È un’incredibile offerta Postepay quella valida fino al 30 settembre: basta una semplice ricarica da 10 euro sulla tua Postepay Evolution, Standard o Digital per partecipare all’estrazione e vincere uno smartphone. Ecco come partecipare: basta una ricarica e le credenziali di accesso a MyPoste.

È un’incredibile offerta Postepay quella valida fino al 30 settembre 2022 che permette di ricevere un utile e ricco premio.

Basta una semplice ricarica da 10 euro sulla tua Postepay Evolution, Standard o Digitale per partecipare all’estrazione e vincere uno smartphone del valore di 2.058,50 euro.

Sono tantissimi gli italiani che hanno scelto di attivare una carta Postepay o hanno intenzione di farlo. Per questi utenti, nasce questa incredibile opportunità che ha l’obiettivo di promuovere tutte le ricariche di importo pari o superiore ai 10 euro.

Partecipare al concorso potrebbe aprire la possibilità di ottenere gratis un Samsung Galaxy Z Fold3 5G. D’altra parte lo smartphone è uno degli strumenti che maggiormente utilizziamo nella vita quotidiana, ma non tutti i modelli sono accessibili a chiunque, soprattutto se consideriamo il periodo di crisi che il nostro paese sta attraversando.

Vediamo, allora, come partecipare all’estrazione, cosa serve per ottenere il ricco premio e come verificare la vincita. Tutto ciò che serve è una Postepay, una ricarica di almeno 10 euro e le credenziali di accesso a MyPoste.

Con l’offerta Postepay di settembre puoi vincere uno smartphone grazie a una semplice ricarica da 10 euro

Per il mese di settembre Postepay ha riservato ai propri utenti una grande opportunità.

Si tratta del concorso a premi “Ricevi una ricarica sulla tua Carta prepagata Postepay e puoi vincere uno Smartphone”. Postepay non è nuova a offerte o concorsi dai grandi vantaggi.

In questo caso, il concorso mette in palio 5 Samsung Galaxy Z Fold3 5G ed è valido dal 1° settembre e fino al 30 settembre.

È nel corso di 5 settimane (per tutto il mese di settembre) che chi effettua una ricarica da 10 euro sulla propria Postepay Standard, Postepay Evolution o Postepay Digital potrà partecipare all’estrazione dei premi, la quale sarà effettuata, invece, entro il 15 ottobre 2022.

Leggi anche: Con il Postepay Cashback ottieni rimborsi di 10€ al giorno

Offerta Postepay di settembre: chi può partecipare e cosa serve

A poter partecipare al concorso sono tutti i cittadini maggiorenni che risiedono o hanno il domicilio nel territorio nazionale (Repubblica di San Marino inclusa).

In particolare, parliamo di tutti coloro che sono in possesso di una normale Postepay standard (quella gialla), di una Postepay Evolution (nera e dotata di IBAN) o di una Postepay Digital, ovvero la nuova carta digitale che viene gestita e funziona tramite app. È importante ricordare, inoltre, che il proprietario della carta dovrà risultare intestatario della stessa alla data di estrazione dei premi.

Partecipare all’estrazione è semplice: basta una semplice ricarica da almeno 10 euro e l’iscrizione al concorso che, come vedremo, deve essere effettuata tramite il servizio online sul sito di Poste.

Per quanto riguarda la ricarica, è bene specificare che non sono validi, ai fini della partecipazione al concorso:

• le ricariche effettuate tramite servizio “p2p” per importi inferiori a 25 euro;

• i bonifici;

• i postagiro;

• gli accrediti effettuati tramite il servizio Postepay Open;

• ogni altro accredito diverso dalla ricarica.

Come partecipare al concorso Postepay e vincere uno smartphone

Non sono molti gli step da seguire per poter partecipare al concorso e provare a vincere un Samsung, per cui tentare, tenendo conto del premio, può valerne davvero la pena.

Per prima cosa, come già detto, è necessaria una ricarica di valore pari o superiore a 10 euro. Questo, però, non basta per partecipare all’estrazione: l’utente deve, infatti, collegarsi al sito di Poste e cliccare sul bottone “Partecipa al Concorso”.

Va da sé, dunque, che per poter partecipare è indispensabile essere registrati al sito Poste Italiane ed essere in possesso delle credenziali di accesso a MyPoste.

Leggi anche: Bonus acqua attivo, si ritira direttamente presso Poste Italiane

Come sapere si si è vinto uno smartphone grazie all’offerta Postepay di settembre

Come abbiamo visto, il concorso è valido dal 1 al 30 settembre 2022. Durante il periodo di validità, si avranno a disposizione 5 settimane per ognuna delle quali, alla fine del concorso, verranno stilati 5 elenchi.

In questi elenchi saranno presenti i nominativi di tutti coloro che hanno partecipato e da, ogni lista, verrà estratto, entro la data del 15 ottobre, il vincitore.

Si precisa, inoltre, che nel caso durante il periodo di validità del concorso, uno stesso soggetto abbia proceduto a più di una ricarica, o anche nel caso sia intestatario di più carte Postepay, quest’ultimo potrà partecipare all’estrazione dei premi della settimana tante volte, quante sono le ricariche ricevute durante la settimana di riferimento.

Tuttavia, in caso di vittoria, lo stesso soggetto non potrà partecipare all’estrazione dei premi per la settimana successiva. Ogni partecipante, infatti, può vincere un solo premio durante tutta la durata del concorso.

In caso di vincita, l’utente riceverà una comunicazione nella bacheca dell’area personale del sito di Poste Italiane (anche in questo, si dovrà effettuare l’accesso tramite le credenziali MyPoste).