisti un alimento secco per cani Purina Pro Plan.

Mentre con Acquazoomania puoi avere le stesse offerte in stile Amazon Prime senza dover sottoscrivere alcun abbonamento mensile. Si parla infatti di sconti su prodotti e utensili vari che partono dal 25%, come nel caso del cibo per cani e gatti, fino al 60% per i prodotti da parafarmacia, come gli antiparassitari.

Scopri quale di questi negozi è il più vicino a casa tua. Nei loro siti web potrai trovare la lista dei negozi disponibili nel tuo comune di residenza.

Ricordiamo che si parla di sconti e offerte solo su prodotti quali cibo, utensili, accessori e farmaci da banco. Nel caso di spese veterinarie e altro, per risparmiare sulle spese per gli animali domestici puoi sempre richiedere il bonus animali.