La famiglia è per sempre, pertanto va messa al primo posto: è questo il sunto di ciò che ora verrà messo all’ordine del giorno, tra le nuove misure governative, in favore del nucleo familiare e di chi ha più figli a carico. Tra le proposte principali spiccano quelle dell’asilo nido gratuito, dell’abolizione dell’Iva su tutti i prodotti per la prima infanzia e dei nuovi incentivi per acquistare la prima casa.

Era già chiaro fin dal programma elettorale e ora la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, conferma che tra le priorità dei primi giorni di lavoro, figurano gli incentivi alla natalità.

La famiglia è per sempre, pertanto va messa al primo posto: è questo il sunto di ciò che ora verrà messo all’ordine del giorno, tra le nuove misure governative, in favore del nucleo familiare e di chi ha più figli a carico.

Tra le proposte principali spiccano quelle dell’asilo nido gratuito, dell’abolizione dell’Iva su tutti i prodotti per la prima infanzia e dei nuovi incentivi per chi assumerà neo mamme.

Il risvolto della medaglia resta un punto cruciale e anche alquanto delicato da gestire. Infatti, per finanziare parte di questi nuovi sostegni, la premier è assolutamente persuasa ad abolire il reddito di cittadinanza.

Ecco a seguire tutti i dettagli riguardanti queste ultime, sconvolgenti novità.

Asili nido gratuiti e altri incentivi alla natalità

Veniamo dunque alla sintesi di quelli che sono i nuovi incentivi pensati in favore della natalità e della genitorialità, da parte del nuovo Governo.

D’altronde il calo demografico nel nostro Paese è più che preoccupante e si necessita di un intervento mirato.

L’idea di base è che ogni famiglia abbia un “quoziente” familiare, che tiene conto ad esempio anche di quanti figli ci sono da mantenere. In base a tale valore, si calcolano le tasse da pagare.

L’assegno unico aumenta, anzi quasi raddoppia. Ebbene, per il primo anno del bambino, la proposta è che sia di almeno 300 euro al mese, contro i 175 attuali. Poi si passerà a 260€ al mese fino alla maggiore età, ovviamente trattandosi di importo massimo a cui accedere, da scalare in proporzione all’aumentare del reddito Isee.

Novità anche per chi ha un figlio con disabilità, a carico all'interno del nucleo familiare.

Altro punto all’ordine del giorno, riguarda l’abolizione dell’Iva su tutti quei prodotti che rientrano nella categoria “prima infanzia”, pertanto assolutamente indispensabili per i neonati.

Basti pensare a pannolini, latte per cui c'è un bonus disponibile) ma anche biberon oppure omogeneizzati. Con l’Iva al 22%, il risparmio sulla spesa mensile non è certo trascurabile.

Punto cruciale della riforma annunciata riguarda anche la possibilità di poter beneficiare di asili nido gratuiti, che seguano gli orari di lavoro dei genitori, pertanto aperti fino alla chiusura di negozi e uffici.

Durante l’estate invece il servizio prevederà delle rotazioni nelle aperture. Anche i posti a tempo pieno presso le scuole elementari aumenteranno e si darà il via ad asili nido condominiali ed aziendali.

Incentivi per le neo mamme e misure in favore della genitorialità

Su tavolo di lavoro, passano al vaglio, oltre agli incentivi alla natalità, anche una serie di sostegni alla genitorialità, in maniera tale che i datori di lavoro siano agevolati nell’assumere neo mamme, grazie a sgravi fiscali e altri aiuti.

Dover decidere tra carriera e famiglia purtroppo rappresenta ancora un bivio davanti al quale troppe donne si ritrovano, nel corso della propria vita.

Motivo per cui, prioritario in agenda, è proprio il primo capitolo del programma, che riguarda nuovi strumenti di sostegno economico, in favore della natalità e della genitorialità.

In quest’ottica, rimane ferma la volontà, da parte della Meloni, di non abolire il diritto all’aborto da parte della donna, vista l’enorme sfaccettura di situazioni che possono venirsi a creare.

Ciò che però la premier ci tiene a sottolineare è che va assolutamente garantita una tutela, anche economica, a quelle ragazze e donne che decidono di abortire solo perché non hanno modo di mantenere il figlio in arrivo.

Per loro dunque, saranno previsti ulteriori sostegni.

Bonus prima casa, per agevolare la formazione di nuove famiglie

Tra le proposte all’ordine del giorno, si fa strada anche la volontà, da parte di Fratelli d’Italia, di agevolare l’acquisto della prima casa per incentivare la formazione di nuove famiglie.

L’idea è quella di detassare completamente i primi 100.000€ finalizzati all’acquisto.

A livello immobiliare, non è l’unica novità che si prospetta all’orizzonte. Proprio in tutela della famiglia e dei sacrifici per acquistare casa, ci sarà l’impignorabilità della prima casa, a meno che il mutuo non sia stato pagato per intero.

Solo in alcuni casi specifici sarà possibile procedere con il pignoramento.

E anche l’IMU verrà ridotta.

Insomma, tante le agevolazioni in arrivo, che ovviamente hanno bisogno di una copertura economica in grado di aumentare il flusso di denaro nelle casse dei Comuni e dei servizi pubblici.

Lo scostamento di bilancio, stando alle ultime dichiarazioni ufficiali, è da escludere in maniera categorica.

La premier garantisce di avere già a disposizione delle risorse, tra cui quelle che deriveranno dall’abolizione del reddito di cittadinanza ma non solo.

Anche il Superbonus finisce nel mirino e con la misura, tutte le falle emerse a seguito della cattiva gestione del bonus edilizio, da parte dei suoi promotori appartenenti al Movimento 5 Stelle.

Leggi l'approfondimento sul Superbonus e cosa fare dopo il 30 settembre.