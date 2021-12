Inflazione in crescita e risparmi degli italiani in fumo! L'aumento dei prezzi è una tassa nascosta che brucerà a fine anno circa 35 miliardi dei risparmi in c/c! La fiammata inflazionistica che stiamo registrando in questi ultimi mesi del 2021, rischia materialmente di bruciare il valore dei nostri risparmi perché provoca uno scollamento tra quello che è il valore nominale del denaro e quello che è invece il valore reale dello stesso. La necessità di protezione diventa sempre più evidente, i consigli su possibili strategie all'interno dell'articolo.

Il 2021 è un anno che si farà sicuramente ricordare a livello mondiale. Oltre alla pandemia, alla crisi, ai lockdown questo anno horribilis ha riportato alla ribalta della scena una grande protagonista del passato assopita ormai da anni: l'inflazione.

La miccia che ha innescato la fiammata dei prezzi è stato senza dubbio il rialzo dei prezzi dei beni energetici a cui di rimando ha fatto seguito un rialzo generalizzato dei prezzi di altre materie prime e ora anche di beni di largo consumo.

Però, se è palese l'effetto che un aumento dell'inflazione ha sul livello generale dei prezzi, meno si comprende perché meno intuitivo, l'impatto che l'inflazione ha sui nostri risparmi.

Ecco l'inflazione rischia materialmente di bruciare il valore dei nostri risparmi perché provoca uno scollamento tra quello che è il valore nominale del denaro e quello che è invece il valore reale dello stesso.

Inflazione e potere di acquisto dei risparmi

L'effetto finale è che, nonostante la somma depositata in conto rimane sostanzialmente stabile nel tempo, il valore reale delle somme depositate viene eroso perché l'inflazione riduce il potere di acquisto dei nostri risparmi.

In effetti studi recenti hanno dimostrato che, a fronte di uno scenario con tassi d'inflazione crescenti variabili dal 3% al 4%, si assisterebbe ad una perdita dei consumi variabile dai 2,7 miliardi ai 5,3 miliardi, rispettivamente.

Di questa perdita di potere di acquisto dei consumi, indipendentemente da quale scenario si dovesse verificare relativamente al livello generale dell'inflazione, circa i due terzi sarebbero conseguenza diretta della perdita del potere di acquisto del reddito disponibile delle famiglie, ed è questa la conseguenza che siamo tutti più abituati ad associare ad un rialzo generalizzato del livello dei prezzi.

La parte mancante della perdita del potere di acquisto dei consumi invece, è da attribuire ad un altro aspetto che non è immediatamente intuibile e che in egual maniera agisce in senso negativo su questa componente e che è una conseguenza diretta dell'erosione provocata dall'inflazione sul valore del risparmio che le famiglie detengono in forma liquida.

Questo risparmio è rappresentato tipicamente da depositi in c/c bancari, postali e strumenti similari che non sono protetti da questo rischio e sui quali l'inflazione genera uno scollamento importante tra il valore nominale delle somme depositate e il relativo valore reale.

Inflazione e prezzi di materie prime

L'inflazione è un fenomeno che, dormiente da diversi anni, è tornato in questa parte finale del 2021 a far sentire forte la sua presenza e con essa a far aumentare le relative preoccupazioni.

L'indice dei prezzi al consumo ha raggiunto i massimi storici in diversi paesi, a partire dal 6,2% registrato negli Usa ad ottobre, valore ben quattro volte superiore a quello del 2020.

Ma anche restando in zone geografiche a noi più vicine, anche in Eurolandia le cose non vanno altrettanto bene. In tutta l'Eurozona si è stimato ad ottobre un tasso d'inflazione del 4,1% con un +0,7% rispetto al mese di settembre, con situazioni molti differenti da paese a paese.

Ad esempio sempre riferendoci ai dati di ottobre la Germania ha registrato un +4,1%, la Francia un +3,1%, l'Italia un +3,1%, valore che, seppur inferiore rispetto agli altri, non può comunque essere considerato rassicurante visto che a memoria bisogna ritornare indietro di quasi 10 anni per trovare qualcosa di simile, più precisamente al 2012 quando il tasso rilevato fece segnare un +3,2%.

E' indubbio che su questa fiammata inflazionistica hanno soffiato i rincari dei prezzi dei beni energetici, ma è altrettanto vero che risulta essere il risultato di una serie di concause tutte importanti.

La pandemia con i sui lockdown ha azzerato di fatto la vita sociale, coloro che hanno continuato a lavorare lo hanno fatto da remoto, le possibilità di viaggio e d'incontro si sono annullate.

Sole in casa, le famiglie hanno ridotto la spesa per i consumi e aumentato la propensione al risparmio, in aggiunta le politiche di sostegno dei vari governi hanno comunque foraggiato, con i vari bonus, risorse aggiuntive generando liquidità in eccesso.

In queste condizioni le imprese hanno praticamente ridotto la produzione e lo stoccaggio di riserve e materie prime, preferendo nella totale incertezza, il consumo degli stock accumulati.

