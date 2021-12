Cos’è l’inflazione? Per inflazione si intende un aumento dei prezzi. Questo aumento solitamente non va di pari passo con l’aumento degli stipendi, per cui un individuo va a perdere potere di acquisto. Questo fenomeno ha quindi un forte impatto sulla vita dei singoli cittadini e sulle possibilità di vita.

Altro anno, altra tegola!

Il 2021 si sta chiudendo con tassi di inflazione che vanno man mano a confermarsi come più alti del previsto. Tralasciando per ora i singoli dati, quello su cui bisogna riflettere è quanto toccherà il singolo portafoglio.

In Europa, l’inflazione da alcuni mesi colpisce le filiere produttive e anche la vita di milioni di persone.

L’aumento dell’inflazione divide gli esperti e non si riesce a stabile ancora quanto durerà il periodo di aumento dei costi, dopo il periodo d'inizio covid dove i prezzi avevano avuto un calo netto.

Se per alcuni l’inflazione è indice di una società fiorente, dove ad un aumento dei prezzi corrisponde anche la capacità statale di alzare gli stipendi, quando un’inflazione è troppo alta, rischia di abbattere il potere di acquisto del singolo cittadino.

Il potere di acquisto è la capacità dei singoli di poter utilizzare denaro per l’acquisto di beni e servizi. La contrazione di questo potere porta le persone a comprare di meno (perché non ne hanno la possibilità) e quindi anche le attività economiche hanno meno vendite, causando un possibile effetto valanga sulle industrie che si ritroveranno con merci invendute nei magazzini.

Infine, inflazione è un termine che si sente durante tutto il corso dell’anno e può riferirsi sia ad un inflazione generalizzata su tutti i prezzi, sia su singoli comparti industriali.

Secondo l’Eurostat, le stime del tasso di inflazione per il 2022 saranno intorno al 2,5% in Europa. Gli Stai Uniti d’America viaggiano però verso tassi più importanti, attestandosi su previsioni pari a +6,2% per il prossimo anno.

Cerchiamo ora di comprendere questo fenomeno e su quali settori dobbiamo guardare maggiormente per cercare di limitare le perdite durante questo periodo.

Cos'è l'inflazione

Prima di entrare nei discorsi che toccano direttamente le tasche dei cittadini, cerchiamo di capire cosa sia l’inflazione e perché le banche centrali e i diversi governi cercano di tenerla sotto controllo, evitando oscillazioni troppo eccessive.

L’inflazione è un aumento dei prezzi che caratterizza diversi beni e servizi, in diversi settori di mercato, questa situazione si crea nel tempo, e può generare un’indebolimento del potere d’acquisto dei consumatori. Quando succede, una persona che guadagna 1000 euro, a causa di questa situazione, non riuscirà a permettersi lo stesso numero di beni e servizi che aveva acquistato il mese precedente.

Questa minore quantità di beni e servizi acquistati, porta nel breve periodo ad un impoverimento del singolo, andandosi a espandere sempre di più fino a frenare la crescita economica.

All’opposto, esiste la deflazione. Questo è invece quando beni e servizi vedono una diminuzione del loro prezzo di vendita continuativo nel tempo.

Sebbene la deflazione possa sembrare un punto a favore delle persone, anche questo ha dei punti negativi. Le aziende e i professionisti vedranno ridursi i propri margini di guadagno, e per tornare a prosperare andranno a risparmiare su materie prime ed altro, fornendo beni e servizi di minore qualità.

Questi due fenomeni sono quindi osservati sempre con grande attenzione, poiché dal loro andamento, derivano anche decisioni governative e delle banche centrali. Infatti, è solo la stabilità dei prezzi che permette di creare condizioni idonee alla crescita produttiva ed occupazionale necessario perché una società possa prosperare.

L’Italia si allinea agli obiettivi della banca centrale europea (BCE), e cerca quindi di mantenere il tasso d'inflazione intorno al 2% annuo, un tasso considerato accettabile. Questo dato è stato però messo in bilico da due fattori principali:

Approvvigionamenti scarsi o rallentati , che a causa della pandemia ha visto una minore trasformazione di materie prime e creazione di beni primari. Oppure, in alcuni settori, la crescente domanda non riesce a trovare abbastanza offerta. Alzando quindi i prezzi dei beni disponibili.





, che a causa della pandemia ha visto una minore trasformazione di materie prime e creazione di beni primari. Oppure, in alcuni settori, la crescente domanda non riesce a trovare abbastanza offerta. Alzando quindi i prezzi dei beni disponibili. Gli stipendi europei non riescono a correre dietro l’inflazione, quindi si sta indebolendo il potere di acquisto. Questo genera un blocco dei consumi, e se lo stato diventa prolungato, viene frenato lo sviluppo industriale.





La situazione è anche dovuta alle ripartenze post lockdown. Infatti, i fornitori di materie prime non erano pronti a riprendere la produzione ai livelli pre-covid e questo ha portato anche a costi maggiori per l’approvvigionamento.

Usciti dalle economie occidentali, anche quelle orientali stanno avendo problemi. La Russia al momento ha una stima sull’inflazione pari all’8%, mentre la Cina sta facendo registrare delle stime superiori al 10%.

Perchè l'inflazione è negativa?

Dati alla mano, cerchiamo di capire le criticità dell’inflazioni. Seguendo quanto detto prima, si è capito che:

L’inflazione è un aumento significativo del livello dei prezzi di beni e servizi in una determinata area (paese, o zona geografica). Questa viene misurata mese su mese.





