Incentivi auto 2022 finalmente al via. Dal 25 maggio è corsa alla prenotazione del nuovo Bonus auto fino a 5000 euro: tutti potranno accedere alle agevolazioni pensate per l’acquisto di una nuova auto o moto, non necessariamente rottamando un vecchio veicolo in possesso e senza vincoli di natura patrimoniale e reddituale, ISEE compreso. Ecco come richiederlo ora.

I tanti attesi incentivi auto 2022 sono arrivati: nella giornata di ieri, 25 maggio 2022, è scattata la prenotazione dei Bonus dalla piattaforma messa a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Governo Draghi dispone un finanziamento di 650 euro a copertura dell’intera misura nell’anno in corso. Occhio, però, a non confondere le cose perché la prenotazione da piattaforma non ha niente a che vedere con l’utilizzo del Bonus auto di 5000 euro da parte dei cittadini.

L’accesso alla piattaforma, infatti, è stato garantito solo i concessionari e ai rivenditori autorizzati di auto, gli unici autorizzati alla prenotazione degli incentivi da distribuite poi agli acquirenti.

Nel frattempo, il Governo Draghi pare essere intenzionato a rivedere i requisiti necessari per poter richiedere il Bonus auto da 5000 euro. Un’eventuale modifica potrebbe smussare i limiti di accesso agli incentivi auto 2022, ma senza intaccare l’ammontare dello sconto o la ripartizione per classi di emissione dei veicoli.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito quali sono gli ultimi aggiornamenti disponibili sugli incentivi auto 2022, come richiederlo e i singoli importi del Bonus auto di ammontare massimo fino a 5000 euro.

Incentivi auto 2022, parte il Bonus da 5000 euro. Click day terminato. Ecco la prima fase

Il Decreto del Presidente del Consiglio sugli incentivi auto 2022 è stato pubblicato in G.U. lo scorso 16 maggio 2022. A partire da tale data, il Bonus auto da 5000 euro è ufficialmente in vigore.

Viene quindi da domandarsi se le diverse agevolazioni sull’acquisto di una nuova auto o moto (con o senza rottamazione) sono già richiedibili. Sciogliamo subito tale dubbio: il Bonus auto senza ISEE fino a 5000 euro non è ancora disponibile per i cittadini, ma lo sarà a breve.

Il click day di ieri ha riguardato esclusivamente le concessionarie interessate all’iniziativa. Queste hanno potuto prenotare non solo gli incentivi auto 2022, ma anche quelli riguardanti i veicoli commerciali e il Bonus moto fino a 4000 euro.

Come anticipato nel paragrafo precedente, lo stanziamento economico disposto dal Governo Draghi ammonta a 650 milioni di euro: 220 milioni sono indirizzati a chi desidera acquistare un’auto elettrica, 170 milioni invece è la cifra destinata alle plug in, auto elettriche e ai vicoli a benzina, GPL o diesel (motore endotermico).

Incentivi auto 2022, prenotazioni terminate il 25 maggio. A chi spettano

Il 25 maggio è scattata l’ora X per gli incentivi auto 2022. A partire dalle ore 10 i concessionari e i rivenditori di macchine autorizzati hanno potuto prenotare il Bonus auto fino a 5000 euro.

Le agevolazioni, sotto forma di sconto, applicabili sul prezzo di listino di un’auto nuova iniziano, insomma, a prendere forma. Che si tratti di veicoli elettrici, full, a motore endotermico o mild hybrid, non fa alcuna differenza: per tutti si potrà usufruire del Bonus auto, con o senza rottamazione.

Il tanto atteso click day per richiedere gli incentivi auto 2022 dalla piattaforma Ecobonus del MISE è ormai terminato. Finalmente si è concluso il primo step che permetterà ai cittadini italiani di godere del Bonus auto fino a 5000 euro.

Il DPCM ha però fornito delle delucidazioni sulle prenotazioni effettuate. Quali? Le prenotazioni degli incentivi auto 2022 copriranno esclusivamente i contratti stipulati dal 16 maggio in poi, vale a dire dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo dei Bonus auto 2022.

Altre indicazioni sono state date per quanto riguarda la fruizione del Bonus da parte delle persone fisiche. In base alle stesse, i cittadini potranno accedere agli incentivi auto 2022 solo accettando di non effettuare passaggi di proprietà del nuovo veicolo acquistato prima dei 12 mesi.

Discorso a parte per le persone fisiche tenute, invece, ad utilizzare il nuovo veicolo solo per i servizi di car sharing mantenendone la proprietà per due anni.