A questa situazione si è aggiunto un inverno rigido che ha aumentato notevolmente le richieste di gas naturale che ha portato a consumare risorse maggiori rispetto agli stock accumulati.

Questo ha provocato un primo impatto sulla crescita dei prezzi dei bene energetici, cui si è aggiunto l'attrito tra Russia e UE in seguito al quale la prima, che è il maggior fornitore di gas naturale per l'Europa, ha ridotto in maniera netta le forniture al vecchio continente, generando scarsità di materia prima.

A questo mix esplosivo aggiungiamo anche che una volta che si sono allentate le restrizioni, i colossi dell'industria cinese hanno di fatto quasi monopolizzato le richieste di materie prime energetiche contribuendo insieme agli altri due aspetti a far impazzire quanto basta i prezzi degli energetici.

Tuttavia una volta che si sono allentati i blocchi imposti dalle restrizioni, un altro fatto completamente inaspettato ha mandato in tilt il sistema dei prezzi.

Le famiglie forti della propria liquidità in parte frutto di risparmi, in parte frutto di sostegni esterni, hanno dimostrato una ripresa dei consumi molto veloce a cui però a fatto seguito un'offerta delle industrie estremamente lenta nella risposta.

Questo ha generato degli intoppi nel sistema degli approvvigionamenti internazionali, che si sono tradotti in notevoli ritardi nell'operazione di carico, scarico e trasporto, delle materie prime, che di rimando ha rallentato la produzione e di conseguenza si è tradotto in un aumentato dei prezzi che ormai è trasversale e sta riguardando tutti i beni anche quelli di largo consumo.

Per chi fosse interessato ad approfondiere l'argomento, un video tratto dal canale Marco Cavicchioli Economia e Finanza - YouTube, offre spunti interessanti.

Inflazione perché è negativa

Ma perché l'inflazione è lo spauracchio che oggi sta mettendo in allerta le più grandi economie e porta fibrillazione nei mercati finanziarie delle principali piazze d'affari mondiali?

L'inflazione è un fenomeno estremamente importante che deve necessariamente essere tenuto sotto controllo perché dal suo andamento dipende nel tempo il benessere e la crescita economica di un paese.

Agisce infatti sul potere di acquisto delle famiglie, conseguentemente ha la capacità di influenzare la crescita produttiva e salariale di un paese e cosa non meno importante è una variabile dalla quale dipendono le scelte di politica monetaria delle banche centrali di un paese in senso più o meno restrittivo con conseguente possibile rialzo o ribasso dei tassi d'interesse.

L'effetto quindi che l'inflazione ha sull'economia è duplice, da un lato porta delle conseguenze percettibili a livello immediato, da un altro delle conseguenze che sono invece conseguenza indiretta degli effetti dalla stessa prodotti.

La relazione più evidente inflazione-rialzo dei prezzi è ovvio che porta ad una riduzione generalizzata del potere d'acquisto dei consumatori, che per effetto di prezzi più elevati, si trovano a parità di reddito disponile, a poter comprare meno beni.

Tuttavia c'è un'altra conseguenza alla quale si pensa meno ma non per questo ha conseguenze meno pericolose, perché l'inflazione non colpisce solo i consumi ma ha conseguenze estremamente dannose anche sui risparmi, che a loro volta si ripercuotono sui consumi.

Inflazione e risparmi

In effetti se, come purtroppo le previsioni di questo periodo fanno ipotizzare, la corsa dell'inflazione non dovesse arrestarsi, e anziché essere un fenomeno prettamente transitorio diventasse duraturo se non anche strutturale, il problema non sarebbe solo sul livello dei consumi ma si manifesterebbe in modo permanente anche sul livello dei risparmi.

Tanto è rilevante la correlazione tra i due aspetti che gli operatori di settore definiscono l'inflazione come un costo occulto per i risparmi perché si tratta di un fenomeno non immediatamente visibile ma le cui conseguenze possono risultare davvero pesanti nel medio-lungo periodo.

Tradotto in parole povere, l'inflazione può "mangiare" i risparmi delle persone perché può erodere fino addirittura ad azzerare i rendimenti dei titoli poco rischiosi, con la conseguenza di far perdere molti soldi a chi li tiene fermi sui conti correnti.

Facciamo un esempio banale con i dati però reali. Ipotizziamo che un individuo abbia depositato in un conto 10 mila euro e che il tasso d'inflazione sia il 3,1%, che corrisponde esattamente al tasso che è stato rilevato ad ottobre in Italia, riportato su base annua.

Cosa succerebbe ai nostri risparmi? Se andassimo semplicemente a tenere fermi i nostri soldi sul conto corrente senza alcun tipo di movimentazione o investimento, noi ci troveremmo sempre a vedere sul nostro home banking 10 mila euro, tuttavia per effetto dell'inflazione al 3,1% questi varrebbero dopo un anno 9.690 euro.

Questo vuol dire che per effetto dell'inflazione in un solo anno avremmo perso ben 310 euro in termini di potere di acquisto.

