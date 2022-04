Incentivi auto 2022 al via. Il Governo Draghi conferma il tanto atteso Bonus auto: si potranno ottenere fino a 5000 euro di Bonus anche senza rottamazione non solo sulle auto, ma anche per acquistare motocicli. Ecco come averlo e tutti gli ultimi aggiornamenti al riguardo.

Incentivi auto 2022 al via. Il Governo Draghi conferma il tanto atteso Bonus auto: si potranno ottenere fino a 5000 euro di Bonus anche senza rottamazione non solo sulle auto, ma anche per acquistare motocicli. Ovviamente nel rispetto di specifici requisiti.

Questo è uno dei principali aspetti che contraddistingue il sistema degli incentivi auto 2022, l’aiuto economico disposto dall’Esecutivo per fornire un sostegno al settore automotive gravemente colpito dalla crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I dati snocciolati dal Sole24Ore parlano chiaro: rispetto allo scorso anno il numero delle immatricolazioni è crollato di circa il 10,6%.

A peggiorare la situazione è l’aumento dei prezzi di benzina e diesel al distributore, oltre all’impennata dei costi delle materie prime. Tutte situazione che di fatto hanno disincentivato i cittadini ad acquistare un nuovo veicolo.

Proprio in questa ottica, il Governo ha optato per la riconferma degli incentivi auto, seppur con nuovi ritocchi e modifiche rispetto alle precedenti versioni.

Il primo cambiamento attivo da quest’anno riguarda la ripartizione degli incentivi in tre categorie, in base alle emissioni di CO2 (anidride carbonica) dell’auto da acquistare. Al tempo stesso, non si potrà accedere all’Ecobonus per acquistare un veicolo usato.

In quest’ultimo caso bisogna procedere alla rottamazione della vettura. Ma c’è di più: si potrà usufruire del Bonus anche per comprare un motoveicolo, sempre adempiendo alle condizioni fissate per il riconoscimento.

Maggiori informazioni sui nuovi incentivi auto 2022 le trovate nel video YouTube di DriveK.

Incentivi auto 2022, bonus da 5000 euro: in cosa consiste?

Dopo tanta attesa finalmente è arrivato l’ok definitivo del Governo agli incentivi auto 2022 sia riguardanti le auto elettriche che quelle a benzina.

Stiamo parlando di un vero e proprio Bonus auto, sotto forma di sconto, che verrà applicato in sede di acquisto della nuova vettura. Gli interessati al contributo non dovranno fare praticamente nulla, se non rispettare i requisiti previsti per beneficiare del contributo fino a 5.000 euro.

Per meglio intenderci, spetterà al concessionario o al rivenditore autorizzato applicare lo sconto previsto dal Bonus. Solo dopo entrerà in scena il Ministero dello Sviluppo Economico rimborsando il rivenditore per lo sconto applicato al compratore.

Le auto da acquistare sfruttando il Bonus sono diverse: è ammesso l’acquisto di auto ibride, elettriche e Gpl, ma anche a benzina e gasolio se rispettate determinate condizioni.

Gli importi previsti dagli incentivi 2022, invece, variano al variare della fascia di emissione di anidride carbonica (CO2) dell’auto da acquistare misurata n g/km.

In particolare, sono previsti tre diversi Bonus auto. Il primo destinato ai veicoli appartenenti alla fascia a bassa emissione di anidride carbonica, da 0 a 20 grammi per chilometro percorso, la fascia media per le emissioni CO2 da 21 a 60 grammi/chilometro, l’ultima (ad alta emissione) sopra i 60 ma entro i 135 g/km.

Per ogni singola categoria, il Governo ha disposto incentivi auto 2022 diversi, con proroga annuale fino al 2024.

Naturalmente, la priorità dell’Esecutivo è per quelli riguardanti le auto elettriche a cui è stato concesso lo stanziamento economico maggiore, sempre nel rispetto di particolari requisiti.

Bonus auto 2022: incentivi fino a 5000 euro per tutti. Quali sono gli importi?

Come anticipato nel precedente paragrafo, gli incentivi auto 2022 sono stilati tenendo conto della fascia di emissione delle auto da acquistare, unitamente alla possibilità o meno di rottamare un vecchio veicolo.

