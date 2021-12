Inflazione: quali previsioni per l'andamento del tasso di cambio EUR/USD all'indomani delle decisioni della Fed? L'atteggiamento da falco assunto dalla Fed nella riunione dello scorso 15 dicembre, ha segnato un cambio di passo nelle strategie per combattere l'inflazione rispetto all'atteggiamento ancora da colomba della Bce. Le due sponde dell'Atlantico non convergono più sulla natura transitoria del fenomeno. Alla luce di tutto questo, il dollaro sarà sempre più la valuta strategica del futuro!

Alla fine la Federal Reserve ha avuto quella che viene definita in termini tecnici una svolta hawkish riguardo all’inflazione, da colomba ha finito per diventare falco, e nella riunione dello scorso 15 dicembre, ha annunciato il proprio cambio di marcia riguardo il controllo della fiammata inflazionistica.

Inflazione che, smessa di essere considerata transitoria, ha fatto optare la Fed per mosse sicuramente più decise per evitare che la situazione potesse ulteriormente sfuggire di mano visto che da tempo lo shock sul livello dei prezzi aveva smesso di essere trainato solo dal lato dell’offerta e aveva finito per essere spinto anche dal lato della domanda.

Questo ha fatto sì che l’inflazione iniziasse a far sentire i propri effetti sulla maggior parte dei beni di largo consumo, con ripercussioni che cominciavano a ripercuotersi sui salari, quindi con effetti che si stavano completamente traslando all’interno dell’economia reale, finendo per influenzare le aspettative riguardo i futuro livello dei prezzi.

E’ proprio quando questo incremento dei prezzi ha cominciato ad impattare le aspettative future, che l’inflazione non è stata più considerata dalla banca centrale americana un fenomeno transitorio ma strutturale, e come tale l’ha spinta a scendere in campo per adottare misure di politica monetaria sicuramente differenti rispetto a quelle estremamente accomandanti fino ad ora attuate.

Inflazioni e le scelte della Fed

In effetti, alla luce di quanto detto, l’atteggiamento della Fed è passato da colomba a falco, hawking in gergo tecnico, e nelle parole di Jerome Powell, dopo la riunione del consiglio direttivo della banca centrale dello scorso 15 dicembre, ha messo a punto delle mosse ben precise e molto più aggressive di quanto ci si aspettava.

Ha spinto per un tapering più veloce, ha puntato ad una maggiore flessibilità per quel che riguarda la manovra dei tassi d’interesse.

Nello specifico, con riferimento al tapering, la Fed raddoppierà il ritmo degli acquisti.

Fondamentalmente questo si tradurrà in un acquisto di bond per un totale di 60 miliardi di dollari al mese e questo a partire dal mese di gennaio 2022; con riferimento ai tassi di interesse invece, per il momento ha lasciato invariati quelli sui Fed funds che oscillano su valori compresi tra lo 0 e lo 0,25%.

Lo stesso comitato della banca centrale, tenendo conto dell’andamento dell’inflazione e dei segnali di miglioramento nel mercato del lavoro, ha deciso di ridurre gli acquisti mensili delle sue attività nette per una quantità pari a 20 miliardi di dollari e a 10 miliardi di dollari con riferimento ai titoli del Tesoro e ai titoli garantiti da ipoteca da agenzia, rispettivamente.

E sempre tendo conto di questi due aspetti, ha invece optato per aumentare le sue disponibilità sia di titoli del Tesoro che di titoli garantiti da ipoteca di agenzia, di una quantità mensile pari a di 40 miliardi di dollari e a 20 miliardi di dollari, rispettivamente.

Mentre la Fed si è espressa poi ritendo congrua la politica di riduzione negli acquisti delle attività nette, si è riservata invece la possibilità di poter agire sul ritmo degli acquisti dei titoli per tener conto di quelle che sono le prospettive della futura crescita economica.

In questo modo si è anche assicurata maggiore flessibilità sulla manovra dei tassi d’interesse, tanto che i vertici della Fed, stimano un aumento dei tassi di interesse per il 2022, secondo un andamento diverso rispetto a quello originariamente preventivato.

Infatti le previsioni riferiscono di tre aumenti già stimati per il 2022, seguiti da altri tre aumenti per il 2023 e infine ulteriori due aumenti nel 2024 che faranno alzare i tassi di interesse fino al 2,1%.

Inflazione e cambio-euro dollaro

A fronte di tutti questi interventi è del tutto normale che anche il cambio euro/dollaro ne abbia risentito, e nello specifico le ali da falco indossate dalla banca centrale americana stiano mettendo le ali anche al biglietto verde che sta diventando sempre di più una valuta di tipo strategico.

Ma per comprendere meglio come le scelte di politica monetaria influenzino i valori delle valute e quindi i relativi rapporti di cambio cerchiamo proprio di fare chiarezza tra tutte queste relazioni.

Per chi fosse interessato un video tratto dal canale Marco Casario - YouTube, offre spunti interessanti sul tema.

