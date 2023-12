Tutto sugli incentivi sul cappotto termico: quanto si risparmia in bolletta e sui lavori?

Attualmente attivi, e confermati per il prossimo anno, gli incentivi legati agli interventi relativi al cappotto termico permettono un considerevole risparmio. Ma quanto si risparmia, con esattezza? Se lo domandano di frequente gli interessati che intendono effettuare degli interventi di installazione del cappotto al proprio immobile, per assicurarsi un miglioramento dell’efficientamento energetico e termico in casa.

Gli interventi legati al cappotto termico, in sostanza, permettono di isolare al meglio l’immobile. In questo modo, si evitano dispersioni di prezioso calore, prodotto da termosifoni e altri dispositivi in inverno. Il cappotto termico è inoltre prezioso anche in estate, quando svolge un ruolo fondamentale per evitare l’ingresso di calore nell’abitazione.

Data la sua importanza, è ovvio che in molti siano interessati agli incentivi legati al cappotto termico: ma quanto si risparmia esattamente grazie a questi lavori? Cerchiamo di quantificare l’esatto risparmio garantito dagli interventi.

Incentivi cappotto termico: quanto si risparmia in bolletta

La prima domanda che gli interessati si pongono riguarda sicuramente l’effettivo risparmio in bolletta. Una volta effettuati i lavori che possono godere degli incentivi sul cappotto termico, quanto si risparmia in bolletta?

Bisogna considerare innanzitutto il fatto che, un tempo, i lavori relativi al cappotto termico avevano una durata relativamente breve. Il che dipendeva dai materiali utilizzati, che non erano pienamente efficaci. Oggi, grazie all’utilizzo di materiali di ultima generazione, questo tipo di intervento permette non solo un risparmio immediato, ma anche a lungo termine.

Si tratta infatti di lavori che durano molto, anche più di vent’anni se realizzati a regola d’arte e da ditte specializzate.

Per quanto riguarda la quantificazione del risparmio in bolletta, bisogna dire che questo dipende dai materiali effettivamente utilizzati. Ad oggi, quelli più sfruttati sono la fibra di legno ed il sughero, due prodotti che garantiscono elevato isolamento.

Considerati questi due materiali, l’effettivo risparmio dato dal cappotto termico è pari anche al 40% rispetto ad un’abitazione che non gode di isolamento termico. Questo perché, per esempio, grazie all’isolamento realizzato con sughero o fibra di legno i riscaldamenti potranno essere utilizzati per un tempo minore, garantendo di conseguenza un considerevole risparmio mensile e annuale in bolletta.

Stando alle stime realizzate dall’Agenzia Nazionale ENEA, grazie agli interventi oggetto di incentivi è possibile mantenere, all’interno dell’abitazione, circa 3 gradi in più rispetto a quegli immobili dove, al contrario, il cappotto termico non è stato installato.

Incentivi cappotto termico, quanto si risparmia in estate

Le bollette si abbassano inoltre anche durante il periodo estivo. Per coloro che si stanno domandando quanto si risparmia fruendo degli incentivi sul cappotto termico e avviando dei lavori di isolamento, possiamo ben dire che, durante la stagione calda, è possibile ottenere un risparmio del 50%.

Di fatto, i costi legati a condizionatori, climatizzatori e raffrescatori vengono dimezzati, in quanto il cappotto termico non permette al calore di invadere gli spazi domestici.

Anche in questo caso, si recuperano gradi, stavolta al ribasso. Durante una giornata, infatti, le ore in cui un’abitazione dotata di cappotto termico contano una temperatura che supera i 25 gradi sono molto ridotte rispetto ad un’immobile non dotato di isolamento termico.

I costi degli interventi

Abbiamo quindi chiarito quanto si risparmia grazie al cappotto termico, sia in estate che in inverno. Tuttavia, i costi legati all’installazione possono spaventare, dato che, di base, per ogni facciata da 100 metri quadri si spendono in media 10.000 euro.

Tuttavia, gli incentivi sul cappotto termico permettono di risparmiare: a seconda dei lavori, viene concesso uno sgravio variabile, dal 50 al 75%, su un importo massimo pari a 60.000 euro.

È chiaro che questa soluzione non è applicabile in tutti i casi. Comunque, esistono diverse alternative al cappotto termico, da valutare per garantirsi un risparmio su riscaldamento in inverno e sui dispositivi atti a rinfrescare gli ambienti in estate.