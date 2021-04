Per capire come il denaro influenza la nostra vita, dobbiamo capire come influenza la politica, cioè chi decide che cosa possiamo fare e cosa no stilando le leggi, e dobbiamo capire come il denaro influenza la psicologia, cioè come il denaro influenzi i nostri comportamenti.

E cosa c'è di più esemplificativo di ciò a cui possa servire il denaro, nella vita reale, del gioco che insegna che il denaro, se non è tutto nella vita, è certamente importante?

E cosa c'è di più esemplificativo di ciò a cui possa servire il denaro, nella vita reale, del gioco che insegna che il denaro, se non è tutto nella vita, è certamente importante?

La dura realtà del Monopoli truccato

Avete mai giocato a Monopoly? Sicuramente sì, l'abbiamo fatto tutti. Per coloro che vivono sulla luna, o troppo attaccati agli smartphone, nel gioco i giocatori tirano due dadi a sei facce per muoversi su di un tabellone, comprando e scambiando proprietà e sviluppandole con case e alberghi.

I giocatori raccolgono l'affitto dai loro avversari (quando capitano sulle caselle dove hanno proprietà), con l'obiettivo di portarli alla bancarotta. Il denaro può anche essere guadagnato o perso attraverso le carte Probabilità e Imprevisti, e le caselle delle tasse; i giocatori possono finire in prigione, da cui non possono muoversi finché non hanno soddisfatto una delle varie condizioni.

Quando si atterra su un possedimento di un altro giocatore, come detto, si paga. E gli improperi che seguono possono essere memorabili e difficilmente ripetibili. Provate a pensare che ciò accada mentre, oltre ad una proprietà su cui è appena atterrato un altro giocatore, possediate anche anche tre ferrovie, un paio di monopoli ad affitto elevato e un'infarinatura di proprietà casuali. Per gli altri giocatori, probabilmente, non si mette bene.

Più di dieci anni fa, un ricercatore post-dottorato nel laboratorio di uno psicologo della UC Berkeley ha usato una serie di giochi di Monopoli truccati per vedere come le persone avrebbero risposto all'essere messe a caso in una posizione di privilegio. Circa 200 studenti volontari sono stati messi uno contro l'altro.

Il giocatore "ricco" riceveva il doppio dei soldi rispetto al giocatore "povero", raccoglieva il doppio dei soldi quando passava dal via, e passava il via più spesso, perché poteva lanciare due dadi mentre il giocatore più povero ne aveva solo uno.

Il giocatore "ricco" poteva anche giocare col pezzo da gioco più popolare, la macchinina, mentre il suo avversario riceveva l'indesiderato stivale.

Man mano che le partite progredivano, i giocatori ricchi diventavano sempre più sicuri di sé. Parlavano più forte, muovevano i loro pezzi in modo più aggressivo e consumavano anche più cibo dalle ciotole che i ricercatori avevano messo fuori come parte dell'esperimento.

Come parte dell'esperimento, c'erano dei piccoli gradienti sul tavolo dove si poteva misurare quanto spazio una persona stava occupando da quando aveva iniziato a quando aveva finito. I giocatori più ricchi cominciavano ad occupare più spazio. Diventavano più aggressivi man mano che diventavano più ricchi.

La dura realtà da un gioco alla vita reale

L'esperimento del Monopoly non era scientificamente rigoroso, e i risultati non furono mai pubblicati, anche se lo studio è stato poi replicato da altri e citato nel popolare TED Talk "Does Money Make You Mean?". Ma le osservazioni fatte erano coerenti con un ampio corpo di scienza sociale che ha trovato che le persone di status socioeconomico più elevato, rispetto a quelli più in basso nella scala sociale, sono più inclini a voler aver ragione e ad un comportamento narcisistico.

I soggetti più ricchi tendono anche ad essere più orientati verso se stessi, e più disposti a comportarsi in modo non etico nel proprio interesse (mentire durante le negoziazioni, ad esempio, o rubare da un datore di lavoro).

In un altro studio, i ricercatori hanno posizionato un pedone sul bordo di un passaggio pedonale occupato, e hanno osservato quali auto avrebbero lasciato attraversare la persona. Basti dire che le Ford e le Subaru (auto da classe media) avevano molte più probabilità di fermarsi rispetto alle Mercedes e alle BMW (solitamente di proprietà di persone più agiate).

Gli stereotipi sui ricchi sono realmente tali?

Troviamo queste ricerche divertenti perché corrispondono ai nostri stereotipi sulle persone ricche. Ma non c'è niente di frivolo nel chiedersi come l'abbondanza di denaro influenzi la nostra psicologia.

