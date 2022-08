Incredibile Bonus ristrutturazione casa, più di 22.500€ a 4 mesi solo per questi fortunati

Incredibile Bonus ristrutturazione casa ancora attivo e richiedibile entro la fine del 2022. Mancano poco più 4 mesi, infatti, e alcuni nuclei familiari non potranno più usufruire dello sconto del 75% sui lavori effettuati. Da un minimo di 22.500 euro ad un massimo di 37.500 euro di agevolazione, ecco chi sono questi fortunati che potranno sfruttare l’occasione e come funziona.

Incredibile Bonus ristrutturazione casa ancora attivo e richiedibile entro la fine del 2022. Mancano poco più di 4 mesi, infatti, e alcuni nuclei familiari non potranno più usufruire dello sconto del 75% sui lavori effettuati. Da un minimo di 22.500 euro ad un massimo di 37.500 euro di agevolazione, vediamo subito chi sono questi fortunati che potranno sfruttare l’occasione e come funziona.

Spunta un nuovo incentivo per chi intende intraprendere lavori sulla propria abitazione ottenendo uno “sconto” variabile da un minimo di 22.500 euro ad un massimo di 37.500 euro e pagando solo il 25% della spesa.

Stiamo parlando di un incredibile Bonus ristrutturazione casa appositamente pensato per i disabili, titolari o meno di Legge 104, avente come obiettivo la messa a punto di lavori volti a garantire, in aggiunta all’abbattimento e al superamento delle barriere architettoniche, anche il raggiungimento di obiettivi di building automation su un edificio già esistente.

Trattasi, insomma, di una serie di interventi rientranti nel pacchetto dei lavori assoggettati ad agevolazione grazie al Superbonus 110%. Un Bonus ristrutturazione casa che andrà, per di più, ad abbracciare gli edifici unifamiliari assicurando per gli interventi realizzati sulle villette il tetto minimo di sconto previsto, di 22.500 euro.

Vediamo subito chi sono questi fortunati a cui è consentito l’accesso al Bonus ristrutturazione casa, quali sono i requisiti da rispettare per accedere all’agevolazione sui lavori eseguiti e come poterne usufruire entro 4 mesi.

Ecco le novità e tutti gli aggiornamenti su questo nuovo Bonus casa 2022.

Incredibile Bonus ristrutturazione casa, 75% dei lavori eseguiti entro 4 mesi

Prima di vedere a chi spetta e come accedere al Bonus ristrutturazione casa attivo solo per altri 4 mesi, occorre capire in cosa consiste il contributo. Partiamo dalla Legge di Bilancio 2022.

La recente Manovra è recentemente intervenuta modificando il funzionamento di quota parte dei Bonus edilizi attivi lo scorso anno. Dal Superbonus 110% al Bonus Facciate (tagliato dal 90% al 60%) sono tante i ritocchi, non proprio positivi, apportati ai Bonus casa.

Basti pensare anche al Bonus mobili ed elettrodomestici ridotto degli importi e dell’ammontare massimo di spesa ammessa ad agevolazione.

Allo stesso provvedimento si deve l’introduzione di un Bonus ristrutturazione casa capace di agevolare la spesa per l’esecuzione di particolari interventi da un minimo di 22.500 euro ad un massimo di 35.700 euro.

Entrando nello specifico, l’incredibile novità legata all’introduzione di questo Bonus casa, particolarmente ghiotto per le famiglie, riguarda i lavori pensati per l’abbattimento delle barriere architettoniche le cui spese sono agevolabili grazie a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, numero 236, 1989.

Chiarito il punto sui lavori coperti dal Bonus ristrutturazione casa, vediamo subito i fortunati che possono ottenere più di 22.500 euro di sconto sulle spese sostenute per realizzare gli interventi e come accedere allo stesso prima della scadenza fissata al 31 dicembre 2022, a poco meno di 4 mesi.

Incredibile Bonus ristrutturazione casa, più di 22.500€ a 4 mesi solo per questi fortunati

Uno dei vantaggi del Bonus ristrutturazione casa in oggetto è legato alla portata ampia dei beneficiari dell’agevolazione concessa per più di 22.500 euro.

L’accesso al beneficio per le ristrutturazioni effettuate entro 4 mesi (fino al 31 dicembre 2022) è riservato a specifici soggetti. A questo punto viene spontaneo chiedersi chi sono i fortunati che potranno accedere allo sconto da 22.500 euro fino a 37.500 euro garantito sugli interventi realizzati.

Pur trattandosi di un incredibile Bonus ristrutturazione casa voluto per venire incontro ai disabili, titolari o meno di Legge 104, non è esclusiva prerogativa delle famiglie in cui siano presenti soggetti con handicap o gravi patologie.

Tutti, infatti, possono accedere allo sconto se si rispetta un unico requisito: solo gli interessati a mettere a punto lavori di ristrutturazione da qui ai prossimi 4 mesi (fino al 31 dicembre 2022) potranno godere di un Bonus ristrutturazione casa per più di 22.500 euro.

Una caratteristica questa che lo differenzia dal Superbonus 110% per gli stessi lavori ammessi al massimo Bonus ristrutturazione casa, alla sola condizione che l’immobile interessato dagli interventi sia occupato da un disabile o da un over 65.

Bonus ristrutturazione casa, da 22.500 euro di sconto a 37.500 euro: ecco tutti gli importi

Prima ancora di snocciolare a quanto ammonta lo sconto offerto alle famiglie in possesso dei requisiti sopra visti, chiariamo un concetto: il Bonus ristrutturazione casa qui trattato copre fino al 75% delle spese sostenute per realizzare i lavori entro i prossimi 4 mesi.

Per quanto concerne la fruizione, invece, lo si potrà utilizzare nelle opzioni di sconto in fattura, cessione del credito e detrazione fiscale (IRPEF) previste per il Superbonus 110%.

Ma veniamo agli importi perché lo sconto offerto sulle spese legate ai lavori di ristrutturazione è veramente incredibile.

In particolare, le famiglie interesse ad intervenire su edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti ad accesso autonomo possono contare su un Bonus ristrutturazione casa di 37.500 euro (75% di 50.000 euro).

Se l’immobile conta dalle due alle otto unità immobiliari, lo sconto massimo sui lavori di ristrutturazione ammonta a 30.000 euro (75% di 40.000 euro), mentre per i condomini con più di otto unità immobiliari spetta il tetto minimo di agevolazione pari a 22.500 euro.

Bonus ristrutturazione casa, quali lavori sono ammessi allo sconto

Come già visto in apertura di articolo, il Bonus ristrutturazione casa che garantisce più di 22.500 euro di sconto può essere sfruttato senza alcun vincolo di possesso della certificazione ASL richiesta ai fini della Legge 104.

L’abbattimento delle barriere architettoniche per i condomini è completamente gratis fino al prossimo anno se si accede al Superbonus 110% solo se i lavori rientrano a pieno titolo negli interventi trainati.

Per beneficiare dello sconto del 110%, dunque, i potenziali beneficiari dovranno eseguire questi interventi solo in concomitanza ai lavori trainanti per il miglioramento dell’efficienza energetica.