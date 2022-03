Incentivi Auto 2022. Arriva la conferma ufficiale anche in Gazzetta Ufficiale. I Bonus per l'acquisto di autovetture avranno uno stanziamento di 700 milioni di euro per quel che riguarda il 2022. C'è un calo rispetto alla cifra di cui si parlava di 800 milioni di euro. Dal 2023 al 2030 invece l'incentivo ammonterà ad un miliardo di euro per ogni anno. Vediamo tutte le novità e le modalità di accesso alla misura.

C'è un calo rispetto alla cifra di cui si parlava inzialmente di 800 milioni di euro. Dal 2023 al 2030 invece l'incentivo ammonterà ad un miliardo di euro per ogni anno. Vediamo tutte le novità e le possibili modalità di accesso alla misura decisa dal Governo Draghi.

Incentivi Auto 2022: arriva la conferma in Gazzetta Ufficiale

Con la pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale c'è la conferma definitiva dei Bonus per l'acquisto di autovetture. Si era parlato a lungo di un possibile stanziamento di 800 milioni di euro per l'anno in corso. Come aveva annunciato anche il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.

La cifra in realtà al termine è stata rivista al ribasso e l'ammontare completo degli incentivi ammonta a 700 milioni di euro per il 2022. Più corposo il finanziamento per i prossimi anni dal 2023 al 2030 quando sara messo a disposizione circa 1 miliardo all'anno.

Il Governo guidato da Mario Draghi ha deciso in questo modo di puntare forte su un settore che ha fatto registrare dati molto preoccupanti negli ultimi anni. La ripresa del paese, a giudizio dell'esecutivo, deve passare anche per questo settore.

Incentivi auto 2022: ecco come saranno distribuite le risorse stanziate

Ci sono quindi 700 milioni di euro a disposizione per il 2022. Per il settore automotive.

Il testo definitivo del Decreto Energia è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Vediamo come saranno ripartite queste cifre tenendo conto che ogni anno il Ministero dello Sviluppo Economico avrà la facoltà di ripartire la cifra in base a diverse voci di spesa previste dal Decreto.

Sono sostanzialmente due le voci di spesa principali, gli ambiti di intervento in cui si va ad inserire il Governo. Il primo ambito punta ad una riconversione dell'industria automobilistica nel nostro paese.

Ovvero incentivi che vengono dati alle aziende per operare attività al loro interno di riqualificazione e di riprogrammazione del lavoro verso forme produttive che siano maggiormente legate ad un criterio di sostenibilità.

La seconda voce di spesa è proprio direttamente correlata agli acquisti. Ed è quella che interessa maggiormente le persone. L'indirizzo è quello di offrire degli incentivi alle persone che effettuano acquisti di mezzi a basso impatto ambientale. Di mezzi che abbiano la possibilità di inquinare meno rispetto alla situazione attuale.

Incentivi Auto 2022: la preoccupazione relativa ai fondi

Naturalmente da più parti si avanza la preoccupazione che questa divisione delle risorse faccia in modo che non rimangano, tolti i contributi per le industrie dell'auto, molti soldi per gli incentivi e per gli acquisti diretti delle persone.

Il timore è che questo fondo diretto agli automoblisti in realtà sia pari ad una cifra molto più bassa dei 700 milioni di euro.

E, come sottolinea, Quattroruote che si possa verificare una situazione di precoce esaurimento dei fondi viste le tante richieste che presumibilmente ci saranno. Anche questa ovviamente è una situazione che dovrà essere monitorata con il massimo dell'attenzione.

Incentivi Auto 2022: i fondi non sono ancora accessibili e la misura non è operativa

Ci si può chiedere ora ma la misura è già operativa? I fondi sono già accessibili?

La risposta al momento è negativa. Le prossime tappe saranno le seguenti. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto ora occorre attendere il Decreto Attuativo.

Ovvero il provvedimento che definirà nel dettaglio le modalità di azione, le modalità con le quali si avvieranno le procedure per definire gli incentivi che saranno erogati.

La tempistica di pubblicazione di questo decreto è legata ad una emanazione che deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento sarà elaborato a cura del Ministero dello Sviluppo Economico ovviamente insieme al collega di Governo responsabile dell'Economia Daniele Franco e del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

Incentivi Auto: come verranno assegnati i contributi e quali auto si potranno acquistare

Per entrare nel dettaglio delle misure occorrerà attendere il Decreto Attuativo del Governo che illustrerà nel dettaglio quali sono le azioni e le misure che si potranno effettuare.

Nelle intenzioni del Governo ci sarebbe l'idea di impostare diverse tipologie di contributi statali a seconda del tipo di automobile di cui si tratta.

Un principio base che dovrebbe essere messo al centro della concessione degli incentivi è quello di un criterio per fasce - a scendere e salire - legato alle emissioni di anidride carbonica per ogni mezzo.

Al momento le indiscrezioni parlano di nessuna esclusione e priori per nessun tipo di veicolo ma ci dovrebbe essere un criterio a scalare a fasce legato al criterio spiegato in precedenza.

In questo disegno virtuale quindi per fare un esempio l'incentivo maggiore potrebbe o dovrebbe essere assegnato alle persone che effettuano la scelta di acquistare una vettura totalmente elettrica. Verranno probabilmente stabiliti dei valori massimi di incentivo oltre i quali non si può andare.

Si dovrebbe conoscere tutto entro il prossimo 31 marzo data limite per la pubblicazione del Decreto Attuativo.

In quella sede si conosceranno tutte le decisioni definitive anche se vista la grave situazione di crisi del settore auto non è da escludere che il ministero guidato da Giancarlo Giorgetti possa arrivare alla pubblicazione del Decreto Attuativo in anticipo rispetto alla data limite prevista.

Incentivi 2022 Auto: il disastro del settore auto

I dati relativi al settore Auto in Italia sono drammatici. Come riporta il quotidiano La Repubblica citando fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, c'è un discesa continua delle immatricolazioni di autovetture nuove nel nostro paese. Il calo è particolarmente imponente.

Ad esempio nel mese di febbraio 2022 sono state immatricolate 110.869 autovetture. Un dato che vede un calo del 22,5% rispetto allo stesso mese del 2021 e un calo enorme del 37,9% rispetto al febbraio 2019, ovvero l'ultimo anno che non è stato interessato dalla pandemia.

Se si considerano i dati di gennaio e febbraio 2022 sommati emerge un quadro estremamente negativo con un meno 21,1% rispetto allo stesso periodo del 2021. Le unità sono state 218.716.

Incentivi Auto 2022: il commento del centro studi Promotor: "Urgono gli incentivi"

Il centro studi Promotor che si occupa di ricerche specializzate sul mondo dell'automobile ha elaborato una ricerca sul mercato dell'auto. P

er Gian Primo Quagliano, direttore del centro "il mercato italiano dell'auto che già viveva una situazione molto precaria per via principalmente della pandemia ora ha avuto due nuove stangate pesantissime".

La prima è legata al fatto che tardano ad arrivare i provvedimenti e gli incentivi che sono stati annunciati dal Governo.

E questo fatto nella sua opinione rallenta ancora di più gli acquisti di autovetture perchè le poche persone interessate ad acquistare auto in questa fase attendono ancora per avere condizioni più favorevoli nel momento in cui gli incentivi saranno operativi.

E la seconda causa è legata alla guerra tra Russia e Ucraina che non fa altro che portare dal punto di vista automobilistico una incidenza negativa della domanda di autovetture con un calo anche sul versante delle esportazioni di automobili all'estero.