Dopo tutto, le file dei ricchi, e la ricchezza che hanno a disposizione, sono esplose prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo, dalla fine della Grande Recessione, e particolarmente in Cina e nel Sudest asiatico negli ultimi decenni.

Nemmeno una pandemia ha fermato la crescita di questa valanga di beni. Gli ultra ricchi - le persone che hanno in banca dai 30 milioni di dollari in su - hanno subito una breve battuta d'arresto, ma a settembre 2020 i mercati si erano ripresi completamente, e i ricchi erano quasi di nuovo tali.

Anche se i poveri e la classe media hanno subito parecchi danni per la perdita del lavoro e la minaccia di sfratti e pignoramenti, sono nati decine di nuovi miliardari dall'inizio della crisi segnata dalla Covid-19.

Molte persone hanno studiando le cause e gli effetti della povertà fino alla nausea, ma nessuno ha affrontato le domande molti si volevano porre, e che certi (pochi) ricercatori hanno invece analizzato. Vale a dire: quali sono le ramificazioni sociali e psicologiche dell'essere in cima alla "catena alimentare economica", dell'occupare posizioni di privilegio?

Le differenze negli atteggiamenti e nei comportamenti legati alla ricchezza sono particolarmente importanti laddove i ricchi hanno un'influenza eccessiva sulla politica e sui politici. Se, per esempio, la ricchezza rende le persone meno compassionevoli, allora un governo che crede che i ricchi debbano comportarsi nell'interesse della popolazione potrebbe doverli costringere a farlo.

Cosa hanno certificato (purtroppo) gli scienziati

Gli scienziati che studiano la politica hanno trovato notevoli differenze nelle preferenze politiche delle persone benestanti rispetto alla classe media, non solo su questioni puramente economiche come la tassazione, ma anche sul finanziamento dell'istruzione pubblica, l'equità razziale e le protezioni ambientali, tutte cose che i ricchi sono stati significativamente meno propensi a sostenere.

Questo è importante a causa dell'influenza che i ricchi hanno sui funzionari di governo. In uno studio, alla UCLA, uno scienziato ha setacciato migliaia di risposte ai sondaggi pubblici, e ha scoperto che, su questioni in cui le opinioni degli elettori ricchi divergevano significativamente da quelle del resto della popolazione, le politiche messe in atto alla fine riflettevano "fortemente" i desideri degli intervistati più ricchi - il 10% dei redditi più alti.

Queste politiche, ha concluso lo studio, non avevano "praticamente nessuna relazione con le preferenze" delle persone più povere.

Non deve quindi stupire che, se i ricchi accrescono il loro benessere quando le cose vanno bene, lo facciano ancora di più quando le cose vanno male, perché "il gioco (vedi Monopoly) è truccato in loro favore, perché il loro potere materiale gli permette di fare più pressione degli altri per far sì che le leggi siano più a loro favore.

Le persone ricche sono meno propense di quelle povere, almeno negli esperimenti, a relazionarsi con la sofferenza degli altri (ma purtroppo succede anche nella vita reale).

Quando le persone sperimentano la compassione, si scopre che il nostro cuore in realtà rallenta. Nel 2012, altri scienziati hanno collegato dei volontari a delle macchine ECG, e hanno mostrato loro due brevi video: un video "neutro" di una donna che spiega come costruire un muro nel giardino, e un video "di compassione" di bambini che ricevono trattamenti di chemioterapia per il cancro.

Rispetto ai partecipanti più ricchi, quelli più poveri non solo hanno riferito di provare maggiore compassione per i bambini, ma hanno anche esibito un rallentamento significativamente maggiore della frequenza cardiaca da un video all'altro.

Se le persone ricche sono meno commosse dalla sofferenza degli altri, dovrebbero essere meno propense ad aiutare chi ne ha bisogno, e anche questo sembra essere vero sia in laboratorio che fuori.

Mentre le famiglie ricche donano in media molto più denaro in beneficenza rispetto alle famiglie povere, esse tendono a dare via una quota minore del loro reddito, come valore relativo. Man mano che la ricchezza sale, l'avarizia sembra aumentare.

Non c'è differenza in base al colore politico

Un economista comportamentale dell'Università di Boston ha scoperto che l'élite - indipendentemente dall'affiliazione politica - tende ad essere "efficiente" in contrapposizione all'"uguaglianza".

Lui e diversi colleghi hanno reclutato un gruppo di persone che si sono dichiarate di alto livello e con credenze politiche liberali, che si identificavano come di centro-sinistra, con un margine di più di 10 a uno, e li hanno fatti giocare a una versione del cosiddetto "gioco del dittatore".

