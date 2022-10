Incentivi auto 2022: Bonus 7.500€ per tutti. Su questi veicoli c'è lo sconto sull'acquisto

Incentivi auto 2022 ripartiti a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto che aumenta il Bonus auto fino a 7.500 allargando la platea dei beneficiari. Ecco come avere fino a 7.500 euro di sconto e quali veicoli acquistate con il nuovo incentivo.

Incentivi auto 2022 ripartiti a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo decreto che aumenta il Bonus auto fino a 7.500 allargando la platea dei beneficiari. Vediamo subito come avere fino a 7.500 euro di sconto e quali veicoli acquistate con il nuovo incentivo.

Caro vita e caro energia ha colpito in questi anni anche il mercato delle auto. L’emergenza sanitaria mondiale aveva bloccato in maniera sensibile il settore automobilistico a causa del lockdown forzato che ha chiuso in casa per circa un anno le famiglie italiane.

Dai dati resi noti sui volumi di immatricolazioni auto di settembre si evidenzia una ripresa seppur minima del settore. La crescita infatti si attesta al +5,4% rispetto allo stesso mese del 2021 con 110.976 vetture immatricolate rispetto alle 105.318 di settembre 2021. Dati che fanno ben sperare, anche se non bastano per recuperare le perdite accumulate in questi ultimi 2 anni.

A dare una mano al settore automobilistico arriva il nuovo Decreto correttivo relativo all’acquisto dei veicoli a basso impatto ambientale fortemente voluto dall’ormai ex Ministro Giancarlo Giorgetti.

Il provvedimento, già emanato nell’aprile scorso, rimodula gli incentivi 2022 destinati all’acquisto di auto e veicoli non inquinanti estendendo anche l’agevolazione alla creazione delle colonnine elettriche di ricarica.

Il nuovo decreto va ad aumentare la portata del Bonus auto facendo arrivare gli incentivi fino a 7.500 euro ed ampliando anche la platea dei beneficiari. La soglia ISEE per poter accedere al Bonus non deve essere superiore 30.000 euro.

Lo stesso decreto, appena pubblicato interessa anche le persone giuridiche tagliate fuori dal primo decreto di aprile. Si tratta soprattutto di società che si occupano del noleggio di auto, purché mantengano la proprietà del mezzo per almeno 12 mesi.

Ma c’è di più, nel nuovo Decreto sono indicate le caratteristiche tecniche che bisogna rispettare affinchè l’auto o il veicolo acquistato possano essere oggetto del nuovo Bonus.

Vediamo, allora, nel dettaglio quali sono i veicoli che possono essere oggetto di acquisto e di sconto e le caratteristiche tecniche da rispettare.

Incentivi auto 2022: Bonus 7.500€ per tutti. Su questi veicoli c'è lo sconto sull'acquisto

Come anticipato in apertura di articolo, è di qualche giorno la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto correttivo in tema di incentivi auto 2022 che ha determinato alcuni cambiamenti significativi anche in termini economici sul Bonus auto.

Lo stesso ha previsto un aumento del 50% dei contributi per l’acquisto dei veicoli non inquinati per tutti coloro che hanno reddito ISEE non superiore a 30.000 euro.

Oltre ad individuare le percentuali di sconto, lo stesso decreto mette nero su bianco le caratteristiche tecniche che deve possedere il veicolo acquistato.

È previsto un tetto massimo di Bonus fino a 7.500 euro con rottamazione di un veicolo ante Euro 5, oppure 6.000 euro senza rottamazione per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica, di categoria M1, omologati in una classe non inferiore ad Euro 6. I mezzi devono avere emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 (elettrico).

Non solo, il veicolo deve avere un prezzo di listino ufficiale pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa. Rientrano in questa categoria e quindi possono usufruire del bonus auto la Fiat 500, la Renault Zoe, la Smart EQ Fortwo, la Hyundai Kona e Dacia Spring.

Incentivi auto 2022, su questi veicoli sconto di 6.000 euro sull'acquisto

Nel decreto del 5 Agosto è previsto inoltre un nuovo Bonus auto fino a 6.000 euro con rottamazione di un veicolo ante Euro 5, o 3.000 euro senza rottamazione se si acquistano veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 ed omologati con classe non inferiore ad Euro 6.

Sempre gli stessi veicoli devono avere emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 (cosiddetti plug-in) e avere prezzo di listino ufficiale pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

I modelli di veicoli acquistabili per godere dello sconto implicito negli incentivi auto 2022 sono: la Ford Kuga, la Jeep Compass 4xe, la Renault Captur, la Mini Countryman e la Mercedes Gla.

Incentivi auto 2022, con il nuovo è previsto il Bonus colonnine elettriche

Per il 2022 nel decreto del 5 agosto è stato introdotto anche un nuovo Bonus per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici di potenza standard, minori di 22 kW, per utenti domestici. L’incentivo o lo sconto è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera.