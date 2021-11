L’argomento incentivi auto elettriche, torna al tavolo delle discussioni in Senato. Il decreto legge di conversione del decreto fiscale potrebbe apportare delle modifiche importanti alla prima stesura della Legge di Bilancio 2022, che ha fatto preoccupare un bel pò le associazioni di categoria. Nel testo, non si fà alcun riferimento alle agevolazioni né tantomeno ad un rifinanziamento della misura per fare in modo che la strada verso la mobilità sostenibile possa essere perseguita anche il prossimo anno. Perché?

Il costo di quanto speso per disporre di questi incentivi ha superato la soglia limite e, sebbene sia stato istituito un nuovo fondo dedicato, sembrano esserci problemi più gravi.

Incentivi auto elettriche: chi ne ha diritto e quanto spetta?

L’arrivo di nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche, aveva entusiasmato il Governo ma anche i suoi cittadini.

I famosi 57,5 milioni di euro messi a disposizione per favorire la mobilità sostenibile, arrivavano direttamente da un rifinanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico.

Grazie al Decreto infrastrutture, gli aventi diritto potevano vedersi corrispondere ben 6.000 euro di bonus da spendere per comprare veicoli a zero o basse emissioni di CO2, rientranti nelle categorie M1, M1 speciali, N1, L.

La decisione di spingere verso l’abbandono di veicoli inquinanti e la conseguente riduzione dei gas serra è stata presa non solo per migliorare la salute del pianeta, bensì per aiutare le persone a comportarsi responsabilmente già partendo dai mezzi di trasporto.

Sebbene l’adozione di questi incentivi sia solo un piccolo passo rispetto a quanto ancora c’è da fare per rimediare al riscaldamento globale, si palesa come un tema di forte interesse comune.

Proprio per questo, la partita che lo riguarda è ancora in corso di svolgimento, anzi, potremmo dire che sia proprio nel mezzo della parte più bella.

In Senato si è già cominciato a parlarne, soprattutto per riuscire a poterla rifinanziare anche nel 2022, visto l’enorme successo raggiunto.

La misura ha trovato terreno su cui stabilizzarsi, i cittadini non hanno tardato a richiederla e anche le concessionarie che hanno aderito al progetto hanno trovato beneficio grazie all’aumento delle vendite.

Il video di Drive k spiega cosa potrebbe cambiare dall'anno prossimo:

Questo tipo di sconto massimo di 6.000 euro poteva essere usufruito da chiunque purché maggiorenne e residente in Italia, senza alcun limite di Isee da rispettare.

L’importo spettante veniva calcolato in base al livello di emissioni di CO2 del veicolo da acquistare, ovvero:

6.000 €: da 0 a 20 g/km di CO2 (con rottamazione)

4.000 €: da 0 a 20 g/km di CO2 (senza rottamazione)

2.500 €: da 21 a 60 g/km di CO2 (con rottamazione)

1.500 €: da 21 a 60 g/km di CO2 (senza rottamazione)

Per quei veicoli appartenenti alla categoria Euro 6, invece, la questione era diversa perché come spiega autoblog.it:

“Il bonus per questo tipo di vetture viene erogato, nella somma di 1500 euro dallo stato cui si aggiungono 2000 euro + iva come sconto concessionaria, esclusivamente con rottamazione.”

Una volta scelto il modello di veicolo compatibile con i requisiti di sostenibilità ambientale, lo sconto poteva essere applicato direttamente sul prezzo finale, ma soltanto ad avvenuta comunicazione da parte del concessionario al MISE.

Proprio l’ente in questione aveva dapprima fornito le informazioni necessarie sulle modalità di prenotazione del beneficio differenziandole per data di completamento della procedura.

L'articolo di Deborah Bertolino offre ulteriori approfondimenti su come ottenere i 6.000 euro previsti dagli incentivi per le auto elettriche.

Incentivi auto elettriche: la mission della COP26

Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite (COP26) tenutasi a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre scorso, si prevede di riuscire a vincere la lotta contro il surriscaldamento globale nei prossimi 9 anni.

Le superpotenze di Cina e Stati Uniti hanno trovato un accordo secondo il quale si impegnerebbero a bloccare il cambiamento climatico riducendo le emissioni di CO2 nel mercato mondiale.

La prima, spiega ilsole24ore.com:

“ inizierà a ridurre gradualmente il consumo del carbone a partire dal 2026 e taglierà le emissioni di metano, secondo solo all’anidride carbonica per effetto serra”

mentre gli Stati Uniti velocizzeranno l’abbandono del carbone e dei combustibili fossili, sebbene questa sia una manovra che, volendo o meno, genererà non poche resistenze.

Nel testo del documento presentato in riunione vi saranno altri obiettivi comuni da perseguire, come ad esempio:

il taglio del 45% delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli di 10 anni fa

il mantenimento delle temperature sotto i 2 gradi, per raggiungere 1,5 gradi a fine secolo

Per portare a compimento questa missione di sostenibilità ambientale saranno necessari 100 miliardi di dollari ogni anno e tutti i paesi sviluppati saranno invitati a partecipare a questo sostegno finanziario.

Anche quelli ancora in via di sviluppo, potranno presenziare alla collaborazione, purché aiutati economicamente da quelli in pole position.