Ai partecipanti sono stati dati dei gettoni riscattabili in denaro, e gli è stato detto che potevano dare tutti i gettoni che volevano (o nessuno) a un compagno partecipante.

Una persona orientata all'efficienza si comporta più generosamente quando aiutare qualcun altro non le costa molto - per esempio, quando le viene detto che deve dare solo 10 gettoni perché l'altro partecipante ne abbia 20. Ma una persona equanime è altrettanto disposta a condividere anche se le costa di più.

Queste categorizzazioni possono essere usate per predire, per esempio, se una persona sosterrà politiche fiscali redistributive o meno.

Nonostante le loro inclinazioni progressiste, l'80% dei "liberali di centro-sinistra" erano concentrati sull'efficienza rispetto al 50% di un campione pubblico.

"Questi risultati offrono una nuova potenziale spiegazione per la risposta politica inesistente all'aumento della disuguaglianza di reddito non solo negli Stati Uniti", hanno scritto gli autori dello studio, perché "l'élite politica" è "molto meno incline della popolazione generale a sacrificare l'efficienza per promuovere l'uguaglianza".

Torniamo al Monopoly... ed alla vita reale

Il tutto ci riporta al Monopoly. La parte più interessante dell'esperimento è venuta dopo, quando ai giocatori è stato chiesto di parlare di ciò che avevano fatto per influenzare il risultato del gioco.

La risposta più ovvia era che la truffa era stata effettivamente messa in opera, e che il giocatore ricco era stato fortunato. Ma i giocatori ricchi erano quasi due volte più propensi di quelli poveri a parlare di strategia di gioco: come si erano guadagnati la vittoria.

E così succede nella vita reale. Alcuni di noi sono nati meglio di altri, ma non è così che le persone sperimentano il privilegio relativo o lo svantaggio relativo. Quello che le persone fanno è sintonizzarsi sulle cose che hanno fatto: "Ho lavorato duro. Ho lavorato duro a scuola". Si inizia a pensare istintivamente al "merito" piuttosto che alla fortuna od a regole fatte apposta per favorire qualcuno a scapito di altri.

Le persone di successo tendono a sentirsi meritevoli del loro destino.

Incredibile, ma vero. Come corollario, tendono a vedere le persone meno fortunate come se si fossero meritate la loro mancanza di successo. "Così si è più propensi a dare un senso alla disuguaglianza, a giustificarla, a farla sembrare equa", hanno detto i ricercatori.

Conclusioni... più o meno

Alcuni psicologi hanno scoperto che le persone che si collocano in cima alla scala sociale sono significativamente più propense a sostenere l'essenzialismo, cioè la nozione che le caratteristiche del gruppo sono immutabili e biologicamente determinate, precisamente il tipo di credenze usate per giustificare il maltrattamento di gruppi di basso livello come gli immigrati e le minoranze etniche.

Innumerevoli studi, scrivono, indicano una tendenza della classe superiore verso "l'autoconservazione". Le persone che si considerano superiori per istruzione, occupazione e patrimonio, sono cioè inclini a proteggere lo status del loro gruppo a spese dei gruppi che ritengono meno meritevoli.

Questi risultati dovrebbero mettere in discussione qualsiasi credenza nella noblesse oblige: il rango elevato non sembra obbligare gli individui ricchi a fare del bene a beneficio della società. Anzi.

Un profano che esamini la letteratura sulla ricchezza e il comportamento potrebbe concludere che le persone ricche sono delle canaglie (diciamolo...), ma questo non è completamente vero.

Uno può essere straordinariamente ricco e non mostrare questi modelli (come Bill Gates o Warren Buffett, per esempio), o essere molto povero e mostrarli. Gli effetti che gli scienziati descrivono sono "da piccoli a medi", e sono medie.

A complicare ulteriormente i nostri stereotipi c'è il fatto che la scelta più compassionevole non sia necessariamente la migliore.

I soggetti ricchi, indipendentemente dall'affiliazione politica, sono inclini a una mentalità più utilitaristica rispetto alle loro controparti meno ricche, il che permette loro di fare scelte spassionate per servire il bene maggiore che altri potrebbero trovare piuttosto difficile.

Durante una pandemia, per esempio, le autorità sanitarie potrebbero dover soppesare la probabilità che un dato vaccino possa danneggiare gravemente un piccolo numero di destinatari contro la prospettiva che possa salvare milioni di vite. Situazione che, guarda caso, si sta proprio verificando in questi giorni...