Inflazioni e rapporti di cambio

La moneta unica europea, l’euro è stato introdotto nel 2002, tuttavia il cambio euro/dollaro, meglio conosciuto con la sigla EUR/USD era stato già introdotto nel 1999 e veniva utilizzato come valore di riferimento per diversi scambi commerciali a livello internazionale, per questo è importante cercare di capire il suo significato.

La coppia EUR/USD altro non è che il valore di scambio tra queste due monete, in cui l’euro si chiama valuta base, e il dollaro valuta quotata o valuta contatore.

Con il termine tasso di cambio indichiamo il numero di unità di valuta quotata necessarie per acquistare una unità di valuta base, detto in termini molto più semplici nel nostro caso il tasso di cambio indica quanti dollari servono per acquistare un euro.

Se volessimo fare un esempio pratico, nel momento in cui scriviamo il tasso di cambio EUR/USD è pari a 1,12, questo vuol dire che servono 1,12 dollari per acquistare un euro, o in modo del tutto equivalente, è sufficiente avere un euro per acquistare 1,12 dollari.

È chiaro che il tasso di cambio non è una grandezza statica ma risulta essere piuttosto volatile, essendo il suo valore influenzato da diversi fattori.

Ad ogni modo la regola generale ci consente di dire che se il tasso di cambio tra queste due valute aumenta, la moneta base, ovvero l’euro, si sta apprezzando e che di contro il dollaro si sta svalutando.

Questo vuol dire che, con la stessa quantità di euro, si riescono ad avere più dollari; situazione diametralmente opposta accade se il tasso di cambio diminuisce.

L’euro si svaluta e il dollaro di conseguenza si apprezza, in altre parole con la stessa quantità di euro riusciamo ad acquistare una minore quantità di dollari.

È evidente che il livello di questo tasso di cambio influenza e non poco il valore degli scambi commerciali a livello internazionale e di conseguenza le esportazioni, perché un tasso di cambio che aumenta farà sì che i prodotti europei diventino più cari per gli americani come tale diventerà per questi meno conveniente acquistare beni che dovranno essere pagati in euro.

L’effetto finale di questa situazione è che le esportazioni europee verso gli Usa avranno una flessione.

Situazione analoga ma ribaltata, nell’ipotesi di un deprezzamento del tasso di cambio in cui sarebbero le esportazioni europee ad essere penalizzate nei confronti invece di un dollaro troppo forte.

Inflazione: le caratteristiche del cambio EUR/USD

Gli Stati Uniti e l’Europa hanno la prima e la seconda moneta più utilizzate nelle transazioni commerciali e finanziarie a livello internazionale, per questo il valore del tasso di cambio tra queste due valute, gioca un ruolo fondamentale per le borse valori e i mercati finanziari di tutto il mondo.

Si caratterizza per essere il cambio più liquido al mondo e abbiamo detto coinvolge la stragrande maggioranza degli operatori dei principali mercati finanziari.

Questa sua elevata liquidità, insieme alla sua volatilità fa sì che siano due valute molto impiegate nel trading online, che ben si prestano ad operazioni di tipo speculativo in virtù della grande differenza che c’è tra la domanda e l’offerta tra queste due valute e alla grande disponibilità di informazioni tra l’altro sempre aggiornate in tempo reale.

Inflazione: perché il dollaro è così importante in tutto il mondo

Abbiamo detto che il dollaro è la valuta più utilizzata a livello internazionale; nessuna altra valuta riesce ad avere un ruolo minimamente paragonabile a questa.

In primo, luogo perché il dollaro è la moneta che più communente impiegata per costituire le riserve monetarie delle banche centrali dei diversi paesi.

In secondo luogo, molti paesi agganciano il valore della propria moneta a quella del dollaro, mentre in altri stati la moneta locale è stata completamente abbandonata per essere sostituita dal dollaro americano anche nelle transazioni domestiche.

Terzo importante motivo, la stragrande maggioranza di tutte le transazioni livello internazionale sono regolate in dollari americani, basti pensare ad esempio che gli scambi che hanno per oggetto i beni energetici più importanti come il petrolio, oppure i beni rifugio più importanti come l’oro sono regolati in dollari, questo fa sì che la massa di moneta americana in circolazione a livello internazionale sia davvero consistente.

Inflazione e importanza dell’euro

Accanto al dollaro con la costituzione dell’unione Europea, con l’affermarsi dell’Euro come moneta unica, l’UE è diventata la più grande regione economica mondiale il cui Pil si aggira oggi, intorno ai 13 miliardi di dollari.

Ecco perché al pari del dollaro anche l’euro ha acquisito nel tempo il ruolo di divisa strategica.

È evidente che il valore dell’euro riflette in modo speculare l’andamento dell’economia europea nel suo complesso, ed estendo un insieme di stati si apprezza o si deprezza sulla base dell’andamento delle differenti correnti economiche di cui risente la stessa regione e pertanto sono diversi gli elementi che possono influenzare il valore di questa valuta, dalle scelte di politica monetaria a quelle sui tassi di interesse.

