Incentivi auto 2022 ancora sotto i riflettori. E questa volta le notizie sono tutte positive: il Governo ha da poco dato l’ok ai correttivi sulla misura per l’acquisto dei veicoli green non inquinanti. Tra le novità spicca l’aumento del Bonus auto del 50% e l’allargamento a più beneficiari, ma solo entro una certa soglia ISEE. Ecco qual è questo limite e come avere fino a 7.500 euro di sconto sul prezzo di listino di una nuova vettura.

Retromarcia del Governo sul fronte incentivi auto 2022. L’esecutivo ha approvato nei giorni scorsi una serie di correttivi alla struttura degli incentivi riguardanti l’acquisto delle auto a minor impatto ambientale, voluti dal Ministro Giancarlo Giorgetti.

A cambiare non è solo l’entità del Bonus auto che prevede un aumento dello sconto sul prezzo di listino di una nuova vettura fino a 7.500 euro per chi non supera una determinata soglia ISEE, ma anche la platea dei beneficiari a cui si rivolgono gli incentivi auto 2022.

In questo modo, viene colmata una delle più grandi mancanze commesse nella prima configurazione del Bonus auto: quella di aver tagliato fuori dal sistema degli incentivi le persone giuridiche, più precisamente le società che si occupano del noleggio auto.

Vediamo subito come cambia tutto il sistema degli incentivi auto 2022 grazie all’aumento del Bonus fino a 7.500 euro e quali sono questi nuovi destinatari dell’agevolazione, senza tralasciare la soglia ISEE da rispettare per accedere al beneficio.

Scopriamo qual è questo limite ISEE in cui rientrare e chi sono potrà accedere al Bonus auto fino a 7.500 euro. Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Incentivi auto 2022, nuovo cambio: 7.500€ di Bonus e più beneficiari solo con questo ISEE

Come anticipato in apertura di articolo, per effetto di alcuni correttivi apportati all’apparato degli incentivi auto 2022 da parte del Governo, cambia tutto in tema di Bonus auto.

A questo punto viene spontaneo chiedersi qual è questo limite reddituale (ISEE) da rispettare per accedere ai Bonus auto fino a 7.500 euro e chi sono i nuovi beneficiari che potranno accedere allo sconto praticato sul prezzo di listino dell’automobile che si desidera acquistare.

Procediamo con ordine per evitare di fare confusione analizzando ciascun punto.

Il primo cambiamento era stato già anticipato qualche mese fa: il nuovo Bonus auto incrementato del 50%, fino al tetto massimo di 7.500 euro, spetta solo ai titolari di un ISEE sotto i 30.000 euro.

Sono questi i beneficiari degli incentivi auto 2022 sottoposti ad un nuovo cambio. In parole povere, solo chi desidera acquistare una nuova vettura, avvalendosi degli incentivi auto 2022 potrà ottenere il 50% in più di Bonus da sfruttare come sconto sul prezzo di acquisto della nuova vettura.

Per chi non ne fosse a conoscenza, il vecchio programma di incentivi auto fissava un Bonus da 3.000 euro per gli acquisti di Battery Electric Vehicle (BEV) senza la necessità di rottamare un vecchio veicolo posseduto, oppure un Bonus auto di 5.000 euro con rottamazione.

Per quanto concerne le auto con motore PHEV (Plug in Hybrid), gli incentivi auto 2022 arrivano fino a 2.000 euro senza la rottamazione di un vecchio veicolo, fino a 4.000 euro in sua presenza.

Passiamo, ora alla platea dei beneficiari a cui è stata concessa l’opportunità di accedere al Bonus auto fino a 7.500 euro prima tagliati fuori dal sistema degli incentivi.

In tal senso, la platea si estende fino ad abbracciare categorie fino a questo momento escluse dal beneficio. Stiamo parlando delle persone giuridiche che optano per il noleggio di auto elettriche e Plug-in, alla sola condizione di conservarne la proprietà almeno per un anno.

La decisione di tagliare fuori dal sistema degli incentivi auto 2022 i beneficiari ora ammessi al Bonus auto aveva suscitato il malumore delle associazioni di categorie che non hanno esitato a fare pressing sul Governo affinché venisse effettuato un nuovo cambio a riguardo.

Incentivi auto 2022 con ISEE sotto 30.000 euro: come cambiano gli importi del Bonus

Visti i nuovi beneficiari degli incentivi auto 2022 e la soglia ISEE da rispettare per accedere al Bonus fino a 7.500 euro, spostiamo la nostra attenzione su come cambiano gli importi del Bonus auto per chi dispone di un ISEE sotto a 30.000 euro.

L’incremento del 50% del Bonus auto viene distribuito prendendo in considerazione il tipo di vettura acquistata.

Più nei dettagli, il nuovo schema degli incentivi auto 2022 garantisce un Bonus di 7.500 euro a chi, con ISEE inferiore a 30.000 euro, decide di comprare un’auto elettrica previa rottamazione di un vecchio veicolo.

Se non si dispone invece di un’auto da rottamare, ma si voglia comunque procedere all’acquisto di una vettura ad alimentazione elettrica accedendo al nuovo piano degli incentivi auto 2022, il Bonus auto scenderà a 4.500 euro.

Discorso diverso per l’acquisto di Plugin: con rottamazione di un vecchio veicolo si possono ottenere fino a 6.000 euro di sconto sul prezzo di listino, senza rottamazione un Bonus auto di 3.000 euro.

Quando entrerà il vigore il nuovo cambio sugli incentivi auto 2022

Concludiamo la nostra analisi sul nuovo sistema di incentivi auto 2022 cercando di capire quando il nuovo cambio verrà effettuato, o meglio quando i nuovi beneficiari potranno accedere al Bonus auto fino a 7.500 euro rispettando i requisiti sopra visti, soglia ISEE compresa.

Per il momento, non esistono date certe anche se alcune informazioni sono di aiuto nel dare una risposta al quesito. Il cambio di passo sugli incentivi auto 2022 è arrivato per mezzo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e non grazie al Decreto Aiuti bis.