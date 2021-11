Fondi finiti per gli incentivi per le auto elettriche, ma si apre una possibilità per il rinnovo triennale dell'ecobonus. Il ministro Giorgetti ha aperto a modifiche alla manovra, e il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento per un miliardo all'anno per tre anni. Le auto elettriche continuano a vendere bene, ma il mercato dipende da questi incentivi.

Era il tre novembre, e per l’ennesima volta finivano i fondi per gli incentivi alle auto elettriche. Una storia che va avanti dall’estate, quando per la prima volta l’ecobonus auto esaurì le risorse e il governo lo rifinanzio con una manciata di milioni. Nonostante la pandemia, gli italiani si sono dimostrati molto attratti dal mercato dell’auto elettrica, e rinvio dopo rinvio i fondi hanno continuato ad esaurirsi.

Ora però è arrivata la manovra finanziaria. La limitatezza degli interventi del governo era anche dovuta al fatto che, senza fondi stanziati a bilancio, è difficile spendere soldi per un governo, in particolare se non c’è un motivo di emergenza come accaduto per il covid. Anche nella finanziaria però, almeno inizialmente, non sembravano esserci speranze per nuovi incentivi.

Il ministro Giorgetti in audizione alla camera ha però di recente manifestato l’interesse del governo nel rifinanziare gli incentivi per il prossimo anno. Soddisfatte le associazioni dei produttori, anche se c’è ancora da sciogliere il bonus per le auto a benzina e diesel con emissioni sotto una certa soglia, che spesso ricevono incentivi e che, in caso di esaurimento di quelli per le elettriche, creano uno strano paradosso.

Incentivi auto elettriche, come funzionano

Gli incentivi alle auto poco inquinanti sono stati introdotti, nella forma attuale, dal secondo governo Conte. Anche se lo stanziamento è unico, i fondi sono divisi per categorie, e ogni categoria consente l’accesso ad incentivi di diversa entità.

Il criterio che divide i fondi sono le emissioni, calcolate in grammi di anidride carbonica emessa per chilometro percorso dall’auto. In questo modo è possibile fornire incentivi più alti alle auto meno inquinanti, e abbassarli progressivamente per le altre vetture. Gli incentivi sono inoltre legati anche alla rottamazione di un vecchio veicolo inquinante.

In caso si cambi automobile con un modello che ha emissioni minime, tra zero e 20 grammi di anidride carbonica per chilometro, gli incentivi sono massimi. Le uniche auto che rientrano in questa categoria sono quelle interamente elettriche, spinte quindi solo da un motore alimentato con una batteria. In questo caso, se non si rottama un auto si arriva ad ottenere 6.000 euro di incentivi, mentre con la rottamazione si raggiungono i 10.000 euro totali.

Il secondo caso è rappresentato dalle auto che emettono tra i 21 e i 60 grammi di anidride carbonica per chilometro percorso. Queste automobili sono quasi tutte ibride plug in con rari casi di ibride senza spina. Sono auto poco inquinanti ma che mantengono un motore a combustione, e utilizzano quello elettrico o per le prestazioni o per brevi tratti urbani. Gli incentivi quindi si abbassano: 3.500 euro di sconto senza rottamazione che aumentano fino a 6.000 in caso di rottamazione di una vecchia vettura.

Infine la fascia più contestata, quella tra i 60 e i 135 grammi di anidride carbonica per chilometro. Queste auto sono spinte soltanto da motori a combustione, ma montano sistemi avanzati di riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Per questo il governo ne incentiva l’acquisto con un piccolo ma comunque significativo contributo. Questo bonus arriva a 3.500 euro e può essere ottenuto solo con rottamazione di una vecchia auto inquinante.

Gli incentivi valgono anche per le auto usate. In questo periodo in cui un’auto nuova ha mesi di attesa per la consegna, a causa della crisi dei semiconduttori, il mercato delle auto usate è più vivo che mai. I bonus in questo caso valgono solo con rottamazione, e le fasce cambiano. Da 0 a 60 grammi di anidride carbonica per chilometro si ottengono 2.000 euro, da 61 a 90 1.000 e da 90 a 160 750 euro di sconto.

Incentivi auto elettriche, le preoccupazioni delle associazioni

Ma da inizio novembre gli incentivi per le auto elettrificate sono completamente finiti. I rifinanziamenti di settembre non sono bastati, e il mercato delle auto elettriche e ibride ha sofferto per la mancanza di aiuti statali. I prezzi delle auto elettriche sono infatti molto alti, e anche se gli italiani hanno dimostrato un appetito per questo tipo di vetture, senza incentivi sarebbero fuori mercato rispetto alle auto a combustione.

La mancanza di rinnovo degli incentivi in manovra ha preoccupato Motus-E, l’associazione dei produttori e dei rivenditori delle auto elettriche in Italia. Francesco Naso, segretario generale di Motus-E, aveva espresso tutte le sue preoccupazioni nelle settimane scorse: "una scelta che non riusciamo a spiegarci date le dichiarazioni positive del presidente del Consiglio e da quanto emerso nel corso dell'ultimo Tavolo Tecnico Automotive del ministero dello Sviluppo economico”.

