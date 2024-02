Energia Elettrica, se la usi in questi giorni risparmi: ecco quando si consuma di meno

Il caro bollette continua a non lasciare in pace gli italiani anche a seguito di alcune misure non prorogate dalla legge finanziaria 2024.

Ma per risparmiare qualche euro, le famiglie italiane ricercano sempre nuovi consigli e strategie al fine di abbattere i consumi di luce e gas cosi da contrastare il caro bollette.

Molti infatti si sono resi conto che modificando le proprie abitudini quotidiane è possibile risparmiare un sacco di soldi.

Ad esempio, se si spengono le luci delle stanze, se si usano gli elettrodomestici uno per volta, senza lasciarli in stand by, si è evidenziato un risparmio di piccole somme che a lungo andare incidono e non poco sul budget familiare.

Un altro consiglio per risparmiare sul consumo di elettricità è legato all’utilizzo degli elettrodomestici in determinati giorni della settimana e in alcune fasce orarie.

Ad esempio usare elettrodomestici più energivori in alcune fasce orarie piuttosto che altre, nelle giornate in cui l’energia elettrica costa meno fa risparmiare non pochi soldi.

A parità di consumo, usando l’energia elettrica in alcuni giorni piuttosto che in altri e in determinate fasce orarie piuttosto che in altre, le cifre delle bollette variano e non poco.

Ma quali sono le fasce orarie e i giorni in cui si consuma di meno? Eccoli nel dettaglio.

Energia Elettrica, se la usi in questi giorni risparmi perchè si consuma di meno

Si sa le nostre abitudini quotidiane influenzano e non poco le nostre bollette di luce e gas: le spese per le utenze oltre a dipendere dal tipo di tariffa stipulata dipendono anche dalla potenza impiegata ma soprattutto dalle abitudini dei clienti.

Secondo i dati diffusi, nei giorni feriali e nelle ore di luce si consuma molta energia, una quantità certamente superiore rispetto alla fascia oraria serale e rispetto ai week end.

Il costo in queste ore è certamente più alto tanto che molti fornitori di energia si sono impegnati a garantire delle offerte a fascia oraria, cosi da offrire prezzi più bassi nella fascia oraria in cui si consuma di più.

Naturalmente ad ogni fascia oraria è associato un prezzo differente perché variabile in relazione al costo della produzione di energia elettrica.

Energia Elettrica, ecco le fasce di riferimento

Secondo la delibera ARERA n.181/06 le fasce orarie di riferimento dell'Energia Elettrica sono:

• La fascia F1 è la più costosa e comprende i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 19.00;

• la fascia F2 è quella intermedia e comprende i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00.

• la fascia F3 è quella più economica comprende i giorni dal lunedì al sabato, dalle 23.00 alle 7.00, tutta la domenica e i giorni festivi.

Molti fornitori inoltre offrono tariffe biorarie con l’applicazione di tariffe differenti con prezzi più alti per i consumi in fascia F1 che avvengono dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 e una più bassa per i consumi che avvengono in tutti gli altri orari (fasce F2 e F3).

Non tutti sanno ma esiste anche una fascia monoraria F0: questa tariffa si applica nel caso in cui il contatore non riesca a leggere i consumi per fascia oraria e su scelta del cliente.

Con questa tariffa il prezzo dell’energia è fisso per tutte le ore del giorno e tutti i giorni della settimana.

Prezzo differente per fasce orarie, ecco perché

L’utilizzo di tariffe differenti per fasce orarie ci pone davanti a differenti prezzi in base all’orario di utilizzo della corrente elettrica. Ma come è possibile ciò?

La cosa che va detta subito è che la domanda di energia varia sia nell’arco della giornata ma anche di giorno in giorno.

L’energia di giorno è sempre più richiesta perché numerosi sono i servizi attivi, come negozi, uffici, scuole. La notte invece il consumo di energia si riduce perché la maggior parte delle attività sono chiuse e di conseguenza ne serve molta di meno.

Un discorso che si ribalta anche per i giorni feriali e per i festivi ripercuotendosi sulle bollette.

Le tariffe non dipendono solo da ARERA ma anche dai costi fissi che non sono uguali per tutti i contratti. Ma anche i costi dipendono dall’utilizzo di elettrodomestici di classe energetica alta come A++ o A+++, abbassa i consumi.

Quindi conoscere le proprie abitudini di consumo permette di risparmiare in bolletta cambiando le tariffe usate con quella più adatta alle proprie esigenze.