Inflazione: gli elementi che influenzano il cambio EUR/USD

Principalmente possiamo dire che il valore del tasso di cambio risulta essere meno voltile quanto più stabile sono le due economie di riferimento.

Il generale quindi sarà vero che a parità di qualunque altra condizione, se si ha la crescita economica in un’economia questa porta un rafforzamento anche della sua valuta, viceversa nel caso contrario.

Per cui ad esempio se in un particolare momento la crescita economica degli Usa dovesse essere più forte di quella dell’UE, il dollaro si apprezzerebbe rispetto all’euro, al contrario, un’economia europea più forte di quella statunitense farà sì che l’euro aumenterà di valore rispetto al dollaro.

Tuttavia sappiamo che la crescita economia è a sua volta un macro indicatore che ha al suo interno tutta una serie di altre parametri come la differenza tra import ed export, il totale delle vendite al dettaglio, l’indice dei prezzi alla produzione e al consumo che vanno a definire le scelte della politica monetaria delle banche centrali e dunque anche il livello dei tassi di interesse, come tali sono tutte variabili in grado di impattare sulle quotazioni del tasso di cambio.

Tuttavia dobbiamo dire che sulle quotazioni del tasso di cambio non solo la crescita ma anche la stabilità economica esercita la stessa identica importanza, perché più un’economia è stabile, ovvero meno tensioni esistono tra i differenti paesi, tanto più il tasso di cambio si mantiene stabile.

Questo è un problema che riguarda più da vicino sicuramente l’Europa, dove possibili divergenze tra i diversi stai possono intaccare la stabilità economica dell’intera area con conseguente indebolimento dell’euro a vantaggio di un dollaro che invece si apprezza.

Tuttavia tra le variabili che sicuramente maggiormente influenzano il livello delle quotazioni del tasso di cambio EUR/USD, c’è il livello dei tassi d’interesse.

In generale sarà vero che se si ha un rialzo dei tassi nell’area Euro, l’euro stesso immediatamente si rafforza, se al contrario sono gli Usa ad alzare i tassi d’interesse allora è il dollaro che si rafforza nei confronti dell’euro.

Normalmente si verifica che la moneta di un paese è tanto più forte quanto più alti sono i tassi d’interesse, perché questa moneta risulterà essere particolarmente appetibile da parte degli investitori istituzionali.

Infine ultima informazione in grado di influenzare il livello delle quotazioni EUR/USD sono i dati connessi ai livelli dell’occupazione.

Quando l’andamento del livello occupazionale di un paese è suffragato da dati significati anche la sua moneta si rafforza, viceversa nel caso contrario.

Inflazione e tendenza del cambio EUR/USD

Alla luce di quanto sopra detto, abbiamo capito quali sono gli elementi che influenzano il livello delle quotazioni euro/dollaro e quali sono i parametri che variando sono in grado di far apprezzare una moneta a discapito di un’altra.

In effetti la svolta più da falco della Fed riguardo le proprie decisioni assunte per contrastare l’inflazione contiene in sé tutti gli elementi per poter far immaginare in un prossimo futuro un apprezzamento del dollaro a discapito dell’euro.

In effetti le decisioni prese all’indomani della riunione dei vertici della Fed hanno finito per riconfermare il ruolo fondamentale del dollaro quale valuta strategica.

Le decisioni assunte hanno immediatamente fatto sì che i tassi reali dell’obbligazioni americane indicizzate all’inflazione, abbiano avuto performance negative più contenute rispetto cui corrispondenti titoli europei, per i quali bisogna dire, se la Bce continuerà con il proprio atteggiamento da colomba, non aggredendo il problema dell’inflazione, saranno previste per il futuro in ulteriore diminuzione.

Questo è soltanto uno degli elementi che fa stimare per il futuro un rafforzamento del dollaro rispetto all’euro a cui bisogna aggiungere altre situazioni che vanno comunque attenzionate.

In primis, la differente emergenza sanitaria in cui si trovano per il momento Europa ed America, che sta attualmente facendo sentire i sui effetti peggiori proprio nel vecchio continente per i quali si ritiene ragionevole attendere misure di contenimento di sicuro più restrittive di quelle che possono essere adottate sul suolo americano.

In secondo luogo la differenza in termini di crescita economica che i due continenti stanno facendo registrare in questo ultimo scorcio del 2021.

Mentre l’economia americana sembra navigare con il vento in poppa, quella europea dopo un exploit inziale, sembra aver subito una battuta d’arresto.

In ultimo, le scelte di politica monetaria con la previsione di progressivo rialzo dei tassi d’interesse già a partire dal prossimo anno e fino al 2024, cosa di cui invece non si è fatta alcuna menzione per il continente europeo.

Queste sono tutte scelte che sicuramente, a meno di un cambio di rotta nel breve periodo, possono far pensare che per il futuro il dollaro continuerà a rafforzare il ruolo di valuta strategica con le quotazioni del tasso di cambio EUR/USD che risentiranno e non poco di un dollaro sempre più in apprezzamento rispetto all’euro.