Il segretario ha poi sottolineato come non si possa aspettare un ulteriore sviluppo delle colonnine e delle altre infrastrutture di ricarica. Secondo Motus-E, la media della sto per colonnina è già ben al di sotto della media europea. Il vero problema è la diffusione poco omogenea, con moltissime colonnine al nord e nelle città ma pochissime in provincia e al sud.

D’altra parte è la domanda che spinge l’offerta in questo campo. Una diffusione delle auto elettriche porterebbe i venditori di energia elettrica a istallare più colonnine di ricarica. Difficile invece che sia la presenza di colonnine a spingere per l’acquisto di un’auto elettrificata.

Esiste poi la questione ecologica, come sottolineato dallo stesso Francesco Naso: “[Se l’Italia] non supporterà adeguatamente la crescita dei veicoli elettrici, corriamo davvero il rischio di diventare l'unica grande economia europea a immatricolare, nei prossimi anni, quasi esclusivamente veicoli inquinanti, allontanandoci dagli obiettivi del Piano Nazionale Energia e Clima, in un momento in cui l'Italia condivide il coordinamento della Cop26 con l'Inghilterra".

Incentivi auto elettriche, il paradosso delle auto a benzina

Proprio dal lato ecologico, questi incentivi hanno creato negli ultimi mesi un paradosso molto strano. Come già accennato, gli incentivi sono divise in categorie. Anche se i fondi sono stanziati tutti allo stesso tempo, sono poi divisi in tre diversi fondi, ognuno relativo alle fasce di emissioni di anidride carbonica e ai diversi incentivi.

Spesso però gli incentivi per le auto elettriche si sono esauriti prima di quelli delle auto a combustione. Questo ha portato al paradosso, in atto anche in questo momento, che gli incentivi ecologici del governo spingono l’acquisto soltanto di auto inquinanti e non di quelle ad emissioni zero.

Questo sbilanciamento è dovuto a diversi fattori. Il primo è che gli incentivi per le auto elettriche sono molto più alti di quelli per le auto inquinanti, e quindi i fondi si esauriscono prima. Inoltre una combinazione particolare del mercato dell’auto a esacerbato questa differenza.

Le vendite di automobili sono andate in generale molto male, in Italia e nel mondo, negli ultimi anni. Ma nell’ultimo periodo le auto elettriche non hanno seguito questo trend, e si sono invece affermate come gli unici modelli in crescita di vendite. Quindi non solo gli incentivi per le auto elettriche sono più ricchi, ma si vendono moltissime auto elettriche e poche auto a combustione.

La concomitanza di tutti questi fattori ha causato questo paradosso dell’ecoincentivo inquinante, ora il governo dovrà risolvere. Si è infatti aperto uno spiraglio per i fondi per le auto elettriche in manovra finanziaria.

Incentivi auto elettriche, la proposta di rifinanziamento in manovra

È bastato un question time alla camera del ministro leghista per lo sviluppo economico Giorgetti.

“Il governo considera prioritario il settore dell’automotive. Non è da sottovalutare la possibilità, che il governo appoggerà e che sta promuovendo, di inserire in legge di bilancio una misura di rifinanziamento per il 2022, tenendo conto delle ultime evoluzioni di mercato”.

Una boccata d’aria per il settore che ora può sperare in un ritorno degli incentivi. La proposta principale viene dal Movimento 5 Stelle, che da tempo sta cercando di farsi paladino della transizione ecologica. La proposta portata avanti da Giuseppe Chiazzese parla di un bonus simile a quello di questi anni, con l’aggiunta di un bonus minimo sempre disponibile per le auto elettriche.

Le cifre che il parlamentare Cinquestelle, sostenuto dal viceministro per lo sviluppo economico Pichetto Fratin sono molto alte. In prima lettura della legge di bilancio al Senato, l’emendamento parla di un miliardo all’anno per tre anni. Un piano triennale quindi, come auspicato da Motus-E, che spinga il mercato elettrico e permetta all’Italia di muoversi verso una transizione ecologica.

Incentivi auto elettriche, i numeri del mercato elettrico

Il mercato dell’auto elettrica negli ultimi anni è esploso con una forza inaspettata. Prima le auto ibride, e poi quelle interamente alimentate a batteria, hanno registrato aumenti di oltre il 1000 per cento. La crescita non sembra aver intenzione di fermarsi. Se nel 2020 nel nostro paese sono state immatricolate 31.433 autovetture elettriche, nel solo primo semestre del 2021 questo numero è già stato superato, con ben 31.734 veicoli.

Per il momento però il mercato è ancora in difficoltà per i privati. Due delle regioni in cui si sono immatricolate più auto elettriche, Lazio e Lombardia infatti, sono le sedi delle grandi compagnie di noleggio auto che sono le maggiori acquirenti di questo tipo di veicoli nel nostro paese.

Per questa ragione gli incentivi sono ancora più importanti. Il privato viene spesso spaventato dal costo delle auto elettriche, altissimo rispetto agli stessi modelli spinti da un motore a combustione. Rendere il più simili possibili questi due prezzi è un obiettivo fondamentale per cambiare il panorama della mobilità privata italiana, specialmente ora che i prezzi dei carburanti stanno salendo, e i cittadini potrebbero essere più incentivati ad abbandonare i motori a scoppio.