Qualora si avesse la possibilità di smaltire un vecchio veicolo si potranno ottenere delle maggiorazioni. Diversamente, un importo ridotto nelle cifre.

Ma veniamo agli importi. Il Bonus auto 2022 per le auto elettriche appartenenti alla prima fascia, quelle con emissioni CO2 fino a 20 g/km mette a disposizione 5000 euro di incentivi dietro rottamazione di un vecchio veicolo, 3.000 euro in caso contrario.

Un po' meno vantaggioso è il Bonus auto per i veicoli hybrid (emissioni CO2 da 21 a 60 grammi al chilometro), appartenenti alla seconda categoria. In questo caso si potranno ricevere fino a 4.000 euro (con rottamazione), 2.000 euro senza ricorrere allo smaltimento di una vecchia auto.

Attenzione all’acquisto di veicoli a benzina, gasolio o diesel con emissioni di anidride carbonica sotto i 135 g/km: solo previa rottamazione si potranno ottenere i 2.000 euro di incentivi auto 2022 previsti.

Incentivi auto 2022, bonus auto solo con rottamazione? Ecco quando

Come tutti i Bonus attivi e in circolazione anche gli incentivi auto 2022 potranno essere richiesti soltanto se si rispettano specifiche condizioni. Quali?

La rottamazione di un vecchio veicolo in possesso va confermata al momento d’acquisto della nuova vettura. Per poter usufruire del Bonus auto occorre smaltire un mezzo di classe inferiore alla quarta.

Inoltre, per accedere al Bonus serve un’immatricolazione antecedente alla data del 1°gennaio 2011, come riportato nelle FAQ dell’Ecobonus.

Incentivi auto 2022, bonus anche per motocicli. Ecco gli importi

Ma veniamo alla più grande novità introdotta dal Governo in riferimento agli incentivi auto 2022, cioè la possibilità di usufruire del Bonus auto anche per l’acquisto di motoveicoli (scooter, moto) sempre nel rispetto di specifici requisiti.

Ma quali mezzi potranno beneficiare del contributo? In verità, la lista non è così ampia. I nuovi incentivi auto 2022 possono essere richiesti per i motocicli a motore termico, elettrico o ibrido.

Per questi ultimi si potrà fare affidamento ad un Bonus molto simile negli importi a quelli visti in precedenza.

Nello specifico, si potranno ottenere 3000 euro di incentivi auto 2022 o un Bonus pari al 30% del prezzo di listino del motociclo ibrido che si desidera acquistare, oppure 4000 euro o il 40% sul prezzo d’acquisto.

Attenzione, si potrà accedere alla seconda chance solo dietro rottamazione di un vecchio veicolo posseduto di classe inferiore a 3.

Per i motocicli a motore termico, invece, il Bonus si sostanzia in una riduzione del 5% praticata dal rivenditore e del 40% sul prezzo di listino, senza superare il tetto massimo di 2.500 euro.

Anche qui occorre rispettare adempiere all’obbligo di rottamazione di un veicolo, pena l’esclusione dagli incentivi 2022.

Incentivi auto 2022, Bonus fino al 2024? Ecco le ultime novità

Dopo aver visto la categorizzazione degli incentivi auto 2022 e gli importi di Bonus spettante per ciascun veicolo che si ha intenzione di acquistare, forniamo delle piccole indicazioni sulla modalità di richiesta e scadenza delle agevolazioni.

Diciamo subito che gli incentivi auto potranno essere richiesti dal 2022 al 2024 (incluso). Nel corso degli anni cambierà le cifre previste per i finanziamenti.

Chiariamo un punto: lo stanziamento economico a tre fasce riguarda solo l’anno in corso.

A partire dal prossimo anno, infatti, potranno beneficiare del Bonus auto soltanto i mezzi appartenenti alla fascia di emissioni CO2 da 0 a 60 grammi per chilometro. Oltrepassata tale soglia non si potrà accedere agli incentivi auto, anche nel caso di auto acquistato dietro rottamazione di un vecchio veicolo.

I concessionari e i rivenditori autorizzati, interessati al programma di finanziamento, dovranno registrarsi al portale del MISE.