Infissi in legno o PVC, quale materiale scegliere per isolare casa e risparmiare?

Devi sostituire gli infissi? Scopri quale materiale scegliere tra legno e PVC per ottimizzare l'isolamento e risparmiare energia in casa.

Chi ha avviato dei lavori di ristrutturazione se lo sarà domandando almeno una volta: meglio infissi in legno o PVC? Quale materiale scegliere per i nuovi prodotti.

Il ruolo degli infissi per risparmiare sul riscaldamento è ben noto. Ad esempio, con l’installazione dei doppi vetri si risparmia notevolmente sui costi annui di riscaldamento.

Dei prodotti idonei, di ultima generazione e in grado di evitare le dispersioni di calore in inverno e di fresco in estate consentono infatti un isolamento ottimale. Isolamento che comporterà la riduzione dei costi mensili e annuali delle bollette.

Per questo, nel momento in cui si scelgono degli infissi nuovi da installare nella propria abitazione, fare la scelta giusta è fondamentale. Tuttavia, capire quale materiale scegliere per gli infissi, tra legno e PVC, non è semplice.

In questa guida cercheremo di comprendere appieno i vantaggi di questi due materiali, in modo da scegliere i prodotti che ci consentiranno di ottenere il risparmio maggiore.

Quale materiale scegliere tra legno e PVC per gli infissi? Le variabili da analizzare

Per comprendere quale materiale scegliere per gli infissi tra legno e PVC, per prima cosa, è necessario analizzare tutta una serie di variabili.

Infatti, la scelta dipende da diversi fattori, come la zona climatica in cui si vive. Se l’abitazione all’interno della quale si installeranno gli infissi è situata in una zona molto umida, per esempio, un materiale come il legno, che è molto permeabile, potrebbe non essere indicato.

Allo stesso tempo, si dovrà anche fissare un budget massimo di spesa e, in base a questo, prendere la propria decisione.

Generalmente, gli infissi in PVC sono meno costosi rispetto a quelli in legno, e rappresentano la scelta d’elezione per chi ha un budget limitato, ma non vuole comunque rinunciare a delle ottime prestazioni in termini di isolamento.

Quando ci si chiede quale tipo di infissi scegliere tra quelli in legno e quelli in PVC, bisogna poi considerare l’aspetto della manutenzione.

Quelli in legno, infatti, richiedono trattamenti frequenti, per evitare infiltrazioni e formazione di muffe.

Vantaggi e svantaggi dei due materiali

Oltre all’analisi dei fattori appena elencati, quando ci si domanda quale materiale scegliere tra il legno ed il PVC per gli infissi nuovi, anche i pro e i contro dei prodotti vanno accuratamente valutati.

Partendo dal PVC, trattandosi di un materiale versatile è adatto per la realizzazione di prodotti su misura, altamente personalizzabili. Tuttavia, questo materiale è meno efficiente del legno, e non è adatto per finestre di grandi dimensioni.

Per quanto riguarda il legno, invece, questo è maggiormente adattabile, garantisce un migliore isolamento, ma come detto richiede una manutenzione costante.

Infissi in legno o PVC, quale materiale scegliere?

In base a quanto detto fino ad ora, possiamo concludere che, per chi si domanda quali infissi scegliere tra quelli in legno e quelli in PVC, la risposta non è univoca.

Bisognerà tenere in considerazione tutti i fattori analizzati, le proprie esigenze, le caratteristiche dell’abitazione.

Optando per degli infissi in legno, si potrà ottenere un prodotto che, indubbiamente, è gradevole dal punto di vista estetico.

È vero che l’estetica, quando si tratta di risparmio sulle bollette, passa ovviamente in secondo piano. Ad ogni modo, scegliere degli infissi in legno significa, al contempo, optare per dei prodotti altamente efficienti.

Finestre e infissi in legno garantiscono infatti un ottimo isolamento. Inoltre, il legno ha un’ottima trasmittanza termica: installando prodotti del genere, è possibile migliorare l’efficienza energetica dell’immobile. Il che vuol dire poter accedere a bonus casa 2024 quali l’ecobonus, che consente di ottenere indietro il 50% dei costi spesi per l’installazione e l’acquisto, in forma di detrazione.

Anche il PVC, come abbiamo visto, possiede diversi vantaggi. Oltre a garantire isolamento termico, a differenza del legno questo materiale non è permeabile. Dunque, evita anche il rischio di possibili infiltrazioni.

Inoltre, come abbiamo già anticipato, il PVC è più economico rispetto al legno.