L’Italia, dal canto suo sta già provvedendo a fare del suo meglio anche grazie all’incentivazione dell’acquisto di mezzi di trasporto (pubblici e privati) in grado di sostenere la mobilità ambientale il più possibile.

L’obiettivo è quello di fare del bene per i propriO pianeta e allo stesso tempo supportare le vendite di auto elettriche, ibride e plug in.

Così facendo non aiutare solo i cittadini ad acquistare in un’ottica consapevole, ma anche la stessa industria automotive che si sta abituando gradualmente a riconvertire la produzione in chiave sostenibile.

Incentivi auto elettriche: perché niente proroga 2022?

Quando parliamo di incentivi auto elettriche e sostenibilità ambientale pensiamo che sia tutto meraviglioso, che le persone si predispongano bene alla salvaguardia dell’ambiente che le circonda e che tutto funzioni come deve funzionare.

Purtroppo però, i problemi veri arrivano spesso e volentieri dall’alto.

Negli ultimi anni, il bonus dedicato all’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2, ha avuto un costo decisamente elevato, per non parlare dell’elevata richiesta da parte dei cittadini che ha comportato un esaurimento delle risorse a dir poco repentino.

I fondi stanziati per mantenere questa misura hanno trovato la fine il 28 ottobre 2021, mentre per la categoria dei veicoli con emissioni tra tra 61 e 135 g/km CO2 sono terminate il 4 novembre scorso.

L’unica speranza di poter vedere l’arrivo di un nuovo finanziamento in materia era nelle mani della Legge di Bilancio 2022, che avrebbe costituto l’occasione d’oro per disegnare un piano strutturale triennale in grado di alimentarla e mantenerla anche per il prossimo anno.

Sfortunatamente però, nella prima stesura del testo in essa contenuto non vi è alcun riferimento al tema degli incentivi auto elettriche, ma solo l’ introduzione di un un fondo mobilità sostenibile.

La cosa, ha lasciato dell’amaro in bocca alle associazioni e, soprattutto al segretario di Motus-E, Francesco Naso che si è detto deluso ma non stupido, poiché prevedeva che sarebbe andata a finire così.

Spiega a gazzetta.it:

“Una scelta che non riusciamo a spiegarci date le dichiarazioni positive del Presidente del Consiglio [..] era purtroppo prevedibile che in legge di bilancio non sarebbe stato semplice inserire importi significativi, tuttavia è davvero preoccupante non riscontrare neanche un accenno a uno strumento di supporto”

La delusione che traspare da quanto affermato è dovuta, quindi, al fatto che in um momento così delicato non si sia prestata attenzione ad un elemento che è a tutti gli effetti parte integrante del piano di transazione energetica.

Tale impegno dovrebbe essere, forse, il primo della lista portata in Senato, soprattutto in ragione a quanto sta accadendo climaticamente nel mondo.

Inoltre, si pensa che dal 2040 dovremo dire addio ai veicoli a benzina e diesel, prediligendo quelli elettrici o ibridi.

Ma senza incentivi, non sarà ancora più costoso effettuare questo passaggio?

Incentiti auto elettriche: le proposte di Lega e Fratelli d'italia

Va bene.

Il testo contenuto nella Legge di Bilancio 2022 non ha avuto riguardi per gli incentivi auto elettriche, ma ciò non significa che ci si deve arrendere.

In Senato si sta già pensando di modificare questa prima stesura mediante l’approvazione di uno dei due emendamenti proposti da Fratelli d’Italia e Lega per rimpolpare la misura.

La proposta del primo partito citato prevede un finanziamento di 800 milioni di euro a partire dal 2022, però manca ancora di sapere a quali categoria di veicoli verranno indirizzati, se elettrici, ibride plug in, diesel o benzina.

La proposta del secondo partito invece, su questo, è molto più dettagliata.

Il finanziamento andrebbe a coprire solo 500 milioni di euro ma verrebbe ripartito per tutte le categorie e sarebbe utilizzabile sono fino alla fine dell’anno.

Ad avere più soldi saranno le vetture a batteria mentre per le altre andrebbero a scalare in questo modo:

119 milioni: acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug in

158 milioni: veicoli commerciali N1 o autoveicoli speciali di categoria M1 (di cui 15 milioni solo per gli elettrici)

64 milioni: veicoli con emissioni tra 61-135g CO2/Km

59 milioni: veicoli usati classe Euro 6 dal prezzo di listino non superiore a 25.000 euro, emissioni tra 0-160g CO2/Km e rottamazione del veicolo immatricolati prima del 1° gennaio 2011

100 milioni di euro: le macchine agricole

Logicamente queste sono solo proposte messe lì, non vi è alcuna conferma per ora.

Dovremo aspettare almeno la fine del 2021 per poterne sapere di più.

Nel frattempo, se desiderate conoscere di più sull'argomento e su come la questione degli incentivi auto elettriche si sta evolvendo nel mondo, vi lascio il tweet da seguire:

Per favorire la diffusione delle #autoelettriche nel paese (oggi scarsa), il governo del #Giappone aumenterà gli incentivi all’acquisto e i sussidi per la costruzione di punti di ricarica. Tutti i dettagli. https://t.co/IstfKnAGXq

— Start Magazine (@StartMagNews) November 23, 2021





Mentre noi ci vedremo al prossimo articolo.

non dimenticate di iscrivervi alla nostra newsletter!