Incentivi auto, confermati nuovi bonus fino a 7.500€ in arrivo a ottobre: chi potrà averli

Ultimissime novità incentivi auto: i cambiamenti arrivano in Gazzetta Ufficiale e parte una nuova tranche di bonus. Ecco chi potrà richiedere fino a 7.500 euro per acquistare un nuovo veicolo.

Delle novità in merito agli incentivi auto si parla ormai da mesi. Le agevolazioni concesse agli italiani che intendono acquistare un nuovo veicolo, infatti, hanno subito nei mesi delle modifiche sostanziali.

Mancava, tuttavia, l’ufficializzazione di tali modifiche, che consentiranno l’accesso a questo nuovo set di bonus auto con tetto massimo da 7.500 euro.

Finalmente, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente le nuove disposizioni che regolamenteranno gli incentivi auto.

Scopriamo dunque insieme le nuove regole per accedere ai contributi, oltre che i veicoli che daranno diritto di accesso agli ecoincentivi nel momento del loro acquisto.

Nuovi incentivi auto ottobre 2022: come funzionano adesso i bonus

In sostanza, il nuovo decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e relativo agli incentivi auto contiene tutte le disposizioni che hanno a che fare con gli aumenti dei bonus concessi.

I vecchi incentivi che potevano essere ottenuti fino alla pubblicazione del decreto erano pari a un minimo di 3.000 euro per chi auto elettriche acquistare senza concomitante rottamazione, mentre l’incentivo poteva salire a 5.000 euro in caso di rottamazione contestuale.

I bonus auto per le plug-in, invece, scendevano a 4.000 e 2.000 euro, rispettivamente con e senza rottamazione.

Il nuovo decreto e la relativa rimodulazione degli ecobonus auto avuta ad agosto hanno invece previsto degli incentivi che andranno dai 4.500 euro fino a ben 7.500 euro massimi sull’acquisto di auto elettriche.

Nello specifico si avrà diritto a:

7.500 euro nel caso di acquisto di auto elettrica e con contestuale rottamazione;

4.500 euro se l’acquisto dell’auto a zero emissioni non viene accompagnato da rottamazione.

La rimodulazione dei bonus auto prevede quindi un aumento degli incentivi pari al 50% del totale. Un aumento che riguarderà non solo i veicoli elettrici, ma anche i motori ibridi.

In questo caso, gli incentivi auto assumeranno importi differenti, pari a:

6.000 euro di bonus per l’acquisto di motori plug-in con rottamazione;

3.000 euro se l’acquisto non è accompagnato da rottamazione di un vecchio veicolo.

Bisognerà comunque attendere 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in GU per accedere agli incentivi auto. I nuovi bonus saranno disponibili trascorso questo termine dalla pubblicazione ufficiale.

Incentivi auto, confermati nuovi bonus fino a 7.500€ in arrivo a ottobre: chi potrà averli

Altra novità che gli interessati agli incentivi auto dovranno considerare riguarda il reddito del richiedente.

Purtroppo, infatti, non tutti potranno avere accesso agli incentivi auto che arriveranno a ottobre 2022. Il decreto ha fissato un tetto massimo a livello reddituale che tutti i richiedenti dovranno presentare.

Potranno richiedere i nuovi incentivi auto di ottobre 2022 solamente coloro che presenteranno, al momento dell’acquisto, un ISEE non superiore ai 30.000 euro.

Non si tratta di una soglia ISEE eccessivamente bassa, eppure è un dato di fatto: i redditi più alti resteranno totalmente esclusi dalla percezione dei nuovi ecoincentivi.

Nuovi incentivi auto ottobre 2022: per quali veicoli

C’è poi da considerare un ulteriore aspetto relativo all’accesso agli incentivi auto potenziati dal nuovo decreto interministeriale.

Com’è possibile intuire da quanto detto ai paragrafi precedenti, non sarà possibile accedere ai bonus auto per tutti i veicoli. È necessario, innanzitutto, che le vetture siano elettriche o hybrid.

Per poter ottenere l’agevolazione, poi, è anche necessario rispettare dei limiti al prezzo di listino del veicolo.

I veicoli elettrici con emissioni comprese tra 0 e 20 grammi di CO2 al km dovranno avere un prezzo non superiore ai 35.000 euro.

I veicoli con motore plug-in, invece, possono avere un importo compreso entro i 45.000 euro.

Come accedere ai nuovi ecoincentivi auto

Per poter ottenere i nuovi incentivi auto, la cui partenza ufficiale è prevista a 15 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto in GU, non occorre presentare alcuna domanda.

Basta infatti recarsi presso un qualsiasi rivenditore autorizzato, che dovrà concedere il bonus auto in maniera automatica ai propri clienti.

Lo sconto è contestuale all’acquisto dell’auto: verrà applicato direttamente sul prezzo di listino del veicolo prescelto.

Sarà il rivenditore a doversi occupare della procedura sulla piattaforma ufficiale del Governo. Unico dettaglio fondamentale da considerare è che il decreto ha previsto un unico sconto a famiglia.

Detto altrimenti, potrà accedere agli ecoincentivi un solo membro del medesimo nucleo familiare.

Per quanto riguarda, infine, il termine ultimo per richiedere lo sconto sui nuovi veicoli, questo è fissato ufficialmente al prossimo 31 dicembre.

Tuttavia, il bonus auto in questione sarà disponibile solo fino ad esaurimento fondi. Sono stati previsti 164 milioni per i veicoli elettrici e 192 milioni per i motori plug-in.