è un aumento significativo del livello dei prezzi di beni e servizi in una determinata area (paese, o zona geografica). Questa viene misurata mese su mese. Qualora si crei inflazione, i primi a pagarne le conseguenze sono i cittadini che vedono aumentare il prezzo finale dei prodotti. Maggiore è l’inflazione, meno cose si possono comprare. Il valore del denaro che si possiede è quindi più basso.





Facendo un esempio. Il valore di un caffè è pari ad 1 euro, se l’inflazione il prossimo anno rimane sul 2%, in linea teorica il caffè costerà 1,02 euro. Quando si tratta di cifre modeste, ovviamente il rivenditore cerca di assorbire questo costo extra, anche se questo erode il guadagno finale. Mentre, caso diverso su beni e servizi più costosi.

In questa panoramica, stimolare l’inflazione significa generare maggiori introiti alle aziende produttrici, che potranno (esempio molto semplice) assumere, generando nuovi consumatori che stimoleranno la domanda di beni e servizi.

Il problema è quando l’inflazione, non viene stimolata ma generata da fattori che non erano previsti. Vediamo insieme i vari tipi di inflazione.

Tipi di inflazione

A seconda dell’aumento del tasso di inflazione, esistono diversi modi di concepirla e diversi livelli di preoccupazione.

Infatti, ad un tasso più alto di quello previsto dalla banca centrale europea (circa il 2% annuo) ma con una percentuale sotto il 10%, l’inflazione è crescente, può preoccupare ma è gestibile.

Se però l’inflazione si attesta su livelli percentuali che vanno dal 10 al 20%, si tratta di inflazione galoppante.

In questo caso, si possono avere effetti molto devastanti sulle abitudini di acquisto dei cittadini. Infatti, una larga parte di questi non saranno più in grado di sostenere le spese, e i prezzi in aumento potrebbero mettere in ginocchio gli strati meno ambienti della popolazione. Infatti, difficilmente i redditi salgono di pari passo con i prezzi. Questo solitamente crea difficoltà in breve tempo anche all’industria.

All’interno di un’economia può esserci un caso di iperinflazione. Questa tipologia di inflazione si genera quando il tasso percentuale è superiore al 20%, arrivando anche al 50%. In questi casi, oltre al danno economico, il problema diventa anche sociale, in quanto le persone non hanno più fiducia nella moneta legale, le economie cominciano a rallentare e si creano momenti di depressione economica.

Le fasce più ricche della popolazione tendono a rifugiarsi in beni rifugio, un esempio è l’oro.

Mentre, le istituzioni finanziare vedono rallentare il proprio scambio e rischiano il fallimento.

Potere di acquisto ed effetti dell'inflazione

A ogni modo, l’effetto dell’inflazione va a colpire il potere d’acquisto dei consumatori, non solo attraverso il reddito ma anche sulle somme depositate nei conti correnti. Infatti, perdendo il denaro il proprio valore di acquisto, le somme depositate in banca andranno a valere di meno a causa dell’inflazione.

Non è un caso che uno dei costi occulti dei conti correnti sia proprio l’inflazione, che nel medio-lungo periodo vanno a colpire i risparmi delle persone. Questo costo occulto, seppur nominalmente lascia dei soldi in banca, ne azzera il valore reale.

Infatti, il denaro passa da una cifra chiamata valore nominale, a quella con valore reale che è la possibilità di acquisto al netto dell’iva.

Sappiamo che ogni anno l’inflazione aumenta (normalmente), proviamo quindi a fare un calcolo inflazione sui risparmi. Chi parte da una cifra di 100mila euro, a fronte di un aumento dell’iva pari al 2%, il valore di quei soldi sarà pari a 98mila euro.

Se l’iva si alza del 5%, il valore dei 100mila euro depositato sarà pari a 95mila, quindi una netta differenza a distanza di solo un anno.

Questo vuol dire, che nominalmente noi andremo ad avere in banca sempre la cifra depositata, ma in termini reali non potremmo usare quei soldi appieno come quando erano stati depositati, poichè l’inflazione ha diminuito il loro valore.

In ogni caso, la perdita di potere di acquisto si andrà a riflettere sui consumi, in maniera più o meno netta.

Sono quindi proprio i risparmi ad essere colpiti, solitamente tramite depositi in conto corrente bancario, postale, e vari strumenti di deposito che non sono protetti dai rischi di perdita di valore nominale delle somme risparmiate e che non subiscono variazione in base all’aumento dell’inflazione.

Sebbene in passato sia stata proprio l’inflazione a creare eventi drammatici come la crisi del ‘29, le istituzioni oggi sono molto più preparate. Questa preparazione non ci permette ovviamente di non guardare con attenzione quanto succede, ci sono però degli asset che permettono anche di stare più tranquilli e in base agli eventi del passato prendere decisioni più precise e veloci che possono supportare i cittadini e le economie dei vari stati.

Sicuramente, un quadro più chiaro sarà delineato nel prossimo futuro, e già nel 2022 sapremo che tipo di inflazione ci aspetta. Per ora controlliamo con attenzione le nostre spese, cercando di supportare le economie locali che già risentono degli effetti negativi della situazione e soprattutto evitiamo di lasciare sul conto i soldi. Gli investimenti potrebbero essere un valido aiuto per evitare la svalutazione reale di quanto si è andati a risparmiare nel corso del tempo