Incentivi auto 2022, bonus di 5000 euro: con o senza rottamazione? Ecco come richiederlo

Dopo tanta attesa il punto di svolta per gli incentivi auto 2022 finalmente è arrivato. Non solo i cittadini, ma anche le concessionarie e i rivenditori autorizzati di auto possono tirare un sospiro di sollievo.

Una constatazione, questa, confermata del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, mentre il numero delle auto immatricolate è crollato inesorabilmente lo scorso mese.

Il Bonus auto 2022 fino a 5000 euro potrebbe essere la chiave giuste per risollevare la situazione? Probabile.

Non tutti gli incentivi auto, però, garantiscono lo stesso “sconto”. L’importo del Bonus auto, infatti, varia al variare della classe di emissione CO2 prevista dal nuovo acquisto. La motivazione per cui si è deciso di procedere ad una ripartizione così articolata è abbastanza semplice: obiettivo prioritario del Governo è quello di incentivare i cittadini verso l’acquisto di veicoli sostenibili, a basso impatto ambientale.

E ciò spiega anche il maggiore stanziamento economico dirottato sulle auto a basse emissioni di anidride carbonica (CO2 0-20 gr/km). Per tutti i veicoli rientranti in questa fascia spetta un Bonus auto di 5000 euro, dietro rottamazione di un veicolo già posseduto di classe inferiore a Euro 5.

Se non si dispone di un’auto da rottamare con queste caratteristiche, lo sconto praticato sul prezzo di listino sarà di 3000 euro.

Attenzione anche ad un limite: si potrà accedere agli incentivi auto 2022 per i veicoli a ridotte emissioni di anidride carbonica solo se si acquista un nuovo mezzo sotto i 35.000 euro (IVA esclusa).

Bonus auto 2022: incentivi per veicoli a benzina, diesel e GPL? La novità

Vista la prima fascia di emissione prevista per i nuovi incentivi auto 2022, passiamo alla seconda. Quella che garantisce un Bonus auto per le emissioni di anidride carbonica comprese tra i 21 e i 60 gr/km.

Rientrano in questa categoria i veicoli definiti mild hybrid o M1 full, i mezzi plug in, con prezzo di listino inferiore a 45.000 euro (IVA esclusa).

A quanto ammonta in questo caso lo sconto? Trattandosi di una categoria di emissione intermedia, il Bonus auto non sarà di 5000 euro ma di 2000 euro, a cui vanno ad aggiungersi ulteriori 2000 euro se si procede a rottamare un vecchio veicolo di classe almeno Euro 5.

La vera novità riguarda però i veicoli a diversa alimentazione: a benzina, Gpl e diesel. Anche in questo caso si potrà, infatti, beneficiare del Bonus auto solo se viene acquistato un veicolo con emissioni di anidride carbonica sotto i 135 gr/km.

Naturalmente, gli incentivi auto 2022 previsti per questi mezzi saranno inferiori (fino a 2000 euro) e si potrà accedere agli stessi solo dietro rottamazione di un vecchio veicolo.

Per quanto concerne il prezzo di listino, invece, i veicoli appartenenti alla categoria M1 potranno essere acquistati usufruendo degli incentivi solo se il loro costo è inferiore a 35 mila euro (IVA esclusa).

Incentivi auto 2022, arrivano nuovi requisiti? Ecco le ultime novità sui Bonus

Come facilmente intuibile, gli incentivi auto 2022 non sono riservati a tutti. Il Ministro dello Sviluppo Economico è stato abbastanza chiaro al riguardo: i Bonus auto sono stati pensati per venire incontro alle famiglie in difficoltà economica, mentre le imprese sono tagliate fuori dalle agevolazioni.

Nel frattempo, il Governo Draghi pare intenzionato già ad apportare delle modifiche sui requisiti da possedere per beneficiare del Bonus auto fino a 5000 euro.

Nello specifico, l’esecutivo vorrebbe prorogare la tempistica di consegna dei veicoli, per ora fissata a 180 giorni, considerati i disagi avvertiti dalle case automobilistiche nel reperire i materiali di produzione.

Incentivi auto 2022, Bonus fino a 5000 euro: cosa potrebbe cambiare

Per il momento, non possiamo dire con certezza quali saranno i ritocchi effettuati dal Governo in merito agli incentivi auto 2022. Con ogni certezza non si interverrà sull’importo dei Bonus, sul valore delle agevolazioni stesse e sulle classi di emissione CO2.

Come appena detto, l’unico punto da rivedere è la regola dei 180 giorni di consegna del veicolo, da prorogare o eventualmente eliminare.