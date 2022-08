Sono in arrivo nuovi aumenti sugli importi dell'assegno unico: INPS ha comunicato alcune novità in conseguenza dell'aumento del costo della vita. Più soldi per tutti e nuove soglie ISEE, ma non solo. Dal 2023 il pagamento dell'assegno unico potrebbe diventare automatico per le famiglie che lo hanno richiesto nel corso dell'anno. Ecco tutte le novità, gli aumenti, le nuove soglie ISEE dell'assegno unico per i figli.

Novità dall’INPS sull’assegno unico per i figli a carico: sono in arrivo aumenti per tutte le famiglie, importi più alti e nuove soglie ISEE innalzate per effetto dell’inflazione. Non solo: il meccanismo di richiesta e pagamento dell’assegno unico diventerà automatico dal prossimo anno per tutti coloro che ne hanno fruito nel corso del 2022.

I requisiti restano invariati: possono richiedere l’assegno unico tutte le famiglie con figli a carico di età inferiore a 21 anni, oppure figli disabili senza limiti di età. Ne hanno diritto tutti i nuclei familiari a prescindere dall’occupazione lavorativa e in proporzione alle disponibilità economiche.

Quali sono i nuovi importi dell’assegno unico? Ecco la tabella INPS con tutti gli aumenti fascia per fascia, i nuovi limiti ISEE e le novità sul pagamento.

INPS, assegno unico figli: cambiano gli importi e le soglie ISEE

Dalla sua introduzione a marzo 2022 e fino al mese di giugno 2022, l’assegno unico ha coinvolto almeno 5,3 milioni di famiglie italiane con figli a carico: INPS ha pagato un bonus medio di 145 euro al mese per ogni figlio. Ma i numeri sono destinati ad aumentare, sia per quanto riguarda i beneficiari sia per quanto riguarda gli importi.

Dal prossimo anno, infatti, sono in arrivo aumenti degli importi sull’assegno unico per tutte le famiglie, oltre a una nuova definizione delle soglie ISEE che permettono di calcolare l’ammontare del contributo.

INPS ha già comunicato i possibili aumenti degli importi dell’assegno unico per le famiglie: è l’inflazione ad aver influito sul contributo. In seguito all’aumento del costo della vita, occorre corrispondere anche sostegni maggiori alle famiglie.

Di qui la necessità di rivedere gli importi dell’assegno unico al rialzo e per tutti: ma di quanto aumenta la cifra mensile erogata dall’INPS?

INPS, assegno unico figli: i nuovi importi e gli aumenti in arrivo per tutti

Con un’inflazione ormai all’8%, oltre ad aumentare stipendi e pensioni, è previsto anche un aumento dell’assegno unico per i figli per tutte le famiglie che ne hanno beneficiato nel corso del 2022.

Dal prossimo anno, infatti, si potranno ottenere assegni mensili più alti a seconda della propria fascia ISEE: la previsione è un incremento degli importi di almeno 15 euro.

Così facendo, la soglia minima di assegno unico passerebbe da 50 euro a 54 euro per chi possiede un reddito oltre i 40.000 euro, mentre la soglia massima arriverebbe a 190 euro al mese rispetto agli attuali 175 euro per i redditi inferiori a 15.000 euro.

A questi importi, inoltre, vanno poi aggiunte le eventuali maggiorazioni alle quali la famiglia potrebbe aver diritto.

INPS, assegno unico figli disabili: gli aumenti previsti dal dl Semplificazioni

E anche per le famiglie con figli disabili a carico sono in arrivo nuovi aumenti degli importi dell’assegno unico: a introdurre la lieta novità è stato il decreto Semplificazioni.

Sono tre le principali novità per quanto riguarda l’assegno unico per i figli disabili:

il bonus mensile per i figli disabili di qualsiasi viene equiparato a quello previsto per i minorenni, ovvero da 50 euro al mese fino a 175 euro al mese;

la maggiorazione per i figli disabili minorenni viene assicurata anche per coloro che hanno un’età compresa tra 18 e 21 anni;

la maggiorazione prevista per i nuclei familiari con ISEE sotto i 25 mila euro – per il 2022, 2023 e 2024 – viene innalzata di 120 euro a tutte le famiglie con figli disabili a carico.

Rimangono in vigore, infine, tutte le detrazioni fiscali relative ai figli disabili maggiorenni.

INPS, assegno unico figli: ipotesi nuove soglie ISEE e pagamento automatico

Ma oltre agli aumenti degli importi di assegno unico per i figli, cambierebbero anche le soglie ISEE che consentono di definire l’ammontare del contributo: con l’adeguamento al costo della vita, i minimi e i massimi si innalzano.

Di conseguenza, il valore ISEE minimo che consente di accedere all’importo di assegno unico più elevato passerebbe da 15.000 euro attuali ai nuovi 16.000 euro all’anno. E ovviamente anche la soglia ISEE massima aumenterebbe a 43.500 euro rispetto agli attuali 40.000 euro.

Nulla di nuovo, invece, per quanto riguarda i requisiti: l’assegno unico resta identico a come lo conosciamo adesso. Si rivolge a tutte le famiglie con figli a carico e può essere richiesto a partire dal settimo mese di gravidanza.

Un’altra novità, invece, riguarda il pagamento dell’assegno unico: dal 2023 sarà automatico per tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta nel corso dell’anno precedente. Eventuali variazioni del nucleo familiare o perdita dei requisiti andranno comunicati preventivamente all’INPS.

INPS, assegno unico figli: quando arriva il pagamento di agosto e settembre

E nel frattempo si attendono i pagamenti dell’assegno unico di agosto 2022: quando arriva l’accredito INPS?Come di consueto, il calendario non è fisso ma può variare in base alla data di effettuazione della domanda.

Alcune famiglie hanno già ricevuto il pagamento di agosto e guardano al mese di settembre, mentre molti altri nuclei familiari sono ancora in attesa dell’accredito. Con la festività di Ferragosto di mezzo, INPS ha posticipato i pagamenti dal 16 agosto in poi.

Dovranno attendere almeno fino al 26 o 27 agosto, invece, i titolari del reddito di cittadinanza: il pagamento avviene in corrispondenza della ricarica mensile.