Vuol dire che il nominalmente noi continuiamo ad avere in conto 10 mila euro che è quello che il nostro saldo effettivamente ci mostra, ma che in termini reali abbiamo solo 9.690 euro che è il valore reale dei beni e servizi che possiamo effettivamente comprare con la somma depositata in conto corrente.

In questo senso si dice che l'inflazione è un costo occulto per i nostri risparmi perché ne erode il valore, generando uno scollamento tra il valore nominale, quello che abbiamo effettivamente depositato, e valore reale, valore dei beni e servi che con quella somma riusciamo effettivamente ad acquistare.

Inflazione e gli effetti sui rendimenti

Quanto sopra detto ci fa comprendere quanto quindi le conseguenze occulte dell'inflazione sui risparmi siano altrettanto importanti di quelle dirette sul potere d'acquisto dei consumi.

Per cercare quindi di proteggere il valore dei nostri risparmi e per evitare che venga ulteriormente deteriorato il nostro potere di acquisto, bisogna necessariamente fare in modo che le somme tenute ferme sui conti correnti riescano a crescere ad un livello maggiore di quello dei prezzi.

In termini tecnici vuol dire, investirli in strumenti finanziari che riescano a generare rendimenti maggiori rispetto al tasso d'inflazione; d'altro canto però per avere rendimenti più elevati bisogna assumere più rischi, quindi in conclusione per un risparmiatore la protezione dal rischio dall'inflazione comporta necessariamente l'esposizione ad un rischio maggiore.

In questo senso vuol dire che l'individuo potrà, data la rischiosità dell'investimento, anche non guadagnare ma, visto la struttura dello strumento finanziario, comunque non ci perderà almeno, non a causa del fenomeno inflattivo.

Alla luce di queste considerazioni quindi, è evidente che oggi tenere i soldi semplicemente fermi sul conto corrente non è più una strategia ottima, nemmeno nella semplice ottica di conservazione del valore del capitale depositato, come tale l'idea di una qualche forma di investimento deve essere necessariamente presa in considerazione.

E l'ottimo sarebbe investire cercando strumenti finanziari che producano rendimenti più alti dell'inflazione e ovviamente di tutti gli altri costi di gestione del conto corrente bancario che secondo l'Abi ad oggi si stimano possano arrivare fino ad 87 euro all'anno.

Tuttavia la soluzione non è così semplice come si potrebbe immaginare perché ad oggi, i tassi di rendimento dei titoli si trovano ad essere più bassi di quelli dall'inflazione con conseguente perdite in termini reali.

Non solo, ma conseguenze negative si avrebbero anche sul valore dei titoli eventualmente posseduti, perché con rendimenti così bassi, laddove si volesse smobilizzare l'investimento, ci si troverebbe davanti ad acquirenti disposti a pagare solo prezzi molto bassi per i titoli in questione, visto i rendimenti così poco convenienti.

Fondamentalmente la scelta migliore, è quella di orientarsi su strumenti quali titoli indicizzati all'inflazione che hanno un rendimento che si adegua ai prezzi e che però rimane stabile in termini reali.

Inflazione e conti correnti degli italiani

In realtà il problema degli effetti dell'inflazione sui risparmi, è un aspetto che deve essere attenzionato soprattutto in una paese come l'Italia dove il totale dei depositi di famiglie ed imprese non finanziarie, ammontano ad ottobre a circa 1.826 miliardi di euro.

Un ammontare che solo dopo due mesi di affanno ha fatto registrare di nuovo un record portandosi a circa 27 miliardi in più rispetto al mese di settembre. La cifra forse rende meglio l'idea se si considera che l'importo accotonato dagli italiani tra depositi, conti correnti aggiunto a quello dei contratti pronti contro termine realizzano una cifra superiore al 100% del Pil dell'Italia per il 2021.

In virtù di questa enormi quantità di denaro depositato è evidente che il fenomeno dell'inflazione è ancora più preoccupante.

Ad oggi con l'inflazione registrata ad ottobre gli italiani perdono in media poco più del 3% all'anno sui loro risparmi in termini di potere di acquisto, tradotto in soldoni dei 1.826 miliardi di liquidità depositata sulla quale le banche riconoscono tassi pressoché nulli, l'inflazione oggi sta producendo un costo in termini reali di 44 miliardi di euro all'anno e mangiando circa 35 miliardi dai risparmi degli italiani.

Vuol dire che ogni anno, il fatto che non si stanno preferendo forme di investimento più redditizie, fa perdere ad ogni italiano 730 euro a persona, che su base familiare si è stimato circa pari a 1.750 euro lordi l'anno.

Non solo ma assistiamo ad un altro aspetto molto particolare.

Se è vero che i tassi riconosciuti dalla banca ai risparmiatori non crescono, crescono anche se leggermente, i tassi sui muti che sono passati dall1,39% all'1,43%.

Questo ha come unica conseguenza che le banche trovano sempre più complicato dare denaro in prestito e fare a loro volta denaro, il che vuol dire che la liquidità che abbonda nei conti correnti degli italiani in questo momento sta finanziando solo in parte l'economia reale del paese.