Incredibile Bonus di 370€ al mese solo a queste famiglie: da subito anche con ISEE alto

Incredibile Bonus richiedibile già da subito per queste famiglie italiane. L’agevolazione prevede l’erogazione di 370 euro al mese per 10 mesi per i nuclei familiari anche per coloro che risultano titolari di un ISEE alto. Ecco i requisiti da possedere e come presentare domanda.

Le famiglie italiane sono sull’orlo di una crisi di nervi. Dal periodo di pandemia ad oggi, complice il conflitto Russia Ucraina, le famiglie fanno grande fatica ad arrivare a fine mese. Tra un caro bolletta e un caro carburante, il prezzo dei beni e dei servizi di prima necessità è lievitato a dismisura. Non meglio va il settore dei servizi educativi dedicati alla prima infanzia.

Da un’indagine di Altroconsumo è emerso che le strutture private sono molto costose, soprattutto al nord, e gli asili nido pubblici hanno poca disponibilità. Il risultato è che ancora troppe donne sono costrette a lasciare il lavoro per occuparsi dei figli.

Per venire incontro ai nuclei familiari in situazioni di disagio economico, e per sostenere le donne lavoratrici, molte amministrazioni locali si stanno adoperando per trovare i finanziamenti necessari a sostenere le rette dei nidi privati.

Dalla stessa indagine è emerso che su un campione di 350 nidi privati l’importo della retta mensile si aggira intorno ai 620 euro mensili per il tempo pieno e 480 euro per l’orario ridotto. Costi insostenibili per una famiglia italiana sempre più travolta dell’attuale crisi economica.

Il Bonus di cui tratteremo ha come obiettivo principale di fornire un aiuto ai nuclei familiari con minori tra i 3 e i 36 mesi, sostenendo i servizi educativi di prima infanzia e consentendo ai genitori di conciliare i tempi di vita lavorativa con quella familiare.

Ma vediamo nel dettaglio i requisiti e come presentare domanda.

L’incredibile Bonus di 370 euro non è un provvedimento governativo. Si tratta di uno dei tanti provvedimenti messi in campo dagli enti locali.

Nello specifico è l'amministrazione comunale di Camaiore ad aver aderito all'avviso pubblico della Regione Toscana finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia. Il finanziamento regionale permettere alle famiglie del Comune di usufruire da subito dell’incredibile bonus di 370 euro per 10 mesi possedendo specifici requisiti.

Destinatarie del Bonus con ISEE sono le famiglie con bambini in età utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia (3/36 mesi), residenti in un comune della Toscana e in lista d’attesa alla data del 16 settembre 2022 per usufruire dei servizi educativi comunali.

Il nucleo familiare può fare domanda anche se possiede un ISEE alto. Infatti la soglia richiesta non deve superare i 50.000 euro.

Il Bonus che prevede un contributo massimo di 370 euro mensili per 10 mesi servirà a queste famiglie toscane far fronte alle rette degli asili pubblici o privati convenzionati con il comune.

L'anno educativo considerato è quello di frequenza del bambino, ossia ottobre 2022 – luglio 2023.

Incredibile nuovo Bonus per le famiglie, tutti gli importi erogabili

L’incredibile Bonus erogato dal comune di Camaiore consentirà alle famiglie di fronteggiare le rette per gli asili nido privati convenzionati con lo stesso comune.

L’importo massimo erogabile non potrà superare le 10 mensilità e l’importo massimo erogabile mensile non potrà superare i 370,90 euro, per il periodo scolastico ottobre 2022-luglio 2023.

L’ammontare preciso del Bonus che verrà erogato sarà definito in base alle risorse assegnate dalla Regione Toscana al Comune di Camaiore e sarà riconosciuto solo nel caso in cui il progetto presentato dal Comune sia ammesso a contributo.

Il Bonus 370 euro accessibile anche con ISEE alto non si sostanzia però in un accredito diretto alle famiglie, ma sarà erogato dal Comune direttamente ai gestori dei servizi educativi alla prima infanzia (3-36 mesi) privati convenzionati con l’Amministrazione Comunale.

Come presentare domanda per il Bonus 370 euro

La domanda per questo incredibile Bonus da 370 euro dovrà essere presentata tra il 20 settembre 2022 e il 30 settembre 2022, a mano presso il protocollo generale del comune, allegando copia di un documento di identità in corso di validità del genitore richiedente.

Nella domanda per il Bonus si dovrà indicare il nido convenzionato privato nel quale il bambino è iscritto, il tempo di frequenza, la tariffa mensile, l’importo ISEE, nonché il numero dei mesi per cui si richiede il contributo che come abbiamo detto non può superare le 10 mensilità.

La stessa documentazione può essere inoltrata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica del comune di Camaiore. Va sottolineato che le famiglie non possono presentare più domande nella stessa provincia, pena l’esclusione.

Terminata la fase accoglimento delle domande per il Bonus di 370 euro per 10 mensilità si procederà a stilare una graduatoria formata tenendo presente alcuni criteri quali la priorità ai residenti nel Comune di Camaiore ed in caso di parità di punteggio verrà scelto il bambino più grande d’età.